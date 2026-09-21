Nữ Bangladesh vs nữ Myanmar, 14h ngày 21/9: Hy vọng vào tứ kết ASIAD

(GLO)- Nữ Bangladesh gặp nữ Myanmar lúc 14h00 ngày 21/9 trong lượt cuối bảng F bóng đá nữ ASIAD 2026, trận đấu mà cả hai buộc phải hướng đến chiến thắng.

Sau hai lượt trận trước những đối thủ hàng đầu châu Á là Triều Tiên và Hàn Quốc, Bangladesh cùng Myanmar đều chưa có điểm và chưa ghi bàn.

Cuộc đối đầu trực tiếp tại Osaka vì thế là cơ hội cuối để hai đội tìm chiến thắng, đồng thời nuôi hy vọng mong manh giành vé vào tứ kết dành cho đội xếp thứ ba.

Hình minh họa.

Thời gian, địa điểm nữ Bangladesh vs nữ Myanmar

Thông tin Chi tiết Trận đấu Nữ Bangladesh vs nữ Myanmar Giải đấu Bóng đá nữ ASIAD 2026 Vòng đấu Lượt 3 bảng F Thời gian 14h00 ngày 21/9/2026, giờ Việt Nam Địa điểm Nagai Stadium, Osaka, Nhật Bản HLV Bangladesh Peter Butler HLV Myanmar Colin Bell Trực tiếp tại Việt Nam Chưa công bố kênh phát riêng

Lịch chính thức của Đại hội ghi trận đấu bắt đầu lúc 16h00 giờ Nhật Bản, tương ứng 14h00 giờ Việt Nam. Đây cũng là sân mà Bangladesh đã gặp Triều Tiên và Hàn Quốc ở hai lượt đầu.

Link xem trực tiếp nữ Bangladesh vs nữ Myanmar

Tại thời điểm cập nhật sáng 21/9, lịch truyền hình trong nước chưa công bố kênh video trực tiếp riêng cho Bangladesh - Myanmar. Các lịch phát sóng Việt Nam chỉ xác nhận VTV6 trực tiếp trận nữ Việt Nam - nữ Thái Lan lúc 17h30, trong khi ô phát sóng trận Bangladesh - Myanmar để trống.

Nếu xuất hiện luồng phát chính thức sát giờ thi đấu, nên ưu tiên nền tảng sở hữu bản quyền ASIAD tại khu vực và tránh các đường dẫn phát lại không rõ bản quyền.

Nhận định nữ Bangladesh vs nữ Myanmar

Nhìn vào hai lượt đầu, đây là cuộc đấu giữa hai đội đã phải trải qua những trận đấu cực kỳ khó khăn.

Bangladesh thua Triều Tiên 0-10 rồi thua Hàn Quốc 0-6. Myanmar cũng trắng tay khi lần lượt thua Hàn Quốc 0-5 và Triều Tiên 0-8. Như vậy, hai đội cùng chưa ghi bàn, nhưng Myanmar nhận ít hơn Bangladesh ba bàn.

Những tỷ số rất đậm không nhất thiết phản ánh chính xác khoảng cách giữa Bangladesh và Myanmar. Triều Tiên cùng Hàn Quốc đều thuộc nhóm mạnh nhất châu Á, trong khi cuộc đối đầu hôm nay mới là trận đấu có mặt bằng trình độ gần nhau nhất của hai đội tại bảng F.

Với Bangladesh, điều quan trọng là phải nhanh chóng rũ bỏ tâm lý phòng ngự bị động của hai trận đầu.

Trước Hàn Quốc, Bangladesh chỉ kiểm soát khoảng một phần tư thời lượng bóng và hầu như không tạo được cơ hội rõ ràng. Khi gặp Myanmar, đội bóng của Peter Butler sẽ có nhiều thời gian xử lý bóng hơn và có thể đưa Ritu Porna Chakma, Monika Chakma cùng Tohura Khatun lên gần vòng cấm đối phương.

Myanmar cũng ở hoàn cảnh tương tự.

Đội bóng của Colin Bell chỉ kiểm soát 16% bóng và có một cú sút trúng đích trong trận thua Hàn Quốc 0-5. Trước Triều Tiên, Myanmar tiếp tục phải chơi với khối đội hình rất thấp.

Nhưng trước Bangladesh, Myanmar không thể tiếp tục chỉ phòng ngự.

Đây là trận đấu họ phải thắng nếu muốn giữ hy vọng vào tứ kết. Vì vậy, nhiều khả năng hàng tiền vệ sẽ được đẩy cao hơn, Win Theingi Tun có thêm sự hỗ trợ thay vì phải hoạt động đơn độc phía trên.

Bangladesh có lý do để tự tin

Thành tích hai lượt đầu không tốt nhưng Bangladesh có một chi tiết đặc biệt để dựa vào: họ đã thắng chính Myanmar 2-1 ở lần gặp gần nhất.

Trận đấu diễn ra tại vòng loại Asian Cup nữ tháng 7/2025. Ritu Porna Chakma lập cú đúp giúp Bangladesh thắng 2-1 ngay tại Yangon, trong khi Win Win ghi bàn muộn cho Myanmar.

Chiến thắng đó mang nhiều ý nghĩa bởi Bangladesh đã vượt qua Myanmar ngay trên sân đối phương và sau đó lần đầu giành vé dự Asian Cup nữ.

Ritu Porna tiếp tục là nhân tố quan trọng nhất.

Tiền vệ 22 tuổi có khả năng chơi rộng bên trái, đi bóng, sút xa và thực hiện các tình huống cố định. Tại SAFF nữ 2026, cô cũng ghi bàn trong trận bán kết gặp Nepal và trận chung kết với Ấn Độ.

Nếu Bangladesh muốn tìm bàn đầu tiên tại ASIAD, khả năng tạo đột biến của Ritu Porna sẽ rất quan trọng.

Myanmar vẫn có lợi thế về kinh nghiệm

Bangladesh có ưu thế đối đầu gần nhất, nhưng Myanmar sở hữu đội hình giàu kinh nghiệm hơn.

Trên bảng xếp hạng FIFA nữ gần nhất trước ASIAD, Myanmar đứng thứ 55, còn Bangladesh ở vị trí 107. Khoảng cách này phản ánh nền tảng và số năm thi đấu quốc tế của hai đội.

Win Theingi Tun là cái tên nổi bật nhất.

Cầu thủ 31 tuổi đã trải qua nhiều giải đấu lớn trong khu vực và có thể chơi tiền đạo hoặc tiền vệ tấn công. Bên cạnh cô, Khin Marlar Tun, Win Win, Yu Per Khine và Naw Htet Htet Wai mang đến nhiều kinh nghiệm.

Myanmar vì vậy có thể chủ động chơi bóng hơn so với hai trận gặp Hàn Quốc và Triều Tiên.

Nếu tuyến giữa kiểm soát được Monika Chakma và Ritu Porna, Myanmar có khả năng đẩy Bangladesh trở lại trạng thái phòng ngự.

Trận đấu có thể quyết định bởi bàn mở tỷ số

Cả hai đội đều đã phải phòng ngự trong phần lớn thời gian của hai trận đầu.

Điều đó đồng nghĩa họ chưa có nhiều cơ hội thực hành cách tấn công khi được cầm bóng nhiều.

Đội ghi bàn trước vì thế có lợi thế rất lớn.

Nếu Bangladesh mở tỷ số, Myanmar buộc phải dâng cao và khoảng trống cho Ritu Porna cùng Tohura Khatun sẽ xuất hiện.

Ngược lại, nếu Myanmar vượt lên, Bangladesh phải mạo hiểm hơn. Đây là kịch bản Win Theingi Tun cùng các cầu thủ giàu tốc độ của Myanmar có thể tận dụng.

Không loại trừ khả năng trận đấu diễn ra khá chặt chẽ trong 30 phút đầu trước khi hai đội tăng tốc.

Cơ hội vào tứ kết vẫn còn nhưng rất hẹp

Theo thể thức bóng đá nữ ASIAD 2026, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào tứ kết.

Bangladesh đang có hiệu số -16, trong khi Myanmar là -13.

Với Bangladesh, nhiệm vụ đặc biệt khó. Một chiến thắng chưa chắc đủ bởi họ còn phải chờ kết quả bảng E. Phân tích trước lượt cuối tại Bangladesh cho thấy nếu Việt Nam và Thái Lan hòa nhau, Bangladesh sẽ có cơ hội lớn hơn khi thắng Myanmar; nếu bảng E xuất hiện đội thắng, Bangladesh có thể cần một chiến thắng với cách biệt rất lớn để cạnh tranh hiệu số.

Myanmar cũng đối mặt bài toán tương tự.

Do đó, nếu tỷ số vẫn hòa trong hiệp hai, cả hai đội đều có lý do phải tăng cường tấn công thay vì chấp nhận một điểm.

Thông tin lực lượng nữ Bangladesh vs nữ Myanmar

Bangladesh nhận tin tích cực khi ban huấn luyện xác nhận không có vấn đề chấn thương đáng kể trước trận cuối vòng bảng.

Rupna Chakma, Monika Chakma, Ritu Porna Chakma, Tohura Khatun, Maria Manda và Shamsunnahar đều có thể được sử dụng. Bangladesh đã dành hai buổi tập gần nhất để sửa các lỗi phòng ngự xuất hiện trước hai đội tuyển Hàn Quốc.

Đội hình Bangladesh dự ASIAD gồm 23 cầu thủ, trong đó nhiều gương mặt chủ chốt từng dự Asian Cup và SAFF như Rupna Chakma, Monika Chakma, Maria Manda, Ritu Porna Chakma, Tohura Khatun và Shamsunnahar Junior.

Myanmar chưa ghi nhận án treo giò hoặc trường hợp vắng mặt quan trọng được công bố trước trận.

HLV Colin Bell có trong tay những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Win Theingi Tun, Khin Marlar Tun, Win Win và Yu Per Khine, bên cạnh nhóm trẻ Myat Noe Khin, May Thet Mon Myint và Phyu Phyu Win.

Kết quả 5 trận gần nhất của nữ Bangladesh

Ngày Trận đấu Kết quả 17/9/2026 Bangladesh - Hàn Quốc 0-6 14/9/2026 Triều Tiên - Bangladesh 10-0 6/6/2026 Bangladesh - Ấn Độ 1-3 3/6/2026 Nepal - Bangladesh 1-2 31/5/2026 Bangladesh - Ấn Độ 0-3

Bangladesh thắng một và thua bốn trong năm trận chính thức gần nhất. Hai thất bại rất đậm tại ASIAD kéo số bàn thua trong chuỗi này lên cao, nhưng cần lưu ý Triều Tiên và Hàn Quốc ở một mặt bằng hoàn toàn khác so với đối thủ hôm nay.

Kết quả 5 trận gần nhất của nữ Myanmar

Ngày Trận đấu Kết quả 17/9/2026 Myanmar - Triều Tiên 0-8 14/9/2026 Hàn Quốc - Myanmar 5-0 9/6/2026 Myanmar - Thái Lan 1-1 3/6/2026 Myanmar - Uzbekistan 0-1 11/12/2025 Việt Nam - Myanmar 2-0

Myanmar không thắng trong năm trận quốc tế gần nhất, hòa một và thua bốn. Đội chỉ ghi một bàn trong giai đoạn này.

Dù vậy, hai trận thua gần nhất cũng đến trước những đội tuyển có sức mạnh vượt trội là Hàn Quốc và Triều Tiên.

Kết quả đối đầu nữ Bangladesh vs nữ Myanmar gần nhất

Ngày Giải đấu Kết quả 2/7/2025 Vòng loại Asian Cup nữ Bangladesh 2-1 Myanmar 8/11/2018 Vòng loại Olympic nữ Myanmar 5-0 Bangladesh

Hai đội mới có hai cuộc đối đầu được các hệ thống dữ liệu quốc tế ghi nhận, mỗi đội thắng một trận.

Điều đáng chú ý là cán cân đã thay đổi rõ rệt.

Myanmar từng thắng Bangladesh 5-0 năm 2018, nhưng đến năm 2025 Bangladesh thắng lại 2-1. Sự tiến bộ của bóng đá nữ Bangladesh trong vài năm gần đây khiến cuộc gặp hôm nay cân bằng hơn nhiều so với khoảng cách trên bảng xếp hạng FIFA.

Đội hình dự kiến nữ Bangladesh vs nữ Myanmar

Bangladesh (4-2-3-1): Rupna Chakma; Sheuli Azim, Kohati Kisku, Afeida Khandaker, Shamsunnahar; Maria Manda, Moumita Khatun; Shamsunnahar Junior, Monika Chakma, Ritu Porna Chakma; Tohura Khatun.

Bộ khung này gần với đội hình Bangladesh sử dụng trong trận gặp Hàn Quốc, khi Ritu Porna, Monika và Tohura đều được xếp ở nhóm tấn công phía trên.

Myanmar (5-4-1): Ei Sandar Zaw; May Thet Mon Myint, Khin Myo Thandar Tun, Zune Yu Ya Oo, Phyu Phyu Win, Lin Lae Oo; Naw Htet Htet Wai, Win Win, Khin Marlar Tun, Yu Per Khine; Win Theingi Tun.

Myanmar đã sử dụng hệ thống năm hậu vệ ở hai lượt đầu. Tuy nhiên, trước Bangladesh, sơ đồ này có thể chuyển thành 4-3-3 hoặc 4-2-3-1 khi đội bóng của Colin Bell cần tìm bàn thắng.

Điểm nóng Ritu Porna - hàng thủ Myanmar

Ritu Porna Chakma có thể là cầu thủ Bangladesh cần đưa bóng đến nhiều nhất.

Myanmar đã phải lùi rất thấp trong hai trận vừa qua và các hậu vệ biên chưa có nhiều cơ hội tham gia tấn công.

Nếu Bangladesh kéo được hệ thống phòng ngự Myanmar ra rộng, Ritu Porna có thể tìm khoảng trống để đi bóng hoặc thực hiện những đường chuyền vào vòng cấm.

Đây cũng là nơi Myanmar cần sử dụng khả năng hỗ trợ của Win Win hoặc Naw Htet Htet Wai.

Bangladesh phải cảnh giác với Win Theingi Tun

Ở chiều ngược lại, Win Theingi Tun là cầu thủ Bangladesh không thể để nhận bóng thoải mái.

Sức mạnh, kinh nghiệm và khả năng hoạt động rộng giúp cô trở thành điểm tựa của Myanmar trong những pha phản công.

Khi trận đấu cởi mở hơn ở hiệp hai, Bangladesh phải hạn chế để hàng phòng ngự rơi vào tình huống một đấu một.

Một sai lầm trong khâu chuyền bóng ở trung tuyến cũng có thể ngay lập tức tạo cơ hội cho Myanmar.

Dự đoán tỷ số nữ Bangladesh vs nữ Myanmar

Đây có thể là trận đấu cân bằng nhất của bảng F đối với cả hai đội.

Bangladesh có lợi thế tâm lý từ chiến thắng 2-1 ở lần gặp gần nhất và sở hữu những cầu thủ tấn công đang tiến bộ như Ritu Porna, Monika Chakma hay Tohura Khatun.

Myanmar lại nhỉnh hơn về kinh nghiệm quốc tế, thứ hạng FIFA và đã để thủng lưới ít hơn Bangladesh khi cùng gặp hai đội mạnh nhất bảng.

Việc cả hai gần như buộc phải thắng có thể khiến hiệp hai trở nên cởi mở hơn.

Nếu Myanmar tận dụng tốt kinh nghiệm của Win Theingi Tun và duy trì sự chắc chắn ở trung tuyến, đại diện Đông Nam Á có cơ hội tạo khác biệt ở giai đoạn cuối.