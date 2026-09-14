Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/9/2026: Tuyển nữ Việt Nam ra quân ASIAD

(GLO)- Lịch bóng đá ngày 14/9 nổi bật với trận ra quân ASIAD của tuyển nữ Việt Nam, trước khi Inter Milan, AS Roma và Newcastle đồng loạt thi đấu rạng sáng 15/9.

Loạt trận tối 13/9 và rạng sáng 14/9 chứng kiến nhiều kết quả đáng chú ý. Man City thắng M.U dù phải thi đấu thiếu người, Barcelona duy trì mạch toàn thắng tại La Liga, trong khi Juventus bất ngờ gục ngã trước Sassuolo.

Hình minh họa AI.

Tất cả thời gian trong bài được tính theo giờ Việt Nam.

Giải đấu Trận đấu Kết quả V.League HAGL - Hải Phòng 1-3 V.League Hà Tĩnh - Đồng Nai 1-0 Ngoại hạng Anh Coventry - Brighton 0-5 Ngoại hạng Anh M.U - Man City 0-1 La Liga Levante - Barcelona 2-4 La Liga Real Sociedad - Atletico Madrid 0-3 Serie A Napoli - Bologna 1-0 Serie A Sassuolo - Juventus 3-2 Bundesliga Elversberg - Bayern Munich 1-2 Ligue 1 Brest - PSG 0-1

Trên sân Old Trafford, Man City mất Phil Foden vì thẻ đỏ từ phút 23 nhưng vẫn giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Erling Haaland. M.U có những cơ hội rõ ràng, hai lần đưa bóng trúng khung thành nhưng không thể tận dụng. Thất bại khiến đội chủ nhà tiếp tục khởi đầu thiếu ổn định, còn Man City bám sát nhóm dẫn đầu.

Barcelona vượt qua Levante 4-2 với cú đúp của Lamine Yamal, qua đó toàn thắng cả năm vòng đầu La Liga. Bayern Munich cũng có ba điểm nhưng phải rất vất vả mới đánh bại tân binh Elversberg 2-1 nhờ bàn quyết định của Harry Kane.

Tại Serie A, Juventus hai lần gỡ hòa ở cuối trận nhưng vẫn để Sassuolo ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 trong thời gian bù giờ. Napoli chấm dứt chuỗi trận không tốt bằng chiến thắng tối thiểu trước Bologna.

Ở V.League, Hải Phòng thắng HAGL 3-1 ngay tại Pleiku. Đội bóng phố núi vẫn chưa có điểm sau hai vòng, ghi một bàn nhưng đã thủng lưới bảy lần. Hà Tĩnh giành chiến thắng đầu tiên khi vượt qua Đồng Nai với tỷ số 1-0.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 14/9 và rạng sáng 15/9

Các giải chuyên nghiệp Việt Nam không tổ chức trận đấu trong ngày 14/9 sau khi vòng 2 V.League và vòng mở màn Hạng Nhất khép lại. Sự chú ý của người hâm mộ trong nước chuyển sang trận ra quân của đội tuyển nữ Việt Nam tại ASIAD 2026.

Giờ Giải đấu Trận đấu 14h00 Bóng đá nữ ASIAD Đài Bắc Trung Hoa - Việt Nam 17h30 Bóng đá nữ ASIAD Nhật Bản - Thái Lan 18h30 ASEAN Club Championship Shan United - Ezra FC 20h45 AFC Champions League Neftchi Fargona - Al Quwa Al Jawiya 23h00 AFC Champions League Al-Shamal - Al Ittihad 23h00 AFC Champions League Shabab Al-Ahli - Tractor 23h30 Serie A Como - Parma 23h30 Serie A Torino - AS Roma 01h45 ngày 15/9 Serie A Inter Milan - Udinese 02h00 ngày 15/9 Ngoại hạng Anh Leeds United - Newcastle 02h00 ngày 15/9 La Liga Villarreal - Real Betis

Lịch thi đấu có thể được ban tổ chức điều chỉnh. Độc giả nên kiểm tra lại thông tin sát giờ bóng lăn.

Tuyển nữ Việt Nam đối diện trận đấu có ý nghĩa bản lề

Trận gặp Đài Bắc Trung Hoa có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội vào tứ kết của tuyển nữ Việt Nam. Hai đội được đánh giá tương đối cân bằng, trong khi Nhật Bản vượt trội và là ứng viên hàng đầu cho ngôi nhất bảng.

Tại Asian Cup nữ 2026, Việt Nam từng thua đối thủ này 0-1 trong một trận đấu chặt chẽ. Vì vậy, sự tập trung ở hàng phòng ngự và khả năng tận dụng cơ hội sẽ có ý nghĩa đặc biệt. Một kết quả tích cực trong ngày ra quân sẽ giúp đội tuyển giảm áp lực trước khi lần lượt gặp Nhật Bản và Thái Lan.

Ở châu Âu, AS Roma hành quân đến sân Torino với mục tiêu duy trì thành tích toàn thắng tại Serie A. Roma sở hữu hàng công hiệu quả nhưng có thể phải xoay vòng đội hình sau trận đấu giữa tuần. Torino không có phong độ tốt, song lợi thế sân nhà khiến đây khó là chuyến đi dễ dàng.

Inter Milan được đánh giá cao hơn Udinese nhờ chất lượng đội hình và điểm tựa San Siro. Dù vậy, thất bại 1-2 trước Real Madrid tại Champions League có thể ảnh hưởng đến thể lực cũng như tâm lý của đội chủ nhà.

Trận Leeds United - Newcastle là cuộc đối đầu đáng chú ý nhất ở Ngoại hạng Anh. Newcastle nhỉnh hơn về nhân sự, còn Leeds có lợi thế từ bầu không khí giàu sức ép tại Elland Road. Nếu đội chủ nhà duy trì được cường độ tranh chấp, trận đấu có thể diễn ra cân bằng hơn tương quan lực lượng.

Tại La Liga, Real Betis bước vào chuyến làm khách trước Villarreal với phong độ tốt hơn. Villarreal cần cải thiện sự chắc chắn ở hàng thủ nếu không muốn tiếp tục bị đẩy xuống nhóm cuối bảng.