Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/9/2026: Tuyển nữ Việt Nam ra quân ASIAD

Loạt trận tối 13/9 và rạng sáng 14/9 chứng kiến nhiều kết quả đáng chú ý. Man City thắng M.U dù phải thi đấu thiếu người, Barcelona duy trì mạch toàn thắng tại La Liga, trong khi Juventus bất ngờ gục ngã trước Sassuolo.
Tất cả thời gian trong bài được tính theo giờ Việt Nam.
|Giải đấu
|Trận đấu
|Kết quả
|V.League
|HAGL - Hải Phòng
|1-3
|V.League
|Hà Tĩnh - Đồng Nai
|1-0
|Ngoại hạng Anh
|Coventry - Brighton
|0-5
|Ngoại hạng Anh
|M.U - Man City
|0-1
|La Liga
|Levante - Barcelona
|2-4
|La Liga
|Real Sociedad - Atletico Madrid
|0-3
|Serie A
|Napoli - Bologna
|1-0
|Serie A
|Sassuolo - Juventus
|3-2
|Bundesliga
|Elversberg - Bayern Munich
|1-2
|Ligue 1
|Brest - PSG
|0-1
Trên sân Old Trafford, Man City mất Phil Foden vì thẻ đỏ từ phút 23 nhưng vẫn giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Erling Haaland. M.U có những cơ hội rõ ràng, hai lần đưa bóng trúng khung thành nhưng không thể tận dụng. Thất bại khiến đội chủ nhà tiếp tục khởi đầu thiếu ổn định, còn Man City bám sát nhóm dẫn đầu.
Barcelona vượt qua Levante 4-2 với cú đúp của Lamine Yamal, qua đó toàn thắng cả năm vòng đầu La Liga. Bayern Munich cũng có ba điểm nhưng phải rất vất vả mới đánh bại tân binh Elversberg 2-1 nhờ bàn quyết định của Harry Kane.
Tại Serie A, Juventus hai lần gỡ hòa ở cuối trận nhưng vẫn để Sassuolo ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 trong thời gian bù giờ. Napoli chấm dứt chuỗi trận không tốt bằng chiến thắng tối thiểu trước Bologna.
Ở V.League, Hải Phòng thắng HAGL 3-1 ngay tại Pleiku. Đội bóng phố núi vẫn chưa có điểm sau hai vòng, ghi một bàn nhưng đã thủng lưới bảy lần. Hà Tĩnh giành chiến thắng đầu tiên khi vượt qua Đồng Nai với tỷ số 1-0.
Lịch thi đấu bóng đá ngày 14/9 và rạng sáng 15/9
Các giải chuyên nghiệp Việt Nam không tổ chức trận đấu trong ngày 14/9 sau khi vòng 2 V.League và vòng mở màn Hạng Nhất khép lại. Sự chú ý của người hâm mộ trong nước chuyển sang trận ra quân của đội tuyển nữ Việt Nam tại ASIAD 2026.
|Giờ
|Giải đấu
|Trận đấu
|14h00
|Bóng đá nữ ASIAD
|Đài Bắc Trung Hoa - Việt Nam
|17h30
|Bóng đá nữ ASIAD
|Nhật Bản - Thái Lan
|18h30
|ASEAN Club Championship
|Shan United - Ezra FC
|20h45
|AFC Champions League
|Neftchi Fargona - Al Quwa Al Jawiya
|23h00
|AFC Champions League
|Al-Shamal - Al Ittihad
|23h00
|AFC Champions League
|Shabab Al-Ahli - Tractor
|23h30
|Serie A
|Como - Parma
|23h30
|Serie A
|Torino - AS Roma
|01h45 ngày 15/9
|Serie A
|Inter Milan - Udinese
|02h00 ngày 15/9
|Ngoại hạng Anh
|Leeds United - Newcastle
|02h00 ngày 15/9
|La Liga
|Villarreal - Real Betis
Lịch thi đấu có thể được ban tổ chức điều chỉnh. Độc giả nên kiểm tra lại thông tin sát giờ bóng lăn.
Tuyển nữ Việt Nam đối diện trận đấu có ý nghĩa bản lề
Trận gặp Đài Bắc Trung Hoa có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội vào tứ kết của tuyển nữ Việt Nam. Hai đội được đánh giá tương đối cân bằng, trong khi Nhật Bản vượt trội và là ứng viên hàng đầu cho ngôi nhất bảng.
Tại Asian Cup nữ 2026, Việt Nam từng thua đối thủ này 0-1 trong một trận đấu chặt chẽ. Vì vậy, sự tập trung ở hàng phòng ngự và khả năng tận dụng cơ hội sẽ có ý nghĩa đặc biệt. Một kết quả tích cực trong ngày ra quân sẽ giúp đội tuyển giảm áp lực trước khi lần lượt gặp Nhật Bản và Thái Lan.
Ở châu Âu, AS Roma hành quân đến sân Torino với mục tiêu duy trì thành tích toàn thắng tại Serie A. Roma sở hữu hàng công hiệu quả nhưng có thể phải xoay vòng đội hình sau trận đấu giữa tuần. Torino không có phong độ tốt, song lợi thế sân nhà khiến đây khó là chuyến đi dễ dàng.
Inter Milan được đánh giá cao hơn Udinese nhờ chất lượng đội hình và điểm tựa San Siro. Dù vậy, thất bại 1-2 trước Real Madrid tại Champions League có thể ảnh hưởng đến thể lực cũng như tâm lý của đội chủ nhà.
Trận Leeds United - Newcastle là cuộc đối đầu đáng chú ý nhất ở Ngoại hạng Anh. Newcastle nhỉnh hơn về nhân sự, còn Leeds có lợi thế từ bầu không khí giàu sức ép tại Elland Road. Nếu đội chủ nhà duy trì được cường độ tranh chấp, trận đấu có thể diễn ra cân bằng hơn tương quan lực lượng.
Tại La Liga, Real Betis bước vào chuyến làm khách trước Villarreal với phong độ tốt hơn. Villarreal cần cải thiện sự chắc chắn ở hàng thủ nếu không muốn tiếp tục bị đẩy xuống nhóm cuối bảng.