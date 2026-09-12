Cập nhật kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 12/9/2026

(GLO)- Lịch bóng đá ngày 12/9 sôi động với Hà Nội FC - SLNA, Liverpool - Fulham, Tottenham - Everton và chuyến làm khách của Arsenal tại Sunderland rạng sáng 13/9.

Bóng đá hôm nay 12/9 và rạng sáng 13/9 mang đến lịch tranh tài dày đặc. Tại Việt Nam, Hà Nội FC tiếp đón SLNA trong trận đấu muộn của vòng 2 V.League. Ở châu Âu, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham và Real Madrid lần lượt ra sân.

Hình minh họa AI.

Tất cả thời gian dưới đây được quy đổi theo giờ Việt Nam.

Kết quả bóng đá cập nhật sáng 12/9

V.League 2026/27

Trận đấu Kết quả Đà Nẵng - Nam Định 3-0 Ninh Bình - Thanh Hóa 2-1 Bắc Ninh - Công an TP.HCM 1-0

Vòng 2 V.League chứng kiến một loạt kết quả đáng chú ý. Nam Định trải qua chuyến làm khách đáng quên tại Đà Nẵng khi thua ba bàn và kết thúc trận đấu với chỉ chín cầu thủ trên sân sau hai thẻ đỏ trực tiếp.

Ninh Bình tiếp tục khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 2-1 trước Thanh Hóa. Sáu điểm sau hai vòng giúp đội bóng cố đô cho thấy họ đủ khả năng tham gia cuộc đua ở nhóm đầu, dù mùa giải mới chỉ bắt đầu.

Bắc Ninh tạo nên bất ngờ lớn nhất khi đánh bại Công an TP.HCM 1-0. Sau thất bại sát nút ở vòng mở màn, tân binh V.League đã có chiến thắng đầu tiên bằng một màn trình diễn kỷ luật và giàu quyết tâm.

Một số kết quả quốc tế đáng chú ý

Giải đấu Trận đấu Kết quả Bundesliga Union Berlin - Schalke 04 1-3 Serie A Venezia - Fiorentina 2-4 La Liga Sevilla - Valencia 1-0 Ligue 1 Rennes - Marseille 1-0 Hạng Nhất Anh West Ham - Wrexham 6-0

Fiorentina tìm được chiến thắng đầu tiên tại Serie A mùa này trong trận cầu có sáu bàn thắng. Franco Mastantuono trở thành nhân vật nổi bật với cú hat-trick vào lưới Venezia.

Tại Anh, West Ham thể hiện sức mạnh vượt trội khi thắng Wrexham 6-0. Trong khi đó, Marseille tiếp tục gây thất vọng với thất bại tối thiểu trên sân Rennes.

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam ngày 12/9

V.League – vòng 2

Giờ Trận đấu 19h15 Hà Nội FC - SLNA

Hạng Nhất quốc gia – vòng 1

Giờ Trận đấu 15h30 Lâm Đồng - TP.HCM 17h00 Thép Cần Thơ - Hưng Yên

Hà Nội FC chịu sức ép phải thắng

Thất bại 1-3 trước Công an TP.HCM trong ngày ra quân khiến Hà Nội FC bước vào trận gặp SLNA với nhiệm vụ gần như bắt buộc phải giành ba điểm. Đội bóng Thủ đô cần cải thiện sự chắc chắn ở hàng phòng ngự, đồng thời tận dụng tốt hơn những thời điểm kiểm soát thế trận.

SLNA lại có tâm lý thoải mái sau chiến thắng 1-0 trước Bắc Ninh. Đội bóng xứ Nghệ nhiều khả năng lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, duy trì đội hình thấp và chờ cơ hội phản công.

Hà Nội FC có lợi thế sân nhà cùng chất lượng nhân sự nhỉnh hơn, nhưng SLNA luôn là đối thủ khó chịu nếu trận đấu kéo dài mà chưa có bàn thắng. Khả năng tận dụng cơ hội trong hiệp một có thể quyết định cục diện tại Hàng Đẫy.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh ngày 12/9

Giờ Trận đấu 21h00 Bournemouth - Brentford 21h00 Aston Villa - Nottingham Forest 21h00 Chelsea - Hull City 21h00 Crystal Palace - Ipswich Town 21h00 Liverpool - Fulham 23h30 Tottenham - Everton 02h00 ngày 13/9 Sunderland - Arsenal

Liverpool được đánh giá cao hơn Fulham nhờ lợi thế Anfield và khả năng tấn công tương đối ổn định từ đầu mùa. Fulham toàn thua ba vòng đầu và đã để lọt lưới bảy lần, vì vậy áp lực dành cho hàng thủ đội khách sẽ rất lớn.

Chelsea cũng phải thận trọng trước Hull City. Đội khách giành bảy điểm và chưa thủng lưới sau ba trận, cho thấy họ không chỉ dựa vào tinh thần của một tân binh. Nếu tiếp tục phung phí cơ hội, Chelsea hoàn toàn có thể gặp khó ngay tại Stamford Bridge.

Tottenham tiếp Everton trong bối cảnh cần một chiến thắng để giải tỏa sức ép. Everton đang có chuỗi trận tích cực hơn và đủ khả năng khiến đội chủ nhà vất vả bằng lối chơi giàu thể lực.

Trận đấu muộn giữa Sunderland và Arsenal là một thử thách không dễ dàng đối với nhà đương kim vô địch. Arsenal toàn thắng ba vòng đầu, nhưng Sunderland từng cầm hòa đối thủ này 2-2 trên sân nhà ở mùa trước. Đội khách vẫn được đánh giá cao hơn, song khả năng chống phản công sẽ là vấn đề cần lưu ý.

Lịch thi đấu La Liga ngày 12/9

Giờ Trận đấu 19h00 Racing Santander - Alaves 21h15 Osasuna - Espanyol 23h30 Athletic Bilbao - Elche 02h00 ngày 13/9 Real Madrid - Rayo Vallecano

Real Madrid tiếp Rayo Vallecano trong trận derby thủ đô có sự chênh lệch đáng kể về chất lượng đội hình. Đội chủ sân Bernabeu được kỳ vọng kiểm soát thế trận, nhưng Rayo thường gây khó khăn bằng cách phòng ngự chặt và tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân.

Athletic Bilbao cũng đứng trước cơ hội giành trọn ba điểm khi tiếp Elche. Lợi thế sân nhà cùng cường độ chơi bóng cao là cơ sở để Athletic được xếp ở cửa trên.

Lịch thi đấu Serie A ngày 12/9

Giờ Trận đấu 20h00 Genoa - Frosinone 23h00 Lazio - AC Milan 01h45 ngày 13/9 Atalanta - Cagliari

Lazio gặp AC Milan là tâm điểm của Serie A. Cả hai sở hữu những cầu thủ có khả năng tạo đột biến, nhưng sự cân bằng ở tuyến giữa và khả năng hạn chế sai lầm có thể quan trọng hơn việc kiểm soát bóng.

AC Milan có chất lượng tấn công nhỉnh hơn, trong khi Lazio thường chơi tự tin trên sân nhà. Đây là cặp đấu khó xuất hiện thế trận một chiều.

Lịch thi đấu Bundesliga ngày 12/9

Giờ Trận đấu 20h30 Augsburg - Bayer Leverkusen 20h30 Dortmund - Paderborn 20h30 Freiburg - Monchengladbach 20h30 Hoffenheim - Stuttgart 20h30 Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 23h30 Cologne - Werder Bremen

Dortmund được kỳ vọng giành chiến thắng khi tiếp Paderborn. Tuy nhiên, đội chủ nhà cần tránh tâm lý chủ quan và sớm tạo lợi thế trước một đối thủ có thể tập trung số đông cầu thủ bên phần sân nhà.

Leverkusen có chuyến làm khách tiềm ẩn nhiều va chạm trước Augsburg. Đây có thể là trận đấu mà đội khách phải kiên nhẫn thay vì đẩy tốc độ lên quá cao ngay từ đầu.

Những trận đấu quốc tế khác đáng chú ý

Giờ Giải đấu Trận đấu 22h15 Ligue 1 Strasbourg - Monaco 22h50 Saudi Pro League Al Taawoun - Al Hilal 01h00 ngày 13/9 Saudi Pro League Al Khaleej - Al Nassr 06h30 ngày 13/9 MLS Inter Miami - Nashville SC

Sự chú ý của người hâm mộ tiếp tục hướng về Cristiano Ronaldo trong chuyến làm khách của Al Nassr. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đang tiến gần cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp và vẫn giữ vai trò trung tâm trên hàng công.

Tại Mỹ, Inter Miami gặp Nashville trong trận đấu quan trọng ở nhóm đầu miền Đông. Đội chủ nhà có lợi thế sân bãi, nhưng Nashville sở hữu lối chơi giàu tổ chức và đủ khả năng biến cuộc đối đầu thành màn rượt đuổi hấp dẫn.

Lịch thi đấu và lịch phát sóng có thể được ban tổ chức điều chỉnh. Độc giả nên kiểm tra lại thông tin sát giờ bóng lăn.