Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 7/9/2026: Arsenal hạ Chelsea

(GLO)- Kết quả bóng đá hôm nay 7/9/2026 ghi nhận Arsenal hạ Chelsea, MU hòa Everton, Barcelona thắng đậm; lịch đêm nay có Getafe, Real Sociedad, Lazio cùng nhiều trận đáng chú ý

Loạt trận tối 6/9 và rạng sáng 7/9 mang đến nhiều kết quả đáng chú ý. Arsenal thắng ngược Chelsea để tiếp tục khẳng định vị thế trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, trong khi MU để Everton gỡ hòa ở những phút cuối. Barcelona cũng tạo màn trình diễn áp đảo bằng chiến thắng 5-0 trên sân Valencia.

Hình minh họa AI.

Tại Việt Nam, Nam Định khởi đầu V.League bằng chiến thắng đậm trước HAGL. U20 Việt Nam khép lại vòng loại U20 châu Á 2027 với thất bại trước U20 Iran.

Kết quả bóng đá Việt Nam

Vòng 1 V.League 2026-2027

Thanh Hóa 3-2 SHB Đà Nẵng

Thép Xanh Nam Định 4-0 Hoàng Anh Gia Lai

Sông Lam Nghệ An 1-0 Bắc Ninh

Nam Định là đội gây ấn tượng mạnh nhất trong ngày thi đấu cuối của vòng mở màn. Đội chủ sân Thiên Trường ghi ba bàn ngay trong hiệp một trước khi Nguyễn Xuân Son ấn định chiến thắng 4-0 ở thời gian bù giờ.

Kết quả này giúp Nam Định tạm chiếm vị trí dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng. Chiều sâu lực lượng và khả năng tận dụng cơ hội của đội bóng thành Nam tiếp tục là lời cảnh báo dành cho các đối thủ cạnh tranh chức vô địch.

Thanh Hóa và Đà Nẵng tạo nên màn rượt đuổi năm bàn hấp dẫn. Đội chủ nhà giành chiến thắng 3-2, nhưng những khoảng trống xuất hiện ở hàng phòng ngự cho thấy cả hai đội vẫn còn nhiều việc phải làm.

SLNA thắng Bắc Ninh 1-0 nhờ quả phạt đền trong hiệp hai. Đội bóng xứ Nghệ được chơi hơn người từ hiệp một nhưng phải rất vất vả mới có thể giữ ba điểm ở lại sân Vinh.

Vòng loại U20 châu Á 2027

U20 CHDCND Triều Tiên 4-0 U20 Palestine

U20 Việt Nam 1-3 U20 Iran

U20 Việt Nam kết thúc vòng loại với ba trận toàn thua. Trước đối thủ vượt trội về thể hình và khả năng tổ chức, các học trò của HLV Yutaka Ikeuchi đã nỗ lực nhưng không thể tạo nên bất ngờ.

Thất bại này cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam cần cải thiện đồng thời khả năng tranh chấp, hiệu quả dứt điểm và sự ổn định trong tổ chức phòng ngự. Đây là những hạn chế đã xuất hiện xuyên suốt ba trận vòng bảng.

Kết quả Ngoại hạng Anh

Everton 2-2 Manchester United

Arsenal 2-1 Chelsea

MU hai lần vượt lên nhờ các bàn thắng của Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko nhưng vẫn không thể rời sân Hill Dickinson với ba điểm. Cú sút xa ở thời gian bù giờ của Ainsley Maitland-Niles giúp Everton giữ lại một điểm.

Trận hòa cho thấy MU đã có thêm những phương án tấn công, nhưng khả năng kiểm soát thế trận sau khi vượt lên vẫn là vấn đề. Hàng phòng ngự thiếu tập trung ở thời điểm quyết định khiến đội khách đánh rơi chiến thắng đáng tiếc.

Tại Emirates, Chelsea mở tỷ số chỉ sau hơn một phút nhưng Arsenal nhanh chóng giành lại thế chủ động. Kai Havertz gỡ hòa trước khi Martin Odegaard ghi bàn quyết định, giúp đội chủ nhà thắng ngược 2-1.

Arsenal thể hiện bản lĩnh của nhà đương kim vô địch khi không bị cuốn theo bất lợi đầu trận. Ngược lại, Chelsea tiếp tục bộc lộ hạn chế trong phòng ngự dù khả năng tấn công đã có nhiều tín hiệu tích cực.

Kết quả La Liga

Valencia 0-5 Barcelona

Alaves 5-2 Osasuna

Malaga 0-0 Levante

Espanyol 2-1 Sevilla

Barcelona tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng bằng màn trình diễn áp đảo trước Valencia. Chiến thắng 5-0 cho thấy hàng công đội bóng xứ Catalonia đang đạt hiệu suất cao, đồng thời tạo thêm sức ép lên Real Madrid trong cuộc đua nhóm đầu.

Kết quả Serie A, Bundesliga và Ligue 1

Serie A: Frosinone 3-2 Venezia; Parma 1-1 Monza; Bologna 2-2 Sassuolo; Juventus 1-1 AC Milan.

Bundesliga: Hamburg 0-5 Mainz; Eintracht Frankfurt 1-4 Augsburg.

Ligue 1: Troyes 2-6 Strasbourg; Angers 1-2 Rennes; Marseille 2-3 Paris FC.

Juventus phải nhờ bàn thắng của Federico Gatti ở thời gian bù giờ mới giành lại một điểm trước AC Milan. Hai đội cùng duy trì thành tích bất bại, nhưng trận hòa cũng cho thấy cuộc đua tại Serie A mùa này khó có thể sớm tạo ra khoảng cách.

Paris FC gây bất ngờ lớn khi thắng Marseille 3-2 ngay tại Vélodrome. Tại Bundesliga, Augsburg ngược dòng đánh bại Frankfurt 4-1, trong khi Mainz thắng Hamburg tới năm bàn không gỡ.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 7/9/2026

Ngày 7/9 không có trận đấu mới tại V.League và Ngoại hạng Anh. Sự chú ý chuyển sang các trận muộn của La Liga, Serie A cùng một số giải vô địch quốc gia châu Âu.

Lịch thi đấu La Liga

00h00 ngày 8/9: Getafe - Celta Vigo, ON Football và SCTV15

02h30 ngày 8/9: Elche - Real Sociedad, ON Football và SCTV15

Getafe và Celta Vigo không có sự chênh lệch quá lớn. Đội chủ nhà thường chơi quyết liệt, ưu tiên sự chắc chắn, trong khi Celta sở hữu những cầu thủ có khả năng tạo đột biến ở tuyến trên. Đây có thể là trận đấu giằng co và không xuất hiện nhiều bàn thắng.

Elche mới giành một điểm sau ba vòng và đã để thủng lưới chín bàn. Real Sociedad được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình cùng thành tích đối đầu thuận lợi, nhưng phong độ sân khách chưa tốt có thể khiến đội bóng xứ Basque gặp khó khăn.

Lịch thi đấu Serie A

23h30 ngày 7/9: Cagliari - Lecce, MyTV

01h45 ngày 8/9: Udinese - Lazio, MyTV

Cagliari và Lecce cùng cần điểm sau khởi đầu chưa thực sự ổn định. Lợi thế sân nhà giúp Cagliari được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng trận đấu nhiều khả năng diễn ra chặt chẽ khi hai đội đều không muốn nhận thất bại sớm.

Lazio thắng cả hai vòng đầu tiên với cùng tỷ số 1-0 và chưa để thủng lưới. Chuyến làm khách trước Udinese sẽ kiểm tra khả năng duy trì sự chắc chắn của đội bóng thủ đô, bởi chủ nhà có lối chơi giàu thể lực và đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống cố định.

Một số trận đấu khác

01h30 ngày 8/9: Palermo - Sampdoria, Serie B

02h15 ngày 8/9: Estoril - Arouca, giải VĐQG Bồ Đào Nha

06h00 ngày 8/9: Vitoria - Gremio, giải VĐQG Brazil

Lịch thi đấu và kênh phát sóng có thể được điều chỉnh. Khán giả nên kiểm tra lại thông tin trên nền tảng truyền hình trước giờ bóng lăn.