Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 4/9/2026: V.League khai màn

(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 4/9/2026 nổi bật với trận khai màn V.League giữa Trường Tươi Đồng Nai và Thể Công Viettel, cùng Liverpool, Real Madrid và PSG ra sân.

Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 4/9/2026 đáng chú ý với trận mở màn V.League giữa Trường Tươi Đồng Nai và Thể Công - Viettel. Rạng sáng 5/9, Liverpool làm khách Ipswich, Real Madrid gặp Betis, PSG đại chiến Monaco, trong khi Bundesliga và Serie A tiếp tục vòng đấu mới.

Hình minh họa AI.

Các mốc thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam.

Kết quả bóng đá đáng chú ý tối 3 và rạng sáng 4/9

Giải đấu Trận đấu Kết quả Ligue 1 Toulouse - Lille 0-1 La Liga Real Sociedad - Celta Vigo 0-0

Lille giành chiến thắng 1-0 trên sân Toulouse nhờ bàn thắng của Ayase Ueda ở phút 73. Tiền đạo Nhật Bản lập công chỉ khoảng 15 phút sau khi vào sân, giúp Lille kéo dài chuỗi thắng sân khách lên tám trận liên tiếp - kỷ lục mới của CLB.

Tại Tây Ban Nha, Real Sociedad và Celta Vigo chia điểm sau trận hòa 0-0. Celta vì thế vẫn chưa tìm được chiến thắng đầu tiên trong giai đoạn đầu mùa, còn Sociedad tiếp tục đánh rơi điểm tại Anoeta.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 4/9/2026

Giờ Việt Nam Trận đấu Giải đấu 18h00 Trường Tươi Đồng Nai - Thể Công Viettel V.League 0h00, 5/9 Lyon - Auxerre Ligue 1 1h30, 5/9 Stuttgart - Cologne Bundesliga 1h45, 5/9 Genoa - Como Serie A 2h00, 5/9 Ipswich Town - Liverpool Premier League 2h00, 5/9 Real Betis - Real Madrid La Liga 2h05, 5/9 PSG - Monaco Ligue 1

Trường Tươi Đồng Nai - Thể Công Viettel: V.League 2026/27 chính thức bắt đầu

Bóng đá Việt Nam trở lại guồng quay cấp CLB lúc 18h00 với cuộc đối đầu giữa Trường Tươi Đồng Nai và Thể Công - Viettel trên sân Bình Phước.

VPF xác nhận V.League 2026/27 bắt đầu ngày 4/9 và kéo dài tới 22/5/2027. Giải có 14 CLB, thi đấu 26 vòng theo thể thức sân nhà - sân khách. Trận Đồng Nai - Viettel chính là cuộc đấu mở màn của mùa giải.

Trường Tươi Đồng Nai là tân binh nhưng không phải đội bóng bước vào V.League bằng một suất đặc cách. Thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng vô địch Giải hạng Nhất 2025/26 trước một vòng đấu và giành quyền thăng hạng trực tiếp.

Điều đó tạo ra một màu sắc khá thú vị cho trận khai mạc: một bên là đội bóng đang có hưng phấn sau mùa giải thăng hạng, bên kia là Thể Công - Viettel với tham vọng cạnh tranh chức vô địch.

Thể Công - Viettel thay đổi mạnh lực lượng

Đội khách có một mùa hè rất bận rộn.

Thể Công - Viettel bổ sung tới 11 tân binh, gồm bốn nội binh, sáu ngoại binh và một cầu thủ Việt kiều. Trong nhóm đáng chú ý có Doãn Ngọc Tân, Triệu Việt Hưng, Phạm Trung Hiếu, Lucas Alves, Ribamar và Rimario. HLV Velizar Popov cũng công khai mục tiêu cạnh tranh ở nhóm cao nhất mùa này.

Số lượng cầu thủ mới lớn đồng nghĩa Viettel có chiều sâu tốt hơn, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về độ ăn ý ở những vòng đầu.

Đồng Nai có thể khai thác chính yếu tố đó bằng cách duy trì cường độ cao, tranh chấp quyết liệt ở giữa sân và tận dụng lợi thế sân nhà.

Trong khi đó, Viettel nhiều khả năng muốn kiểm soát bóng và sử dụng chất lượng của nhóm tiền vệ để đưa trận đấu về thế chủ động.

Xét tương quan lực lượng, đội khách vẫn nhỉnh hơn. Nhưng với một trận mở màn mùa giải, khoảng cách trên giấy chưa chắc chuyển hóa ngay thành thế trận dễ dàng.

Dự đoán: Trường Tươi Đồng Nai 1-2 Thể Công Viettel.

V.League 2026/27 có nhiều điểm đáng chờ đợi

Mùa giải mới có 14 CLB và tổng cộng 182 trận đấu. Công an Hà Nội bước vào giải với tư cách đương kim vô địch, trong khi Trường Tươi Đồng Nai và Bắc Ninh là những cái tên mang đến luồng gió mới.

Sau trận khai màn ngày 4/9, vòng một tiếp tục với Hải Phòng - Ninh Bình, Công an TP.HCM - Hà Nội và Công an Hà Nội - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngày 5/9. Ngày 6/9 có Thanh Hóa - SHB Đà Nẵng, Thép Xanh Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An - Bắc Ninh.

Điều đó khiến cuối tuần này trở thành thời điểm bóng đá Việt Nam chuyển hẳn từ dư âm ASEAN Cup sang cuộc đua đường dài ở cấp CLB.

Ipswich - Liverpool: Liverpool buộc phải tìm chiến thắng đầu tiên

Liverpool làm khách Ipswich lúc 2h00 sáng 5/9 tại Portman Road.

Sau hai vòng, Liverpool mới có hai điểm và đã nhận bốn bàn thua. Chính hậu vệ Milos Kerkez thừa nhận khởi đầu này chưa đáp ứng yêu cầu của đội, đặc biệt khi Liverpool vẫn đang tìm kiếm cả chiến thắng lẫn trận giữ sạch lưới đầu tiên.

Ipswich không phải đối thủ có thể xem nhẹ.

Tân binh Premier League mở mùa bằng chiến thắng 2-1 trước Sunderland, sau đó thắng Leicester 3-1 tại Cúp Liên đoàn trước khi thua MU 2-5 tại Old Trafford. Đội bóng của Gary O'Neil cũng bổ sung tới 14 cầu thủ trong mùa hè.

Liverpool có lịch sử đối đầu thuận lợi

Thống kê của Liverpool cho thấy đội bóng vùng Merseyside đã thắng bốn trận Premier League gần nhất gặp Ipswich, ghi 17 bàn và chỉ thủng lưới một lần.

Liverpool cũng chưa từng thua trong sáu lần làm khách Ipswich tại Premier League, với bốn chiến thắng và hai trận hòa.

Nhưng lịch sử không giải quyết được vấn đề hiện tại của Liverpool.

Điểm cần cải thiện lớn nhất là sự cân bằng. Hàng công vẫn ghi bàn đều, nhưng khi đội hình dâng cao, khoảng trống phía sau xuất hiện khá nhiều.

Ipswich nhiều khả năng không cố kiểm soát bóng. Chủ nhà có thể chủ động chơi trực diện và khai thác tốc độ ngay khi Liverpool mất bóng.

Nếu Liverpool tìm được bàn mở tỷ số sớm, chất lượng cá nhân của họ sẽ phát huy rõ hơn. Ngược lại, một hiệp một bế tắc có thể khiến áp lực tiếp tục tăng.

Dự đoán: Ipswich 1-2 Liverpool.

Real Betis - Real Madrid: Mbappé hướng tới trận thứ ba liên tiếp bùng nổ

Real Madrid làm khách Betis lúc 2h00 sáng 5/9 tại La Cartuja.

Đội bóng của José Mourinho đang có thành tích hoàn hảo với ba chiến thắng đầu tiên tại La Liga. Kylian Mbappé bước vào trận đấu với phong độ cao khi ghi bốn bàn trong hai trận gần nhất, trong khi Jude Bellingham có hai bàn và tham gia trực tiếp vào ba tình huống ghi bàn khác.

Real Madrid vì thế được đánh giá cao hơn, nhưng Betis không phải đối thủ dễ chịu.

Đội của Manuel Pellegrini đã thắng hai trong ba trận đầu mùa và giữ sạch lưới ở hai trận. Lần duy nhất thi đấu tại La Cartuja mùa này, Betis thắng Real Sociedad 1-0.

Mourinho cũng thừa nhận Real phải đạt trạng thái tốt nhất nếu muốn giành chiến thắng.

Betis có thể khiến Real gặp nhiều khó khăn hơn Málaga

Real vừa thắng Málaga 4-0, nhưng cách Betis phòng ngự và tổ chức tuyến giữa hoàn toàn khác.

Đội chủ nhà có khả năng giữ bóng tốt hơn, đồng thời không ngại kéo nhịp độ trận đấu xuống thấp để hạn chế những pha tăng tốc của Mbappé và Vinícius.

Real vẫn sở hữu nhiều phương án tạo đột biến hơn. Nếu Betis dâng đội hình lên quá cao, tốc độ ở phía sau hàng thủ sẽ trở thành điểm yếu rất dễ bị khai thác.

Dự đoán: Real Betis 1-2 Real Madrid.

PSG - Monaco: PSG chưa thắng, Monaco toàn thắng

PSG - Monaco lúc 2h05 sáng 5/9 có lẽ là cặp đấu cân bằng và hấp dẫn nhất trong lịch bóng đá châu Âu hôm nay.

PSG chưa thua tại Ligue 1, nhưng cũng chưa thắng. Nhà đương kim vô địch hòa Rennes 2-2 và Lille 2-2 trong hai vòng đầu tiên.

Monaco lại có sáu điểm tuyệt đối.

Đội bóng Công quốc thắng Le Havre 1-0 và Marseille 2-0. Nếu tính thêm Conference League, Monaco đang sở hữu chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

Đáng chú ý hơn, Monaco đã thắng PSG trong cả hai lần gặp nhau ở Ligue 1 mùa trước, gồm chiến thắng 1-0 trên sân nhà và 3-1 ngay tại Parc des Princes.

Vì vậy, đây không phải trận PSG nghiễm nhiên được xem là cửa trên chỉ vì có lợi thế sân nhà.

PSG cần cải thiện khả năng kiểm soát những thời điểm mất bóng. Bốn bàn thua sau hai vòng cho thấy hệ thống phòng ngự vẫn chưa đạt trạng thái ổn định.

Monaco lại đang rất tự tin ở những pha chuyển trạng thái. Nếu PSG dâng quá nhiều người, đội khách hoàn toàn có thể tạo ra một trận đấu tương tự mùa trước.

Dự đoán: PSG 2-2 Monaco.

Stuttgart - Cologne: Một đội cần đứng dậy, một đội đang hưng phấn

Stuttgart tiếp Cologne lúc 1h30 sáng 5/9.

Hai đội bước vào vòng hai Bundesliga trong những trạng thái hoàn toàn trái ngược.

Stuttgart thua Bayern Munich tới 1-5 ở vòng khai màn. Cologne lại ngược dòng thắng Hoffenheim 3-2, với tân binh Thijs Dallinga lập cú đúp sau khi vào sân.

Stuttgart vì vậy chịu nhiều áp lực hơn.

Bundesliga cho biết đội chủ nhà tiếp tục thiếu một số cầu thủ vì chấn thương, trong khi Deniz Undav, Angelo Stiller và Chris Führich nhiều khả năng vẫn là những nhân tố quan trọng trong đội hình xuất phát.

Cologne có thể không sở hữu lực lượng mạnh bằng Stuttgart, nhưng chiến thắng ở vòng đầu giúp họ bước vào trận đấu với tâm lý rất tốt.

Dự đoán: Stuttgart 2-2 Cologne.

Genoa - Como: Como tiếp tục được chờ đợi

Como làm khách Genoa lúc 1h45 sáng 5/9.

Đây không phải cặp đấu có sức hút như Liverpool hay Real Madrid, nhưng Como là đội bóng đáng theo dõi sau những gì đã thể hiện trong giai đoạn đầu mùa.

Lối chơi chủ động, khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới và sự tự tin trước các đối thủ mạnh khiến Como không còn được xem là đội chỉ đặt mục tiêu trụ hạng.

Genoa lại có lợi thế sân nhà và thường rất khó chịu khi trận đấu chuyển thành màn tranh chấp thể lực.

Đây có thể là trận không có nhiều bàn thắng, với thế trận cân bằng trong phần lớn thời gian.

Dự đoán: Genoa 1-1 Como.

Lyon - Auxerre: Lyon tìm lại nhịp sau cú sốc Champions League

Lyon tiếp Auxerre lúc 0h00 sáng 5/9.

Đội bóng Pháp vừa phải dừng bước ở play-off Champions League sau khi thua Fenerbahçe với tổng tỷ số 2-3. Việc trở lại Ligue 1 vì thế là cơ hội để Lyon nhanh chóng ổn định tâm lý.

Auxerre nhiều khả năng ưu tiên sự chắc chắn, trong khi Lyon phải chứng minh họ có thể chuyển sự thất vọng tại cúp châu Âu thành phản ứng tích cực ở giải quốc nội.

Với lợi thế sân nhà và chất lượng nhân sự nhỉnh hơn, Lyon vẫn được đánh giá cao hơn.

Tâm điểm bóng đá hôm nay 4/9

Với độc giả Việt Nam, trận cần ưu tiên đầu tiên là Trường Tươi Đồng Nai - Thể Công Viettel lúc 18h00, bởi đây chính là trận mở màn V.League 2026/27.

Sau nửa đêm, lịch bóng đá châu Âu nối tiếp gần như liên tục: Lyon - Auxerre lúc 0h00, Stuttgart - Cologne lúc 1h30, Genoa - Como lúc 1h45.

Từ 2h00, hai trận Ipswich - Liverpool và Betis - Real Madrid cùng bắt đầu, trước khi PSG - Monaco khép lại chuỗi đại chiến lúc 2h05. Lịch Premier League xác nhận Liverpool đá lúc 20h00 giờ Anh ngày 4/9, còn Real Madrid và PSG cũng thi đấu vào tối cùng ngày theo giờ châu Âu.

Nếu chỉ lựa chọn ba trận để theo dõi, Trường Tươi Đồng Nai - Thể Công Viettel, Ipswich - Liverpool và PSG - Monaco là những lựa chọn đáng chú ý nhất xét theo sự quan tâm của độc giả Việt Nam và tính chất hiện tại của từng giải đấu.