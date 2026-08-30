Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/8: Siêu cúp Quốc gia, MU và Real ra sân

(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/8/2026 nổi bật với Siêu cúp Công an Hà Nội - Công an TP.HCM, cùng các trận của Chelsea, MU, Real Madrid và Inter.

Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/8/2026 đáng chú ý với trận Siêu cúp Quốc gia giữa Công an Hà Nội và Công an TP.HCM lúc 18h00. Tại châu Âu, Chelsea gặp Brighton, MU tiếp Ipswich, Real Madrid đấu Málaga, trong khi Napoli, Inter và Monaco - Marseille cũng ra sân.

Hình minh họa (AI).

Các mốc giờ trong bài được quy đổi theo giờ Việt Nam, cập nhật sáng 30/8/2026.

Kết quả bóng đá đáng chú ý tối 29 và rạng sáng 30/8

Giải đấu Trận đấu Kết quả Premier League Liverpool - Nottingham Forest 2-2 Premier League Bournemouth - Everton 1-1 Premier League Coventry City - Hull City 0-1 Premier League Tottenham - Newcastle 0-2 La Liga Levante - Real Betis 5-2 La Liga Real Sociedad - Espanyol 2-1 La Liga Sevilla - Atletico Madrid 1-3 Serie A Juventus - Parma 2-0 Serie A Fiorentina - Frosinone 0-3 Serie A Monza - Udinese 2-3 Serie A Sassuolo - Torino 2-1 Bundesliga Borussia Dortmund - Hamburg 2-0 Bundesliga RB Leipzig - M'gladbach 3-0 Bundesliga Elversberg - Bayer Leverkusen 3-2 Bundesliga Union Berlin - Frankfurt 3-3

Tại Anh, Liverpool tiếp tục chưa thắng ở Premier League mùa này khi bị Nottingham Forest cầm hòa 2-2 ngay tại Anfield. Alexander Isak và Victor Muñoz ghi bàn cho đội chủ nhà nhưng Forest hai lần vượt lên. Newcastle thắng Tottenham 2-0, còn Hull City duy trì khởi đầu hoàn hảo với chiến thắng 1-0 trước Coventry.

Ở Bundesliga, Dortmund đánh bại Hamburg 2-0, Leipzig thắng M'gladbach 3-0, trong khi Bayer Leverkusen bất ngờ thua Elversberg 2-3.

Tại Serie A, Juventus thắng Parma 2-0 nhờ hai bàn trong hiệp hai của Nico González và Teun Koopmeiners. Juventus có sáu điểm sau hai vòng và chưa để thủng lưới. Frosinone tạo cú sốc khi thắng Fiorentina 3-0 ngay trên sân khách.

Liverpool tiếp tục chưa biết thắng

Liverpool đang trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất giai đoạn đầu Premier League.

Sau trận hòa Newcastle 2-2 ở vòng đầu, đội bóng của Andoni Iraola tiếp tục chia điểm với Nottingham Forest cùng tỷ số.

Forest dẫn trước nhờ Dan Ndoye. Alexander Isak gỡ hòa cho Liverpool, nhưng Morgan Gibbs-White lại đưa đội khách vượt lên từ chấm phạt đền. Victor Muñoz cứu Liverpool bằng bàn gỡ cuối trận trong lần đầu được xếp đá chính.

Hai điểm sau hai trận chưa phải thảm họa, nhưng vấn đề nằm ở cách Liverpool thường xuyên nhập cuộc chậm và phải rượt đuổi tỷ số. Chính Iraola thừa nhận đội bóng cần cải thiện cường độ chơi khi không có bóng.

Với một đội đã đầu tư rất mạnh trên thị trường chuyển nhượng, kỳ vọng dành cho Liverpool chắc chắn lớn hơn hai trận hòa liên tiếp.

Tottenham lại thua, Newcastle tiếp tục gây ấn tượng

Tottenham nhận thất bại thứ hai liên tiếp ở Premier League khi thua Newcastle 0-2.

Anthony Elanga và Yoane Wissa ghi hai bàn trong hiệp hai. Spurs vì thế vẫn chưa ghi được bàn nào tại Premier League mùa này sau hai trận thua Brentford 0-3 và Newcastle 0-2.

Đây là một khởi đầu đáng lo nếu xét việc Tottenham đã đầu tư hơn 300 triệu bảng trong mùa hè.

Newcastle ở chiều ngược lại cho thấy quá trình xây dựng dưới thời Matthias Jaissle đang đi đúng hướng. Họ chơi chặt chẽ hơn, phản công có tổ chức và những tân binh nhanh chóng tạo được ảnh hưởng.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/8/2026

Giờ Việt Nam Trận đấu Giải đấu 18h00 Công an Hà Nội - Công an TP.HCM Siêu cúp Quốc gia 20h00 Chelsea - Brighton Premier League 20h00 Leeds United - Brentford Premier League 20h00 Sunderland - Fulham Premier League 20h30 Freiburg - Werder Bremen Bundesliga 22h00 Real Madrid - Málaga La Liga 22h30 Manchester United - Ipswich Town Premier League 22h30 Augsburg - Schalke 04 Bundesliga 23h30 Napoli - Como Serie A 0h30, 31/8 Deportivo - Valencia La Liga 1h45, 31/8 Cagliari - Inter Milan Serie A 1h45, 31/8 Lazio - Genoa Serie A 1h45, 31/8 Monaco - Marseille Ligue 1 2h30, 31/8 Celta Vigo - Athletic Bilbao La Liga

Premier League xác nhận Chelsea - Brighton, Leeds - Brentford và Sunderland - Fulham cùng diễn ra lúc 14h00 giờ Anh; MU - Ipswich bắt đầu lúc 16h30, tương ứng 20h00 và 22h30 giờ Việt Nam.

Công an Hà Nội - Công an TP.HCM: Tâm điểm bóng đá Việt Nam

Trận cầu đáng chú ý nhất với độc giả trong nước diễn ra lúc 18h00 tại Hàng Đẫy.

Công an Hà Nội tham dự Siêu cúp với tư cách nhà vô địch V.League 2025/26, còn Công an TP.HCM là nhà vô địch Cúp Quốc gia. Đây cũng là trận đấu chính thức mở màn mùa bóng chuyên nghiệp Việt Nam 2026/27.

Điểm thú vị nằm ở việc rất nhiều tuyển thủ vừa cùng nhau bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup nay lập tức trở thành đối thủ.

Phía Công an Hà Nội có Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Phạm Thành Long và Lê Văn Đô. Công an TP.HCM có thủ môn Patrik Lê Giang cùng Khổng Minh Gia Bảo.

Công an Hà Nội vẫn được đánh giá nhỉnh hơn

Nhà vô địch V.League đã trải qua một mùa giải rất thuyết phục.

Công an Hà Nội đăng quang sớm ba vòng, giành 64 điểm qua 26 trận với 20 chiến thắng, 4 trận hòa và chỉ hai thất bại. Họ ghi 58 bàn, nhiều nhất giải, và chỉ để lọt lưới 22 lần.

Không chỉ sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, đội bóng của HLV Alexandre Polking còn có sự ổn định về hệ thống.

Quang Hải có thể là cầu thủ được chú ý nhất sau ASEAN Cup, trong khi Đình Bắc mang đến tốc độ và khả năng tạo đột biến ở khu vực một phần ba cuối sân.

Công an TP.HCM lại bước vào trận đấu với vị thế của đội có khả năng gây bất ngờ. Hành trình vô địch Cúp Quốc gia cho thấy họ đặc biệt nguy hiểm ở những trận đấu loại trực tiếp, từng thắng Nam Định 4-2 tại Thiên Trường trước khi vượt Ninh Bình 2-1 trong trận chung kết.

Patrik Lê Giang cũng tạo ra một cuộc đối đầu đáng chờ đợi khi phải ngăn cản những đồng đội ở tuyển Việt Nam chỉ vài ngày sau khi cùng nhau nâng cúp Đông Nam Á.

Theo điều lệ, nếu hai đội hòa sau 90 phút sẽ đá luân lưu ngay, không thi đấu hiệp phụ. Trận đấu có VAR và đội vô địch nhận tổng tiền thưởng 800 triệu đồng từ ban tổ chức và nhà tài trợ.

Dự đoán: Công an Hà Nội 2-1 Công an TP.HCM.

Chelsea - Brighton: Bài kiểm tra lớn hơn cho Xabi Alonso

Chelsea tiếp Brighton lúc 20h00 tại Stamford Bridge.

Đội bóng của Xabi Alonso khởi đầu Premier League bằng chiến thắng 3-2 trước Fulham. João Pedro, Morgan Rogers và Cole Palmer đều ghi bàn. Chelsea sau đó thắng Luton 2-0 tại Cúp Liên đoàn.

Brighton thậm chí còn gây ấn tượng mạnh hơn khi đánh bại Aston Villa 4-0 ở trận Premier League đầu tiên và tiếp tục thắng Tromsø 4-0 tại Conference League.

Điều đó khiến đây khó có thể là một trận đấu dễ dàng cho Chelsea.

Chelsea có nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến ở trung lộ, nhưng Brighton đủ tự tin để pressing và không ngại đưa trận đấu lên tốc độ cao.

Đáng chú ý, Brighton đã thắng ba lần đối đầu gần nhất với Chelsea tại Premier League trước cuộc gặp hôm nay.

Dự đoán: Chelsea 2-1 Brighton.

Manchester United - Ipswich: MU không còn nhiều chỗ cho sai lầm

MU tiếp Ipswich lúc 22h30 tại Old Trafford.

Áp lực lên đội bóng của Michael Carrick xuất hiện rất sớm sau thất bại 0-2 trước tân binh Hull City ở ngày khai màn.

MU kiểm soát bóng nhiều trong trận đó nhưng thiếu sức sát thương và để đối phương tận dụng các tình huống cố định.

Ipswich lại có khởi đầu hoàn toàn trái ngược. Tân binh Premier League đánh bại Sunderland 2-1 trước khi thắng Leicester 3-1 tại Cúp Liên đoàn.

MU thiếu Baleba

Tân binh Carlos Baleba chưa thể ra mắt vì chấn thương mắt cá và dự kiến nghỉ khoảng ba tuần. Amad Diallo vẫn vắng mặt, trong khi Mason Mount đã trở lại tập luyện.

Đây không phải lý do để MU được phép thất bại.

Đội chủ nhà vẫn sở hữu lực lượng vượt trội và Old Trafford sẽ là lợi thế lớn. Nhưng nếu không tìm được bàn thắng sớm, áp lực từ trận thua Hull có thể khiến các pha xử lý trở nên nặng nề hơn.

Ipswich sẽ không cần kiểm soát bóng. Họ chỉ cần duy trì đội hình chặt chẽ, buộc MU phải tự mở khóa hệ thống phòng ngự và chờ sai lầm để phản công.

Nếu tiếp tục thất bại, MU sẽ trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Premier League mở mùa bằng hai trận thua liên tiếp trước các đội mới thăng hạng.

Dự đoán: Manchester United 2-0 Ipswich Town.

Real Madrid - Málaga: Mbappé hướng tới trận đấu bùng nổ tiếp theo

Real Madrid tiếp Málaga lúc 22h00 tại Bernabéu.

Đội bóng của José Mourinho đang có sáu điểm tuyệt đối. Real lần lượt thắng Espanyol và Real Sociedad trước khi bước vào vòng 3.

Kylian Mbappé là cái tên được quan tâm nhiều nhất.

Tiền đạo người Pháp vừa lập hat-trick trong chiến thắng trước Real Sociedad và bước vào trận Málaga với phong độ cao. Mourinho cũng khẳng định Real sở hữu đội hình mạnh với nhiều phương án nhân sự.

Málaga mới trở lại La Liga sau chín mùa giải vắng bóng. Họ bước vào vòng đấu ở vị trí thứ 16 sau một thất bại và một trận hòa.

Chênh lệch về chất lượng là rõ ràng.

Bài toán với Real chủ yếu nằm ở khả năng giải quyết một đối thủ nhiều khả năng phòng ngự thấp. Nếu Mbappé, Vinícius và Bellingham tạo được bàn mở tỷ số sớm, trận đấu có thể trở nên thuận lợi.

Dự đoán: Real Madrid 3-0 Málaga.

Napoli - Como: Đội bóng của Allegri muốn nối dài khởi đầu thuận lợi

Napoli tiếp Como lúc 23h30 tại Diego Armando Maradona.

Napoli đã thắng Genoa 2-0 trong trận đầu tiên của mùa giải. Como hòa Udinese và tiếp tục là đối thủ khó chịu với Napoli: ba lần đối đầu gần nhất ở Serie A đều kết thúc hòa.

Được chơi sân nhà, Napoli sẽ phải chủ động.

Tuy nhiên, Como cho thấy họ có khả năng kéo các đội mạnh vào thế trận ít khoảng trống. Việc ghi bàn trước vì thế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với đội bóng của Massimiliano Allegri.

Dự đoán: Napoli 2-0 Como.

Cagliari - Inter: Nhà vô địch gặp đối thủ cùng có ba điểm

Inter làm khách Cagliari lúc 1h45 sáng 31/8.

Nhà đương kim vô địch khởi đầu Serie A bằng chiến thắng 4-1 trước Monza. Cagliari cũng có ba điểm sau khi thắng Parma 1-0.

Thành tích đối đầu nghiêng rất mạnh về phía Inter.

Nerazzurri thắng 9 trong 10 lần gặp Cagliari gần nhất tại Serie A và hòa trận còn lại, ghi tổng cộng 26 bàn.

Cagliari vì thế khó chọn cách đôi công. Họ có thể cố kéo trận đấu về tốc độ thấp, giảm khoảng trống và tận dụng lợi thế sân nhà.

Inter vẫn nhỉnh hơn ở khả năng kiểm soát thế trận và chất lượng các vị trí tấn công.

Dự đoán: Cagliari 1-2 Inter.

Monaco - Marseille: Đại chiến Ligue 1 rạng sáng 31/8

Monaco tiếp Marseille lúc 1h45 sáng 31/8 tại Stade Louis-II.

Đây là một trong những trận nổi bật nhất vòng 2 Ligue 1. Monaco đang có ba điểm và vừa vượt qua vòng play-off Conference League, trong khi Marseille là đối thủ trực tiếp trong cuộc đua nhóm đầu.

Việc Monaco phải thi đấu cúp châu Âu vào giữa tuần có thể ảnh hưởng tới thể lực.

Marseille vì thế có thể tìm cách tăng cường tốc độ và pressing trong giai đoạn cuối trận. Monaco lại có sân nhà cùng khả năng tấn công chuyển trạng thái khá tốt.

Đây là cặp đấu khó có khoảng cách lớn.

Dự đoán: Monaco 1-1 Marseille.

Bundesliga hôm nay: Freiburg, Schalke ra sân

Hai trận còn lại của vòng mở màn Bundesliga diễn ra tối 30/8.

Freiburg tiếp Werder Bremen lúc 20h30, còn Augsburg gặp Schalke lúc 22h30. Trước đó, Dortmund đã thắng Hamburg 2-0, Leipzig thắng M'gladbach 3-0, trong khi Leverkusen bất ngờ thua Elversberg.

Schalke trở lại Bundesliga nên trận làm khách Augsburg cũng đáng chú ý. Với những đội mới lên hạng, việc kiếm điểm ở các vòng đầu thường có ý nghĩa lớn trước khi lịch đấu trở nên khó khăn hơn.

Tâm điểm bóng đá hôm nay 30/8

Nếu xếp theo mức độ quan tâm của độc giả Việt Nam, lịch ngày 30/8 có thể chia thành một chuỗi rất thuận lợi để theo dõi.

18h00 là Công an Hà Nội - Công an TP.HCM tranh Siêu cúp Quốc gia.

20h00, Chelsea tiếp Brighton.

22h00, Real Madrid gặp Málaga; chỉ 30 phút sau là MU - Ipswich.

23h30, Napoli tiếp Como.

Đến 1h45 sáng 31/8, Inter làm khách Cagliari và Monaco gặp Marseille.

Trong số đó, Siêu cúp Quốc gia có ý nghĩa đặc biệt khi Quang Hải, Đình Bắc, Patrik Lê Giang cùng nhiều tuyển thủ vừa vô địch ASEAN Cup lập tức trở lại màu áo CLB và đối đầu nhau ở trận mở màn mùa bóng Việt Nam 2026/27.