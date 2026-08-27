Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 27/8: Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 27/8/2026 nổi bật với Việt Nam vô địch ASEAN Cup, Real Madrid thắng đậm và loạt trận quyết định ở cúp châu Âu.

Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 27/8/2026 nổi bật với đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup sau khi hòa Thái Lan 2-2 ở lượt về. Tối nay, Benfica, Ajax, Monaco, Brighton, Atalanta cùng bước vào các trận quyết định tại Europa League và Conference League.

Hình minh họa (AI).

Các mốc giờ trong bài được quy đổi theo giờ Việt Nam.

Kết quả bóng đá đáng chú ý tối 26 và rạng sáng 27/8

Giải đấu Trận đấu Kết quả ASEAN Cup 2026 Việt Nam - Thái Lan 2-2 (Việt Nam thắng chung cuộc 4-2) La Liga Real Madrid - Real Sociedad 4-1 Champions League Lyon - Fenerbahçe 1-2 (2-3) Champions League Viking - Dinamo Zagreb 3-1 (5-3) Champions League AEK Athens - Levski Sofia 4-0 (4-0) Champions League Celje - Slovan Bratislava 1-2 sau hiệp phụ (2-3) Cúp Liên đoàn Anh Tottenham - Charlton 5-1 Cúp Liên đoàn Anh Newcastle - West Brom 3-2 Cúp Liên đoàn Anh Preston - Everton 0-4

UEFA xác nhận Fenerbahçe, Viking, AEK Athens và Slovan Bratislava là bốn đội cuối cùng vượt qua vòng play-off để hoàn thiện danh sách 36 CLB dự vòng phân hạng Champions League 2026/27.

Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 sau trận cầu nghẹt thở

Tâm điểm lớn nhất với người hâm mộ trong nước là trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình.

Đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2-2, qua đó thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt và bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. Trang chính thức của giải xác nhận thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục giữ vị thế nhà vô địch sau chiến thắng 2-0 tại Bangkok và trận hòa ở Hà Nội.

Đây là chức vô địch ASEAN Championship thứ tư của bóng đá Việt Nam sau các năm 2008, 2018, 2024 và 2026. Quan trọng hơn, lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương.

Thái Lan khiến Mỹ Đình trải qua một đêm căng thẳng

Lợi thế 2-0 sau lượt đi không biến trận lượt về thành một cuộc dạo chơi.

Yotsakon Burapha đưa Thái Lan vượt lên ngay phút 12, khiến cách biệt tổng tỷ số chỉ còn một bàn. Đội khách tiếp tục gây sức ép và có cơ hội rất lớn để san bằng tổng tỷ số khi được hưởng phạt đền đầu hiệp hai, nhưng Kakana Khamyok sút bóng vọt xà.

Chỉ vài phút sau, bước ngoặt xảy ra.

Pha dứt điểm của Đỗ Hoàng Hên đưa bóng chạm cột, sau đó đập vào thủ môn Chatchai Bootprom trước khi đi qua vạch vôi. Bàn thắng được tính là pha phản lưới của Chatchai ở phút 52, giúp Việt Nam lấy lại khoảng cách an toàn.

Wanchai Jarunongkran lại đưa Thái Lan dẫn 2-1 ở phút 85 và mở ra những phút cuối đầy sức ép. Tuy nhiên, chính Wanchai phản lưới trong thời gian bù giờ, ấn định tỷ số 2-2.

Bản lĩnh của Việt Nam được thể hiện đúng lúc

Trận lượt về không phải màn trình diễn dễ dàng của nhà vô địch.

Thái Lan nhập cuộc mạnh, tạo sức ép lớn và đã có những thời điểm đứng rất gần khả năng kéo cặp chung kết trở lại vạch xuất phát. Nhưng Việt Nam không vỡ trận ngay cả sau khi để thủng lưới sớm.

Khoảnh khắc Kakana đá hỏng phạt đền có thể xem là bước ngoặt tâm lý. Chỉ ba phút sau, Việt Nam có bàn gỡ và đẩy Thái Lan trở lại tình thế phải ghi thêm nhiều bàn.

Đỗ Hoàng Hên được bình chọn là Cầu thủ hay nhất trận.

Chiến thắng chung cuộc 4-2 vì thế không đơn thuần đến từ lợi thế hai bàn ở Bangkok. Việt Nam đã phải vượt qua một trận lượt về có sức ép rất lớn để hoàn tất hành trình bảo vệ chức vô địch.

Real Madrid thắng 4-1, Mbappé lập hat-trick

Một trong những kết quả nổi bật nhất của bóng đá châu Âu rạng sáng nay là chiến thắng 4-1 của Real Madrid trước Real Sociedad tại Bernabéu.

Kylian Mbappé lập hat-trick, Vinícius Junior ghi bàn còn lại. Đáng chú ý, hiệp một kết thúc 1-1 trước khi Real tăng tốc mạnh sau giờ nghỉ và ghi ba bàn.

Mbappé ghi bàn thứ hai ở phút 60, Vinícius nâng tỷ số lên 3-1 tám phút sau đó, trước khi tiền đạo người Pháp hoàn thành hat-trick ở phút 80.

Real đang bắt đầu mùa giải theo đúng cách

Chiến thắng cho thấy Real Madrid đang dần tìm được nhịp độ dưới thời José Mourinho.

Ở trận trước, họ phải chờ tới cuối trận mới thắng Espanyol 2-1. Trước Real Sociedad, Real lại thể hiện khả năng tăng tốc và giải quyết trận đấu trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Đặc biệt, phong độ của Mbappé là tín hiệu tích cực nhất.

Một đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao chưa chắc phải kiểm soát thế trận trong cả 90 phút. Nhưng nếu những cầu thủ có khả năng tạo khác biệt đạt trạng thái cao, Real có thể quyết định trận đấu chỉ bằng vài đợt tăng tốc.

Fenerbahçe loại Lyon, trở lại Champions League

Fenerbahçe thắng Lyon 2-1 ngay trên sân khách, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-2 và góp mặt ở vòng phân hạng Champions League.

Vedat Muriqi và Archie Brown ghi hai bàn liên tiếp cho đại diện Thổ Nhĩ Kỳ trước giờ nghỉ. Lyon rút ngắn tỷ số nhờ Malick Fofana nhưng không tìm được bàn gỡ.

Đây là cột mốc đáng nhớ: Fenerbahçe vượt qua vòng loại Champions League lần đầu tiên kể từ mùa 2008/09.

Lyon trả giá vì hiệp một

Sau trận hòa 1-1 ở Istanbul, Lyon có lợi thế sân nhà và được kỳ vọng nhỉnh hơn.

Nhưng hai bàn thua liên tiếp trong hiệp một khiến mọi kế hoạch thay đổi.

Đội bóng Pháp gây sức ép mạnh sau giờ nghỉ và tìm được một bàn, nhưng Fenerbahçe đã bảo vệ thành công lợi thế. Đây cũng là lần đầu đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ thắng một đối thủ Pháp trong một cặp đấu hai lượt tại cúp châu Âu.

Viking lần đầu góp mặt ở Champions League

Một câu chuyện rất đáng chú ý khác đến từ Na Uy.

Viking thắng Dinamo Zagreb 3-1, qua đó thắng chung cuộc 5-3 và lần đầu giành quyền góp mặt ở vòng đấu chính Champions League.

Dinamo mở tỷ số nhưng Viking không mất bình tĩnh. Chủ nhà gỡ hòa rồi ghi thêm hai bàn trong hiệp hai để hoàn tất màn vượt qua một đối thủ giàu kinh nghiệm hơn rất nhiều.

AEK Athens cũng thắng Levski Sofia 4-0, trong khi Slovan Bratislava cần hiệp phụ để vượt Celje với tổng tỷ số 3-2.

Tottenham thắng 5-1, Everton thắng 4-0

Tại Cúp Liên đoàn Anh, Tottenham tìm lại niềm vui sau màn ra quân Premier League không như ý khi thắng Charlton 5-1.

Everton còn thắng thuyết phục hơn về mặt kiểm soát thế trận khi vượt Preston 4-0. Thierno Barry lập hat-trick, Brennan Johnson ghi bàn còn lại.

Newcastle gặp nhiều khó khăn hơn khi phải lội ngược dòng thắng West Brom 3-2. Harvey Barnes vào sân từ ghế dự bị và ghi hai bàn, trong đó có bàn quyết định.

Kết quả này giúp cả Tottenham, Newcastle và Everton cùng bước vào vòng ba. EFL cũng xác nhận ba đội Premier League đều giành quyền đi tiếp.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 27/8/2026

Sau khi Champions League hoàn tất vòng play-off, tâm điểm châu Âu ngày 27/8 chuyển sang Europa League và Conference League, nơi hàng loạt suất cuối cùng vào vòng phân hạng được quyết định.

Europa League: Những trận đáng chú ý

Giờ Việt Nam Trận đấu Kết quả lượt đi 23h00 Jagiellonia - Iberia Tbilisi Jagiellonia dẫn 4-0 0h00, 28/8 Kauno Žalgiris - Beşiktaş Beşiktaş dẫn 3-0 0h00 Salzburg - Mjällby Salzburg dẫn 1-0 0h00 Viktoria Plzeň - Crvena Zvezda Crvena Zvezda dẫn 3-0 1h00 Aarhus - Benfica Benfica dẫn 3-1 1h00 Thun - Lech Poznań Lech dẫn 7-0 1h00 CSKA Sofia - OFI Crete OFI dẫn 3-0 1h30 Ferencváros - Trabzonspor Ferencváros dẫn 1-0 1h30 Anderlecht - Kairat Almaty Anderlecht dẫn 3-0

UEFA xác nhận vòng loại Europa League 2026/27 khép lại bằng các trận lượt về ngày 27/8; đội thắng giành quyền vào vòng phân hạng, đội thua chuyển xuống Conference League.

Aarhus - Benfica: Đại diện Bồ Đào Nha nắm lợi thế lớn

Trong nhóm trận Europa League, Aarhus - Benfica là một trong những cặp được độc giả Việt Nam quan tâm nhất.

Benfica đang dẫn 3-1 sau lượt đi.

Cách biệt hai bàn giúp đội bóng Bồ Đào Nha có nhiều lựa chọn. Họ không cần phải lao lên tìm bàn thắng sớm mà có thể buộc Aarhus phải chủ động.

Đây chính là điểm nguy hiểm với đội chủ nhà.

Aarhus buộc phải ghi ít nhất hai bàn để cân bằng tổng tỷ số, đồng nghĩa khoảng trống phía sau sẽ ngày càng lớn nếu thời gian trôi đi mà họ chưa tìm được bàn thắng.

Nhận định: Benfica đang ở vị trí thuận lợi để giành vé Europa League, miễn là không để trận đấu bị cuốn vào nhịp độ quá cao ngay từ đầu.

Conference League: Ajax, Monaco, Brighton, Atalanta đồng loạt ra sân

Các trận đáng chú ý

Giờ Việt Nam Trận đấu Kết quả lượt đi 23h00 Jablonec - Rangers Rangers dẫn 1-0 23h00 Qarabağ - Twente Qarabağ dẫn 1-0 23h45 Freiburg - Motherwell Freiburg dẫn 3-1 23h45 Monaco - Górnik Zabrze Monaco dẫn 3-2 1h00, 28/8 Ajax - Sion Ajax dẫn 4-2 1h00 Hapoel Tel-Aviv - Atalanta Hòa 0-0 1h30 Brighton - Tromsø Hòa 0-0 1h30 Austria Wien - Braga Braga dẫn 2-0 2h00 Partizan - Getafe Getafe dẫn 3-1

UEFA xác nhận vòng play-off Conference League kết thúc ngày 27/8. Không giống Europa League, các đội thất bại ở vòng này sẽ bị loại khỏi cúp châu Âu.

Ajax - Sion: Lợi thế hai bàn và sân nhà

Ajax trở về Hà Lan với lợi thế 4-2 sau trận lượt đi tại Thụy Sĩ.

Đó là cách biệt tương đối an toàn, nhưng Ajax vẫn cần tránh để Sion ghi bàn sớm.

Nếu đội khách rút ngắn cách biệt ngay trong hiệp một, áp lực tâm lý có thể xuất hiện. Ngược lại, một bàn của Ajax sẽ khiến Sion phải ghi tới ba bàn nữa để cân bằng tổng tỷ số.

Với sân nhà và khả năng kiểm soát bóng tốt hơn, Ajax có cơ hội lớn hoàn tất nhiệm vụ.

Dự đoán: Ajax 2-1 Sion.

Monaco - Górnik: Cặp đấu chưa hề khép lại

Monaco thắng 3-2 trên sân Górnik Zabrze ở lượt đi.

Một bàn lợi thế và được trở về sân nhà khiến Monaco nhỉnh hơn, nhưng tỷ số 3-2 vẫn để lại rất nhiều khả năng.

Górnik chỉ cần thắng tối thiểu để đưa cặp đấu trở về thế cân bằng.

Monaco vì vậy không nên bước vào trận với tư tưởng giữ tỷ số. Chất lượng hàng công là ưu thế của đại diện Ligue 1 và họ có thể chủ động tìm bàn thắng để giảm áp lực.

Dự đoán: Monaco 2-1 Górnik Zabrze.

Brighton - Tromsø: 90 phút quyết định tất cả

Brighton không thể ghi bàn trong trận lượt đi tại Na Uy, khiến cặp đấu trở về Anh với tổng tỷ số 0-0.

Về lý thuyết, đây là kịch bản có lợi cho đại diện Premier League.

Brighton được chơi trên sân nhà và sở hữu chất lượng đội hình cao hơn. Nhưng tỷ số hòa không bàn thắng cũng đồng nghĩa một bàn của Tromsø có thể khiến áp lực tăng rất nhanh.

Với Brighton, chìa khóa là không nóng vội.

Nếu duy trì tốc độ luân chuyển bóng đủ cao và kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương, cơ hội sẽ xuất hiện.

Dự đoán: Brighton 2-0 Tromsø.

Atalanta đứng trước trận đấu khó lường

Atalanta hòa Hapoel Tel-Aviv 0-0 ở lượt đi.

Khác Brighton, đội bóng Italy phải đá lượt về trên sân đối phương.

Điều đó khiến cặp đấu khó đoán hơn khá nhiều. Một bàn thắng có thể thay đổi hoàn toàn thế trận bởi không đội nào có lợi thế tổng tỷ số.

Atalanta nhỉnh hơn về chất lượng cá nhân, nhưng cần tránh để trận đấu trở thành cuộc chiến thể lực và tranh chấp liên tục.

Champions League bốc thăm vòng phân hạng hôm nay

Một sự kiện rất được người hâm mộ châu Âu quan tâm trong ngày 27/8 là lễ bốc thăm vòng phân hạng Champions League 2026/27 tại Monaco.

Danh sách 36 đội đã hoàn tất sau các trận play-off rạng sáng nay. Arsenal, Barcelona, Bayern Munich, Liverpool, Man City, Man United, PSG, Real Madrid, Inter, Juventus? Wait Juventus not in official 36 list; need not mention. Actually official list includes Napoli, Roma etc. We need not list all. Fenerbahçe, Viking, AEK Athens và Slovan Bratislava là những đội cuối cùng góp mặt.

UEFA cho biết lễ bốc thăm bắt đầu lúc 18h00 giờ Trung Âu ngày 27/8 tại Monaco; lịch thi đấu cụ thể sẽ được công bố chậm nhất ngày 29/8.

Đây cũng là thời điểm người hâm mộ biết những đối thủ mà Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Man City, Man United, Bayern Munich hay PSG sẽ phải đối đầu trong vòng phân hạng mới.

Bóng đá Việt Nam ngày 27/8: Ngày đầu tiên với tư cách nhà vô địch

ASEAN Cup 2026 đã chính thức khép lại.

Đội tuyển Việt Nam kết thúc giải đấu với chức vô địch thứ tư trong lịch sử và lần đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu Đông Nam Á.

Điều đáng nhớ nhất trong hành trình này không chỉ là trận chung kết.

Việt Nam đứng đầu bảng A, vượt Malaysia với tổng tỷ số 4-0 ở bán kết, sau đó thắng Thái Lan 4-2 sau hai lượt chung kết.

Với HLV Kim Sang-sik, chức vô địch 2026 tiếp tục khẳng định sự ổn định của đội tuyển sau danh hiệu năm 2024.

Với các cầu thủ, đây cũng là giải đấu mà nhiều nhân tố cùng tạo dấu ấn: Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hoàng Hên và thủ môn Patrik Lê Giang đều có những thời điểm đóng vai trò quan trọng.

Ngày 27/8 vì vậy không còn trận đấu của đội tuyển, nhưng dư âm chức vô địch chắc chắn vẫn là câu chuyện bóng đá được quan tâm nhất trong nước.

Tâm điểm bóng đá hôm nay 27/8

Nếu lựa chọn các nội dung đáng chú ý nhất trong ngày, có thể chia thành ba nhóm.

Thứ nhất là chức vô địch ASEAN Cup của Việt Nam sau trận hòa Thái Lan 2-2 và chiến thắng chung cuộc 4-2.

Thứ hai là lễ bốc thăm Champions League, sau khi 36 đội dự vòng phân hạng đã được xác định đầy đủ.

Cuối cùng là loạt trận quyết định tại Europa League và Conference League, trong đó Benfica, Ajax, Monaco, Brighton, Atalanta và Rangers đều ra sân.

Không có Premier League hay La Liga trong lịch thi đấu chính ngày 27/8, nhưng với hàng loạt trận loại trực tiếp ở cúp châu Âu, đây vẫn là một đêm bóng đá đáng theo dõi.