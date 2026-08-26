Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/8: Chung kết lượt về Việt Nam vs Thái Lan

(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/8/2026 nổi bật với chung kết Việt Nam - Thái Lan lúc 20h00, cùng Real Madrid và loạt play-off Champions League.

Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/8/2026 nổi bật với chung kết lượt về ASEAN Cup giữa Việt Nam và Thái Lan lúc 20h00 tại Mỹ Đình. Rạng sáng 27/8, Real Madrid tiếp Real Sociedad, Lyon gặp Fenerbahçe ở trận quyết định vé Champions League, trong khi Tottenham và Newcastle ra sân tại Cúp Liên đoàn Anh.

Hình minh họa (AI).

Các mốc giờ trong bài tính theo giờ Việt Nam, cập nhật sáng 26/8/2026.

Kết quả bóng đá đáng chú ý rạng sáng 26/8

Giải đấu Trận đấu Kết quả Champions League LASK - Celtic 5-1 sau hiệp phụ Champions League Bodø/Glimt - N.E.C. 3-0 Champions League Sabah - Hapoel Beer-Sheva 5-2 sau hiệp phụ Cúp Liên đoàn Anh Nottingham Forest - Leeds 0-2 Cúp Liên đoàn Anh Southampton - West Ham 1-4 Cúp Liên đoàn Anh Birmingham - Brentford 1-6 Cúp Liên đoàn Anh Ipswich - Leicester 3-1 La Liga Valencia - Real Betis 0-1 Saudi Pro League Al Ettifaq - Al Nassr 2-3

Celtic bị loại sốc dù từng dẫn ba bàn

Kết quả gây chú ý nhất tại vòng play-off Champions League là thất bại khó tin của Celtic.

Đội bóng Scotland mang lợi thế 3-0 tới Áo và còn ghi bàn trước trong trận lượt về, nhưng LASK thực hiện màn ngược dòng ngoạn mục để thắng 5-1 sau hiệp phụ, qua đó đi tiếp với tổng tỷ số 5-4. Đây cũng là lần đầu LASK giành quyền dự vòng phân hạng Champions League.

Celtic có lẽ sẽ tiếc nuối trong thời gian dài. Lợi thế bốn bàn xét theo tổng tỷ số tại một thời điểm đáng ra đủ để kiểm soát cặp đấu, nhưng việc không thể làm giảm hưng phấn của LASK khiến thế trận thay đổi hoàn toàn.

Kết quả này cũng nhắc lại một điều quen thuộc ở vòng loại cúp châu Âu: nếu đội đang dẫn quá sâu chuyển sang phòng ngự thụ động, một bàn thua có thể kéo theo cả áp lực tâm lý lẫn sức ép từ khán đài.

Bodø/Glimt thắng tổng tỷ số 6-1

Không có bất ngờ trong cuộc đối đầu giữa Bodø/Glimt và N.E.C.

Đội bóng Na Uy thắng 3-0 ở lượt về để khép lại cặp đấu với tổng tỷ số 6-1. N.E.C. gặp khó ngay từ phút thứ ba khi thủ môn Gonzalo Crettaz nhận thẻ đỏ. Bodø/Glimt sau đó kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Bodø/Glimt vì thế tiếp tục góp mặt ở vòng phân hạng Champions League mùa thứ hai liên tiếp.

Đây là thành quả xứng đáng cho một đội bóng đã xây dựng được bản sắc rất rõ ở các cúp châu Âu: tấn công nhanh, pressing quyết liệt và đặc biệt nguy hiểm trên sân nhà.

Sabah tạo thêm một màn ngược dòng khó tin

Sabah cũng viết nên lịch sử khi thắng Hapoel Beer-Sheva 5-2 sau hiệp phụ, qua đó đi tiếp với tổng tỷ số 6-4.

Đại diện Azerbaijan đã thua 1-2 ở lượt đi nhưng đảo ngược tình thế và lần đầu tiên giành quyền dự vòng phân hạng Champions League.

Hai cuộc ngược dòng của Sabah và LASK khiến loạt play-off rạng sáng 26/8 trở thành một trong những đêm đáng nhớ nhất của vòng loại mùa này.

Leeds tiếp tục gieo sầu cho Nottingham Forest

Tại Cúp Liên đoàn Anh, Leeds thắng Nottingham Forest 2-0 ngay tại City Ground.

Dan James mở tỷ số ở phút 50, trước khi Leeds có bàn thứ hai ở phút 75. Đây đã là lần thứ hai Leeds thắng Forest trên cùng sân đấu chỉ trong vài ngày, sau chiến thắng 1-0 tại Premier League cuối tuần trước.

Điểm đáng lo với Forest không chỉ là việc bị loại khỏi cúp.

Họ tiếp tục gặp khó trong việc tạo ra cơ hội rõ ràng trước cùng một đối thủ. Leeds ngược lại thể hiện sự gắn kết tốt hơn và đang có khởi đầu mùa giải khá tích cực.

Brentford thắng 6-1, West Ham ghi bốn bàn

Brentford tạo tỷ số đậm nhất trong nhóm các CLB Premier League khi thắng Birmingham 6-1. Nathan Collins lập cú đúp, trong khi Callum Wilson, Aaron Hickey, Mikkel Damsgaard và Igor Thiago cũng ghi bàn.

West Ham thắng Southampton 4-1, dù chính Southampton là đội mở tỷ số. Josh Ajala ghi hai bàn trước khi Taty Castellanos và Jarrod Bowen hoàn tất chiến thắng cho đội khách.

Ipswich cũng đi tiếp sau chiến thắng 3-1 trước Leicester, còn Coventry đánh bại Plymouth 4-2.

Al Nassr thắng ngược dù Ronaldo rời sân sau hiệp một

Một kết quả khác được nhiều độc giả quan tâm là chiến thắng 3-2 của Al Nassr trước Al Ettifaq.

Al Nassr rơi vào tình thế rất khó khi thủ môn Bento bị truất quyền thi đấu sớm và bị dẫn 0-2 sau hiệp một. Cristiano Ronaldo được thay ra trong giờ nghỉ, nhưng đội khách bất ngờ bùng nổ ở hiệp hai.

Sadio Mané lập cú đúp, trong đó có bàn quyết định ở phút 90, giúp Al Nassr hoàn tất màn lội ngược dòng và tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng.

Real Betis thắng tối thiểu tại Mestalla

Ở La Liga, Real Betis thắng Valencia 1-0 nhờ bàn của Pablo García ở phút 83.

Ba điểm trên sân Mestalla giúp Betis có 6 điểm sau hai trận. Đội khách không tạo ra một trận đấu quá áp đảo, nhưng hiệu quả hơn ở thời điểm quyết định.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/8/2026

Những trận đáng chú ý nhất

Giờ Việt Nam Trận đấu Giải đấu 20h00 Việt Nam - Thái Lan Chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 1h45, 27/8 Bradford - Burnley Cúp Liên đoàn Anh 1h45, 27/8 Newcastle - West Brom Cúp Liên đoàn Anh 1h45, 27/8 Tottenham - Charlton Cúp Liên đoàn Anh 2h00, 27/8 Preston - Everton Cúp Liên đoàn Anh 2h00, 27/8 Real Madrid - Real Sociedad La Liga 2h00, 27/8 Lyon - Fenerbahçe Play-off Champions League 2h00, 27/8 AEK Athens - Levski Sofia Play-off Champions League 2h00, 27/8 Viking - Dinamo Zagreb Play-off Champions League 2h00, 27/8 Celje - Slovan Bratislava Play-off Champions League

Lịch chính thức của ASEAN United FC xác nhận Việt Nam - Thái Lan diễn ra lúc 20h00 tại sân Mỹ Đình. Việt Nam đang dẫn 2-0 sau lượt đi.

UEFA cũng xác nhận bốn cặp play-off Champions League còn lại đều bước vào lượt về trong đêm 26/8 theo giờ châu Âu.

Việt Nam - Thái Lan: 90 phút cuối cùng cho chức vô địch

Không cần bàn cãi, Việt Nam - Thái Lan lúc 20h00 là trận đấu quan trọng nhất với người hâm mộ trong nước hôm nay.

Việt Nam bước vào chung kết lượt về với lợi thế 2-0 sau chiến thắng tại Rajamangala. Nguyễn Hai Long ghi bàn ở phút 62, trước khi Nguyễn Quang Hải vô-lê nâng cách biệt lên hai bàn chỉ bảy phút sau đó.

Trận lượt về diễn ra tại Mỹ Đình, nơi ban tổ chức cho biết vé đã được bán hết.

Việt Nam đang có lợi thế rất lớn, nhưng chưa thể nghĩ đến nâng cúp

Một cách tính đơn giản cho thấy Thái Lan phải thắng cách biệt ít nhất hai bàn mới có thể đưa cặp đấu trở lại thế cân bằng.

Nếu Việt Nam ghi bàn trước, nhiệm vụ của đội khách sẽ trở nên nặng nề hơn rất nhiều.

Nhưng HLV Kim Sang-sik vẫn tỏ ra thận trọng. Nhà cầm quân Hàn Quốc nhấn mạnh Việt Nam chưa có gì trong tay và các cầu thủ cần tiếp cận trận lượt về như khi tỷ số vẫn là 0-0.

Cách nhìn này rất quan trọng.

Việt Nam không nên bước ra sân với mục tiêu duy nhất là bảo vệ cách biệt hai bàn. Phòng ngự quá thấp từ đầu có thể giúp Thái Lan chiếm thế chủ động và tạo ra áp lực liên tục.

Thay vào đó, đội chủ nhà cần giữ bóng đủ tốt để làm giảm tốc độ trận đấu, đồng thời tiếp tục đe dọa khoảng trống sau lưng hàng thủ Thái Lan.

Thái Lan buộc phải chơi mạo hiểm

HLV Anthony Hudson đã kêu gọi các học trò thi đấu “không sợ hãi” ở trận lượt về.

Ông cũng cho rằng áp lực nằm nhiều hơn ở Việt Nam, đội đang dẫn 2-0 và thi đấu trên sân nhà. Thái Lan bước vào trận với mục tiêu duy nhất là đảo ngược cặp chung kết.

Điều đó gần như chắc chắn dẫn đến một thế trận khác lượt đi.

Thái Lan không có đủ thời gian để thăm dò quá lâu. Họ cần bàn thắng và càng về cuối trận càng phải đẩy thêm người lên phía trước.

Đây cũng chính là cơ hội của Việt Nam.

Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son, Hai Long hay Quang Hải có thể khai thác những khoảng trống lớn hơn nếu đội khách buộc phải dâng cao.

Đừng quên Thái Lan từng gây nhiều khó khăn ở lượt đi

Tỷ số 2-0 có thể tạo cảm giác Việt Nam áp đảo, nhưng diễn biến thực tế không hoàn toàn như vậy.

Thái Lan kiểm soát phần lớn khoảng một giờ đầu tại Bangkok và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm. Thủ môn Patrik Lê Giang phải thực hiện nhiều pha cứu thua trước khi Việt Nam tung ra hai đòn quyết định trong hiệp hai.

Vì vậy, đội tuyển vẫn cần đặc biệt cảnh giác với khả năng tấn công của đối thủ.

Nếu để Thái Lan mở tỷ số sớm, tâm lý và thế trận có thể thay đổi nhanh chóng.

Việt Nam đứng trước cơ hội làm nên lịch sử

Nếu bảo vệ thành công lợi thế, Việt Nam sẽ lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Đông Nam Á hai kỳ liên tiếp.

Việt Nam từng đăng quang vào các năm 2008, 2018 và 2024, nhưng chưa bao giờ bảo vệ thành công danh hiệu. HLV Kim Sang-sik cũng có cơ hội trở thành HLV thứ năm trong lịch sử giải đấu vô địch hai kỳ liên tiếp.

Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son hiện cùng dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải với 5 bàn, nên trận chung kết cũng có thể quyết định cuộc đua Vua phá lưới.

Dự đoán: Việt Nam 1-1 Thái Lan.

Nếu tỷ số này xảy ra, Việt Nam sẽ vô địch với tổng tỷ số 3-1.

Lyon - Fenerbahçe: Một trận quyết định tất cả

Sau chung kết ASEAN Cup, trận đáng chú ý nhất ở châu Âu là Lyon - Fenerbahçe lúc 2h00 sáng 27/8.

Hai đội hòa 1-1 tại Istanbul ở lượt đi. Loïs Openda đưa Lyon dẫn trước, trước khi Fenerbahçe gỡ hòa. Điều đó khiến trận lượt về gần như trở thành một cuộc đấu loại trực tiếp trong 90 phút.

Lyon có lợi thế sân nhà, và lịch sử cũng phần nào ủng hộ đại diện Pháp: họ từng thắng Fenerbahçe với cách biệt hai bàn trong cả hai trận Champions League trước đây trên sân nhà.

Nhưng Fenerbahçe hiện có những cầu thủ đủ khả năng tạo khác biệt, trong đó Talisca và Romelu Lukaku là những cái tên đặc biệt đáng chú ý.

Nhận định: Lyon có lợi thế nhỏ nhờ sân nhà, nhưng đây là cặp đấu cân bằng nhất của đêm Champions League.

Dự đoán: Lyon 2-1 Fenerbahçe.

Ba cặp Champions League khác đều chưa có đội chiếm ưu thế

Điểm đặc biệt của loạt trận rạng sáng 27/8 là cả ba cặp còn lại đều đang hòa sau lượt đi:

AEK Athens - Levski Sofia: 0-0.Viking - Dinamo Zagreb: 2-2.Celje - Slovan Bratislava: 1-1.

Vì vậy, bốn tấm vé Champions League cuối cùng đều được quyết định trong cùng một đêm.

Viking có cơ hội tạo lịch sử khi được chơi trên sân nhà trước Dinamo Zagreb. UEFA cho biết đây là cơ hội để đội bóng Na Uy giành quyền dự sân chơi Champions League sau khi đã ngược dòng từ thế bị dẫn hai bàn ở lượt đi.

Celje cũng đang đứng trước cơ hội lần đầu góp mặt ở vòng đấu chính Champions League, nhưng Slovan Bratislava sở hữu kinh nghiệm dày dạn hơn.

Real Madrid - Real Sociedad: Mourinho trở lại Bernabéu

Real Madrid tiếp Real Sociedad lúc 2h00 sáng 27/8, tương ứng 21h00 ngày 26/8 tại Tây Ban Nha.

Đây là trận sân nhà đầu tiên của Real Madrid mùa này và cũng là lần đầu José Mourinho dẫn đội tại Bernabéu kể từ khi trở lại CLB.

Real vừa thắng Espanyol 2-1 với các bàn của Jude Bellingham và Carlos Espí. Real Sociedad ngược lại đã thua Betis ở trận mở màn.

Real Madrid được đánh giá cao hơn, đặc biệt khi trở lại sân nhà.

Nhưng đây cũng là giai đoạn lịch thi đấu khá dày, và khả năng Mourinho xoay vòng một số vị trí không thể loại trừ.

Với Vinícius Junior, Kylian Mbappé, Bellingham và Arda Güler trong đội hình, Real vẫn sở hữu đủ sức mạnh để tạo áp lực lớn lên hàng thủ Sociedad.

Dự đoán: Real Madrid 2-0 Real Sociedad.

Tottenham, Newcastle ra sân ở Cúp Liên đoàn Anh

Cúp Liên đoàn Anh tiếp tục vòng hai trong rạng sáng 27/8.

Hai trận thu hút sự quan tâm nhất là:

Newcastle - West Brom, 1h45Tottenham - Charlton, 1h45

Ngoài ra, Burnley làm khách Bradford và Everton gặp Preston. Lịch vòng hai xác nhận bốn trận này diễn ra trong ngày 26/8 theo giờ Anh.

Với Newcastle và Tottenham, đây là thời điểm thích hợp để trao cơ hội cho nhóm cầu thủ ít thi đấu ở vòng mở màn Premier League.

Tuy nhiên, thể thức loại trực tiếp khiến việc xoay vòng quá nhiều cũng tiềm ẩn rủi ro.

Tottenham đặc biệt cần một kết quả tích cực sau thất bại 0-3 trước Brentford tại Premier League. Một trận thắng Charlton chưa thể xóa đi màn ra quân kém thuyết phục, nhưng ít nhất có thể giúp đội bóng lấy lại sự tự tin.

Tâm điểm bóng đá hôm nay 26/8

Ngày 26/8 có thể xem là một trong những ngày bóng đá quan trọng nhất với người hâm mộ Việt Nam trong năm.

20h00, Việt Nam - Thái Lan sẽ quyết định nhà vô địch ASEAN Cup 2026.

Sau đó, bóng đá châu Âu tiếp nối bằng Cúp Liên đoàn Anh, bốn trận quyết định suất dự Champions League và cuộc đối đầu Real Madrid - Real Sociedad tại Bernabéu.

Nhưng tất cả sẽ phải nhường sân khấu chính cho Mỹ Đình.

Việt Nam đang có lợi thế hai bàn, thi đấu trước khán giả nhà và đứng trước cơ hội lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. Tuy nhiên, như chính HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh: trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Việt Nam vẫn chưa có gì trong tay.