Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 1/10: Tranh vé chung kết FIFA ASEAN Cup

Bóng đá ngày 1/10 không có trận của đội tuyển Việt Nam nhưng vẫn khá sôi động. Hai trận cuối bảng A FIFA ASEAN Cup diễn ra đồng thời lúc 19h30, quyết định đội giành vé vào chung kết. Đến rạng sáng 2/10, UEFA Nations League trở lại với Đức - Serbia, Hy Lạp - Hà Lan và Đan Mạch - Bồ Đào Nha.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 1/10: Hàn Quốc và Nhật Bản vào chung kết ASIAD

Hai trận bán kết bóng đá nam ASIAD 2026 ngày 30/9 đều diễn ra căng thẳng. U23 Hàn Quốc ngược dòng thắng U23 Trung Quốc 2-1, trong khi U23 Nhật Bản phải cần đến loạt sút luân lưu mới vượt qua Uzbekistan sau 120 phút hòa 1-1.

Giải đấu Trận đấu Kết quả ASIAD 2026 U23 Hàn Quốc - U23 Trung Quốc 2-1 ASIAD 2026 U23 Uzbekistan - U23 Nhật Bản 1-1, pen 8-9 U16 CFA Team China U16 Việt Nam - U16 Kyrgyzstan 0-3 Champions League nữ Roma - Barcelona 0-6 Champions League nữ Häcken - Juventus 0-3 Champions League nữ Paris FC - Arsenal 2-2 Champions League nữ Benfica - Bayern Munich 0-3 Champions League nữ Lyon - Chelsea 0-0

Các kết quả Champions League nữ được cập nhật đến rạng sáng 1/10, trong đó Barcelona tạo tỷ số nổi bật nhất khi thắng Roma 6-0.

Ở ASIAD, Trung Quốc thậm chí dẫn Hàn Quốc từ phút 23 nhờ Wang Yudong. Tuy nhiên, Lee Youngjun gỡ hòa trước khi Bae Junho đánh đầu ghi bàn quyết định phút 82. Hàn Quốc nhờ đó giành quyền vào trận tranh HCV.

Trận Nhật Bản - Uzbekistan còn kịch tính hơn. Uzbekistan dẫn từ phút 9 và bảo vệ lợi thế cho tới phút 88, thời điểm Ishibashi đánh đầu đưa trận đấu vào hiệp phụ. Không bên nào ghi thêm bàn, trước khi Nhật Bản thắng 9-8 trong loạt luân lưu. Chung kết bóng đá nam ASIAD vì vậy sẽ là cuộc đối đầu Nhật Bản - Hàn Quốc ngày 3/10.

U16 Việt Nam khép lại giải giao hữu bằng thất bại 0-3

U16 Việt Nam thua U16 Kyrgyzstan 0-3 trong trận cuối CFA Team China 2026. Ban huấn luyện sử dụng nhiều cầu thủ dự bị nhằm tiếp tục kiểm tra lực lượng, còn Kyrgyzstan mở tỷ số phút 21 trước khi ghi thêm hai bàn trong phần còn lại.

Kết quả khiến U16 Việt Nam khép lại giải giao hữu mà chưa có chiến thắng, nhưng đây vẫn là đợt cọ xát hữu ích trước những đối thủ có phong cách khác nhau. Điều cần cải thiện rõ ràng là khả năng duy trì sự tập trung và hạn chế khoảng trống khi đội hình đẩy lên tìm bàn.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 1/10/2026

Những trận được độc giả Việt Nam quan tâm nhất trong ngày tập trung ở FIFA ASEAN Cup và UEFA Nations League. Toàn bộ giờ dưới đây đã được quy đổi theo giờ Việt Nam.

Giờ Giải đấu Trận đấu 19h30 FIFA ASEAN Cup Indonesia - Bangladesh 19h30 FIFA ASEAN Cup Singapore - Malaysia 23h00 Nations League Azerbaijan - Liechtenstein 23h45 Champions League nữ Austria Wien - Inter Milan 01h45 ngày 2/10 Nations League Đức - Serbia 01h45 ngày 2/10 Nations League Hy Lạp - Hà Lan 01h45 ngày 2/10 Nations League Đan Mạch - Bồ Đào Nha 01h45 ngày 2/10 Nations League Xứ Wales - Na Uy 01h45 ngày 2/10 Nations League CH Ireland - Áo 01h45 ngày 2/10 Nations League Israel - Kosovo 01h45 ngày 2/10 Nations League Malta - Gibraltar

Indonesia - Bangladesh, Singapore - Malaysia: Bảng A quyết định trong 90 phút

Hai trận bảng A FIFA ASEAN Cup cùng bắt đầu lúc 19h30. Malaysia và Indonesia hiện cùng có 4 điểm, Singapore có 3 điểm, còn Bangladesh chưa có điểm. Malaysia tạm chiếm lợi thế so với Indonesia về hiệu số và số bàn thắng.

Đội Điểm sau 2 trận Tình thế trước lượt cuối Malaysia 4 Nắm lợi thế trong cuộc đua đầu bảng Indonesia 4 Cạnh tranh trực tiếp vé chung kết Singapore 3 Vẫn còn nguyên cơ hội Bangladesh 0 Không còn nhiều khả năng cạnh tranh

Indonesia có nhiệm vụ trên lý thuyết thuận lợi hơn khi đối thủ là Bangladesh, đội đã lần lượt thua Malaysia 0-3 và Singapore 0-1. Tuy vậy, đội chủ nhà không chỉ cần ba điểm mà còn phải quan tâm tới hiệu số trong trường hợp Malaysia cũng thắng Singapore.

Singapore - Malaysia vì thế có thể là trận căng thẳng hơn. Singapore chỉ kém hai đội đầu bảng một điểm, đồng nghĩa chiến thắng sẽ giúp họ trực tiếp vượt qua Malaysia. Malaysia lại đang nắm quyền tự quyết và không muốn đánh mất lợi thế ở vòng đấu cuối.

Với đặc thù chỉ đội đầu bảng giành vé vào chung kết, hai sân đấu chắc chắn sẽ phải liên tục cập nhật tỷ số của nhau. Đây là điểm khiến lượt cuối bảng A hấp dẫn hơn một vòng đấu thông thường.

Tuyển Việt Nam hôm nay không thi đấu

Đội tuyển Việt Nam nghỉ ngày 1/10 và sẽ gặp Pakistan lúc 16h00 ngày 2/10 ở lượt cuối bảng B FIFA ASEAN Cup. Sau trận thua Thái Lan 0-2, Việt Nam không còn khả năng giành ngôi đầu bảng và vé vào chung kết; Thái Lan đã có 6 điểm và sớm giành quyền đi tiếp.

Trận gặp Pakistan vì thế mang ý nghĩa khép lại vòng bảng và tìm lại một màn trình diễn tích cực. Sau hai lượt, Việt Nam thắng Philippines 1-0 rồi thua Thái Lan 0-2.

Trong bối cảnh Xuân Son phải nghỉ vì chấn thương cơ đùi sau, ban huấn luyện cũng có lý do để thử nghiệm thêm các phương án tấn công trước Pakistan.

Đức - Serbia: Chủ nhà cần phản ứng

Nations League bước vào lượt trận thứ ba với Đức - Serbia là một trong những cặp đáng chú ý nhất. Đức mới có một điểm sau hai lượt: hòa Hà Lan 1-1 rồi bất ngờ thua Hy Lạp 0-1. Serbia còn khó khăn hơn khi đã thua Hy Lạp và Hà Lan cùng tỷ số 1-2.

Điều đó khiến cả hai đều chịu sức ép phải thắng. Đức có lợi thế sân nhà nhưng vấn đề lớn nằm ở hiệu quả tấn công. Khi đối thủ lùi sâu, họ chưa tạo được đủ sự khác biệt trong khu vực cuối sân.

Serbia nhiều khả năng tiếp tục chơi chặt và chờ cơ hội phản công. Nếu Đức không tìm được bàn sớm, trận đấu có thể trở nên khó chịu khi thời gian càng trôi về cuối.

Hy Lạp - Hà Lan: Đội khách gặp đối thủ đang có phong độ cao

Hy Lạp là một trong những bất ngờ đầu giải khi toàn thắng hai lượt: 2-1 trước Serbia và 1-0 trên sân Đức. Hà Lan có bốn điểm sau trận hòa Đức 1-1 và chiến thắng 2-1 trước Serbia.

Đây vì thế không phải chuyến làm khách dễ chịu với Hà Lan. Hy Lạp cho thấy họ có thể phòng ngự kiên nhẫn nhưng vẫn đủ khả năng tận dụng những tình huống chuyển trạng thái.

Hà Lan sở hữu chất lượng kiểm soát bóng tốt hơn, song cần tránh để mất bóng ở khu vực giữa sân. Một trận thắng sẽ giúp họ vượt qua chính Hy Lạp trong cuộc cạnh tranh vị trí đầu bảng A2.

Đan Mạch - Bồ Đào Nha: Nhà vô địch hướng tới chiến thắng thứ ba

Bồ Đào Nha là một trong những đội có khởi đầu tốt nhất League A với hai chiến thắng: 1-0 trước Wales và 2-1 trên sân Na Uy. Đan Mạch có ba điểm sau khi thua Na Uy 2-3 rồi thắng Wales 2-0.

Đương kim vô địch Bồ Đào Nha đang cho thấy chiều sâu nhân sự tốt. Đáng chú ý, họ vẫn giành ba điểm trước Na Uy trong trận Cristiano Ronaldo không thi đấu, cho thấy hàng công không phụ thuộc vào một phương án duy nhất.

Đan Mạch có lợi thế sân nhà và đủ khả năng gây áp lực bằng cường độ tranh chấp. Tuy nhiên, nếu để Bồ Đào Nha kiểm soát khu trung tuyến, đội chủ nhà có thể gặp khó trước những cầu thủ có khả năng tạo đột biến ở hành lang trong.

ASIAD hôm nay không có trận bóng đá

Sau hai trận bán kết nam ngày 30/9, môn bóng đá ASIAD tạm nghỉ trong ngày 1/10. U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản sẽ gặp nhau ở chung kết tranh HCV ngày 3/10.

Ở bóng đá nữ, hai đội vào chung kết đã được xác định là Nhật Bản và Triều Tiên. Vì vậy, ngày 1/10 chủ yếu là khoảng nghỉ để các đội chuẩn bị cho loạt trận tranh huy chương cuối Đại hội.

Những trận đáng xem nhất ngày 1/10

Với khán giả Việt Nam, khung 19h30 là đáng chú ý nhất trong buổi tối khi Indonesia - Bangladesh và Singapore - Malaysia cùng diễn ra, quyết định ngôi đầu bảng A FIFA ASEAN Cup. Malaysia, Indonesia và Singapore đều còn khả năng cạnh tranh vé chung kết.

Nếu theo dõi bóng đá châu Âu, loạt trận 01h45 ngày 2/10 hấp dẫn hơn cả với Đức - Serbia, Hy Lạp - Hà Lan và Đan Mạch - Bồ Đào Nha. Trong ba cặp này, Đức chịu sức ép lớn nhất vì chưa thắng sau hai lượt, còn Bồ Đào Nha có cơ hội duy trì thành tích toàn thắng.

Đối với bóng đá Việt Nam, ngày 1/10 tương đối yên ắng. Sự chú ý chuyển sang việc HLV Kim Sang Sik chuẩn bị lực lượng cho trận Việt Nam - Pakistan lúc 16h00 ngày 2/10, trận đấu cuối của đội tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.