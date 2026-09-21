Xuân Son, Đình Bắc sắp đối đầu trung vệ được định giá 3 triệu euro

Đội trưởng Abdullah Iqbal là cái tên đáng chú ý trong đội hình tuyển Pakistan tham dự tại FIFA ASEAN Cup. Ở đó, Pakistan nằm chung bảng với Việt Nam, Thái Lan và Philippines.

Ngôi sao sáng nhất của Pakistan, Abdullah Iqbal.

Khách mời của FIFA ASEAN Cup vừa công bố đội hình chính thức tham dự giải đấu. Pakistan gọi lên loạt tuyển thủ đang thi đấu ở nước ngoài như Yousuf Butt, Saqib Hanif, Mamoon Moosa Khan, Mohib Ullah, Abdullah Iqbal, Mohammad Fazal, Abdul Samad, Shayak Dost, Ali Khan, Abdul Arshad...

Trung vệ Abdullah Iqbal là ngôi sao sáng nhất của Pakistan. Từ 2 năm trước, trung vệ 24 tuổi được trao tấm băng thủ quân của đội tuyển. Iqbal sinh ra, lớn lên và bắt đầu ăn tập bóng đá tại Đan Mạch. Anh đầu quân cho Pakistan vì nhận thấy cơ hội được triệu tập lên tuyển Đan Mạch không cao.

Hiện tại, Iqbal khoác áo CLB Mjallby AIF ở giải VĐQG Thụy Điển. Thủ quân Pakistan là cầu thủ đắt giá thứ 2 tại FIFA ASEAN Cup, xếp sau trung vệ Kevin Diks của Indonesia. Giá trị chuyển nhượng của trung vệ này bằng gần 70% cả đội tuyển. So sánh với các đội ở cùng bảng với Pakistan ở FIFA ASEAN Cup, giá trị của Iqbal bằng một nửa đội hình Việt Nam và hơn 1/3 đội hình Thái Lan.

Iqbal cao 1,92m, là mẫu trung vệ mạnh mẽ, giàu sức chiến đấu và tranh chấp bóng bổng tốt. Đây là chốt chặn đẳng cấp hàng đầu trong các trung vệ ở FIFA ASEAN Cup, sẽ là đối trọng xứng tầm để kiểm chứng thực lực của Xuân Son, Đình Bắc, Williams Minh Hoàng và các tiền đạo của Việt Nam.

Bên cạnh Iqbal, Pakistan quy tụ một số tuyển thủ chất lượng như Easah Suleiman - trung vệ trưởng thành từ lò Aston Villa, từng cùng U19 Anh vô địch giải U19 châu Âu. Mohammad Fazal, mũi khoan đang thi đấu ở Thụy Điển, là cái tên mà các hàng phòng ngự phải chú ý.

Trên BXH FIFA mới nhất, Pakistan đứng vị trí 198. Tại vòng loại Asian Cup 2027, Pakistan thua Myanmar cả 2 lượt trận. Khi đó, đội trưởng Iqbal không ra sân. Về cơ bản, đội hình Pakistan chỉ có vị trí Iqbal ở đẳng cấp cao và được định giá lớn. Phần còn lại là những tuyển thủ giá trị từ 200.000 euro trở xuống.

Tại FIFA ASEAN Cup, Pakistan chơi trận ra quân với Thái Lan, sau đó là Philippines và Việt Nam. Pakistan và Bangladesh là 2 khách mời của giải đấu cấp bóng đá Đông Nam Á do FIFA đứng ra tổ chức.

Danh sách đội tuyển Pakistan: Thủ môn: Hassan Ali (Wapda), Yousuf Butt (Ishoj IF), Saqib Hanif (Club Eagles) Hậu vệ: Easah Suleiman (Sumgayit), Mamoon Moosa Khan (Paro), Mohib Ullah (Paro), Abdullah Iqbal (Mjallby), Abdul Rehman (Popo), Abdullah Shah (Mehran), Mohammad Fazal (Nordic United), Ali Khan Niazi (SA Gardens), Haris Zeb (Broadmeadow) Tiền vệ: Ali Agha Hazara (KRL), Hayyan Khattak (Popo), Ali Uzair (Brothers Union), Alamgir Ghazi (Wapda) Tiền đạo: Syed Ali Raza (Brothers Union), Abdul Samad (Qarabag Youth), Kaleemullah Khan (tự do), Shayak Dost (City Club), Umar Nawaz (tự do), Ali Khan (Vasalunds IF), Abdul Arshad (Kolding IF)

Theo Hương Ly (TPO)