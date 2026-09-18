Link xem trực tiếp U23 Philippines vs U23 Việt Nam, 13h30 ngày 18/9

(GLO)- U23 Việt Nam gặp U23 Philippines lúc 13h30 ngày 18/9, với mục tiêu giành 3 điểm để tạo lợi thế trong cuộc đua vào tứ kết ASIAD 2026.

Trận hòa U23 Kuwait để lại không ít tiếc nuối khi U23 Việt Nam tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng chỉ ghi được một bàn.

Gặp U23 Philippines ở lượt trận thứ hai, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần biến ưu thế trên sân thành bàn thắng, đồng thời cảnh giác với những tình huống phản công và bóng dài của đối thủ.

Hình minh họa.

Thời gian, địa điểm U23 Philippines vs U23 Việt Nam

Thông tin Chi tiết Trận đấu U23 Philippines vs U23 Việt Nam Giải đấu Bóng đá nam ASIAD 2026 Vòng đấu Lượt trận thứ hai bảng C Thời gian 13h30 ngày 18/9/2026, giờ Việt Nam Địa điểm CS Asset Minato Soccer Stadium, Nagoya, Nhật Bản Trực tiếp VTV6, VTVgo HLV U23 Việt Nam Đinh Hồng Vinh HLV U23 Philippines Garrath McPherson

Lịch thi đấu và địa điểm đã được cập nhật trong sáng 18/9. Đây cũng là sân U23 Philippines vừa thi đấu trận mở màn gặp Uzbekistan.

Link xem trực tiếp U23 Philippines vs U23 Việt Nam

Trận U23 Philippines vs U23 Việt Nam được phát trực tiếp trên VTV6 từ 13h30 ngày 18/9.

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Ngoài VTV6 và VTVgo, trận đấu cũng được thông tin phát trên một số nền tảng truyền hình trực tuyến như TV360 và FPT Play.

Nhận định U23 Philippines vs U23 Việt Nam

Nếu chỉ nhìn vào tỷ số 1-1 trước Kuwait, màn ra quân của U23 Việt Nam chưa thực sự thuyết phục. Nhưng diễn biến trên sân lại kể một câu chuyện khác.

Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh kiểm soát bóng khoảng 63%, tung ra tới 27 cú dứt điểm và nhiều lần đưa bóng tìm đến khung gỗ. Ngọc Mỹ phải chờ đến phút 80 mới đánh đầu gỡ hòa 1-1. Điều U23 Việt Nam thiếu trong trận đấu ấy không phải cơ hội, mà là sự chính xác ở những pha xử lý cuối cùng.

Đó cũng là bài toán quan trọng nhất trước Philippines.

U23 Philippines thua Uzbekistan 1-5 trong ngày ra quân, nhưng tỷ số đậm phần nào chịu ảnh hưởng bởi chiếc thẻ đỏ của Gavin Muens ở phút 48. Trước thời điểm chỉ còn 10 người, Philippines vẫn gây được một số khó khăn bằng lối chơi giàu thể lực, pressing và những tình huống đưa bóng nhanh lên phía trên. John Lucero thậm chí từng đưa bóng trúng xà ngang Uzbekistan.

Vì vậy, U23 Việt Nam không nên hiểu trận thua 1-5 đồng nghĩa Philippines là đối thủ dễ chơi. Đội bóng của HLV Garrath McPherson có những cầu thủ giàu tốc độ và khả năng tranh chấp, trong khi các phương án bóng dài, ném biên vào vòng cấm cũng đã được ban huấn luyện Việt Nam đặc biệt lưu ý trong buổi tập cuối.

Điều thuận lợi cho U23 Việt Nam là Philippines buộc phải hướng tới một kết quả tích cực sau trận thua đầu tiên. Nếu đối thủ không thể duy trì đội hình thấp trong suốt 90 phút, khoảng trống phía sau hàng tiền vệ có thể xuất hiện nhiều hơn so với trận gặp Kuwait.

Đây là thời điểm những cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Xuân Bắc, Phi Hoàng, Quốc Việt, Lê Phát hay Ngọc Mỹ cần tận dụng tốt hơn các khoảng trống đó.

U23 Việt Nam cũng cần giải quyết trận đấu bằng sự kiên nhẫn. Việc đẩy đội hình lên quá cao từ sớm có thể tạo điều kiện để Philippines khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ. Một bàn mở tỷ số sớm sẽ giúp thế trận dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng sự cân bằng vẫn phải được đặt lên hàng đầu.

Thông tin lực lượng U23 Philippines vs U23 Việt Nam

U23 Philippines chịu tổn thất đáng chú ý khi Gavin Muens không thể thi đấu do nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận gặp Uzbekistan. Tiền vệ này bị truất quyền thi đấu ngay đầu hiệp hai và vì vậy phải nghỉ trận gặp Việt Nam.

Ba cầu thủ quá tuổi được Philippines đăng ký tại ASIAD 2026 gồm Michael Baldisimo, Christian Rontini và Scott Woods. Bên cạnh đó, đội trưởng Sandro Reyes, Santi Rublico và John Lucero là những nhân tố đáng chú ý trong cách vận hành của đội bóng này.

U23 Việt Nam bước vào trận đấu với những cầu thủ chủ chốt sẵn sàng thi đấu. Lý Đức, Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Văn Thuận và Ngọc Mỹ đều tham gia buổi chuẩn bị cuối cùng. Thanh Nhàn và Đức Anh đã nhận thẻ vàng ở trận gặp Kuwait nên cần thận trọng nếu ban huấn luyện tính tới lượt cuối gặp Uzbekistan.

Danh sách ASIAD của U23 Việt Nam gồm những gương mặt đáng chú ý như Cao Văn Bình, Lý Đức, Đức Anh, Lê Nguyễn Hoàng, Xuân Bắc, Quốc Cường, Phi Hoàng, Văn Thuận, Thanh Nhàn, Quốc Việt, Lê Phát và Ngọc Mỹ.

Kết quả 5 trận gần nhất của U23 Philippines

Ngày Trận đấu Kết quả 15/9/2026 U23 Uzbekistan - U23 Philippines 5-1 9/9/2025 U23 Philippines - U23 Nepal 4-0 6/9/2025 U23 Philippines - U23 Tajikistan 1-0 3/9/2025 U23 Syria - U23 Philippines 2-1 28/7/2025 U23 Philippines - U23 Thái Lan 1-3

Đây là 5 trận gần nhất được hệ thống dữ liệu quốc tế ghi nhận dưới tên đội U23 Philippines. Đội bóng Đông Nam Á thắng 2 và thua 3 trận.

Kết quả 5 trận gần nhất của U23 Việt Nam

Ngày Trận đấu Kết quả 15/9/2026 U23 Việt Nam - U23 Kuwait 1-1 31/3/2026 U23 Trung Quốc - U23 Việt Nam 1-0 28/3/2026 U23 Thái Lan - U23 Việt Nam 1-0 25/3/2026 U23 Việt Nam - U23 Triều Tiên 1-1 23/1/2026 U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc 2-2

Chuỗi kết quả trên cần được nhìn trong bối cảnh lực lượng U23 Việt Nam thay đổi qua từng đợt tập trung. Riêng trận mở màn ASIAD, đội đã tạo ra thế trận lấn lướt trước Kuwait nhưng chưa tận dụng tốt cơ hội.

Đối đầu U23 Philippines vs U23 Việt Nam gần nhất

Trong dữ liệu các trận đấu mang nhãn U23, Việt Nam bất bại trước Philippines ở ba cuộc đối đầu gần nhất.

Ngày Giải đấu Kết quả 25/7/2025 U23 Đông Nam Á U23 Việt Nam 2-1 U23 Philippines 22/8/2023 U23 Đông Nam Á U23 Việt Nam 1-0 U23 Philippines 8/5/2022 SEA Games 31 U23 Việt Nam 0-0 U23 Philippines

Nếu tính thêm cuộc đối đầu của lứa cầu thủ trẻ tại SEA Games 33 cuối năm 2025, Việt Nam cũng đánh bại Philippines 2-0 ở bán kết nhờ hai bàn thắng muộn. Điều đáng chú ý là Philippines thường khiến Việt Nam gặp khó trong phần lớn thời gian trận đấu trước khi sự khác biệt xuất hiện ở giai đoạn cuối.

Đội hình dự kiến U23 Philippines vs U23 Việt Nam

U23 Philippines: Guimaraes; Baldisimo, Lucero, Merino, Carino, Ortega, Reyes, Rontini, Rublico, Teves Aldeguer, Woods.

U23 Việt Nam: Văn Bình; Lý Đức, Đức Anh, Nguyên Hoàng; Minh Phúc, Xuân Bắc, Quốc Cường, Phi Hoàng; Lê Phát, Quốc Việt, Ngọc Mỹ.

Đội hình trên là phương án dự kiến trước giờ thi đấu. U23 Việt Nam nhiều khả năng vẫn giữ phần lớn bộ khung đã được sử dụng trong trận mở màn, trong khi Philippines phải điều chỉnh tuyến giữa vì Muens bị treo giò.

U23 Việt Nam cần làm gì để giành 3 điểm?

Điều đầu tiên là cải thiện khả năng dứt điểm. 27 lần sút nhưng chỉ ghi một bàn trước Kuwait là con số cho thấy U23 Việt Nam đã đưa bóng tới khu vực nguy hiểm đủ nhiều, nhưng chất lượng ở nhịp xử lý cuối chưa tương xứng.

Thứ hai là hạn chế mất bóng khi đội hình đang dâng cao. Philippines có xu hướng tìm đến các đường chuyền dài, phản công nhanh hoặc đưa bóng trực diện vào khu vực cấm địa. Đây chính là những tình huống U23 Việt Nam đã dành thời gian tập chống đỡ trước trận.

Cuối cùng là những tình huống cố định. Ngọc Mỹ đã ghi bàn bằng một cú đánh đầu từ phạt góc trước Kuwait, cho thấy đây có thể tiếp tục là phương án hữu ích khi đối thủ bố trí số đông cầu thủ phòng ngự phía trước vòng cấm.

Nếu duy trì được sức ép nhưng bình tĩnh hơn trong khâu kết thúc, U23 Việt Nam có cơ sở để tạo ra khác biệt.

Dự đoán tỷ số U23 Philippines vs U23 Việt Nam

U23 Philippines chắc chắn sẽ chơi quyết liệt bởi một thất bại nữa có thể khiến cơ hội đi tiếp của họ trở nên rất nhỏ. Tuy nhiên, việc thiếu Gavin Muens và những vấn đề ở hàng phòng ngự có thể khiến đại diện Philippines gặp khó khi U23 Việt Nam tăng tốc.

U23 Việt Nam cần chiến thắng nhưng không nhất thiết phải lao lên bằng mọi giá ngay từ đầu. Với khả năng kiểm soát bóng và tạo cơ hội đã thể hiện trước Kuwait, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh có nhiều phương án để tìm bàn thắng nếu cải thiện độ chính xác.