Nóng: Khán giả có nguy cơ không được xem phát trực tiếp 2 trận đầu của đội nữ và U.23 Việt Nam

Tính đến chiều 13.9, vẫn chưa có đơn vị truyền hình nào tại Việt Nam công bố sở hữu bản quyền phát sóng ASIAD 20, dù giải đấu đã cận kề và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng như U.23 chuẩn bị bước vào tranh tài.

Nước nào ở Đông Nam Á đã mua được bản quyền ASIAD 20?

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ ra quân ở vòng bảng môn bóng đá nữ vào ngày 14.9 khi chạm trán Đài Loan, còn U.23 Việt Nam cũng sẽ có trận mở màn gặp Kuwait vào ngày 15.9. Với việc chưa đơn vị nào tại Việt Nam chốt xong bản quyền, nhiều khả năng người hâm mộ trong nước sẽ không thể theo dõi trực tiếp cả 2 trận đấu quan trọng này trên bất kỳ nền tảng chính thống nào.

Trong khi đó, nhiều quốc gia Đông Nam Á khác đã sớm hoàn tất việc mua bản quyền để phục vụ khán giả trong nước, như Thái Lan (AIS PLAY), Malaysia (Astro), Singapore (Mediacorp) hay Indonesia (TVRI, Vidio, Nex). Việt Nam hiện nằm trong nhóm ít ỏi còn lại chưa xác định được đơn vị nắm bản quyền, cùng với Campuchia, Lào, Myanmar, Brunei và Timor Leste.

Lịch thi đấu đội nữ. Ảnh: AFF

U.23 Việt Nam đủ khả năng cạnh tranh ở ASIAD 20 khi triệu tập nhiều cầu thủ giỏi như Phi Hoàng nên được người hâm mộ quan tâm. Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Khó khăn khi chốt đàm phán?

Theo tìm hiểu, thay vì để nhiều đơn vị trong nước cạnh tranh mua bản quyền riêng lẻ, vốn dễ đẩy giá lên cao, các nhà đài Việt Nam đã thống nhất chọn một đơn vị duy nhất đứng ra đàm phán với đối tác phân phối.

Dù vậy, quá trình đàm phán vẫn chưa đi đến hồi kết do bài toán kinh tế không đơn giản: trong khi bóng đá luôn thu hút quảng cáo và người xem, nhiều môn thi đấu khác lại kém hấp dẫn nhà tài trợ hơn, khiến việc thu hồi vốn của đơn vị giữ bản quyền trở nên khó khăn. Hiện các nhà đài trong nước vẫn đang tiếp tục nỗ lực làm việc với đối tác, với hy vọng sớm chốt được hợp đồng để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Có thể, mọi chuyện sẽ được chốt vào ngày khai mạc đại hội, tức 19.9. Nếu kịch bản này xảy ra, người hâm mộ chỉ được xem U.23 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam qua các kênh chính thống ở lượt cuối vòng bảng. 4 trận không xem được là U.23 Việt Nam - Kuwait (15.9), U.23 Việt Nam - Philippines (18.9) và đội tuyển nữ Việt Nam - Đài Loan (14.9), đội tuyển nữ Việt Nam - Nhật Bản (17.9).

Theo Đồng Nguyên Khang (TNO)