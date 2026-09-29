Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 29/9: Việt Nam đại chiến Thái Lan

Bóng đá ngày 29/9 có nhiều khung giờ đáng chú ý với độc giả Việt Nam. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan lúc 19h30 tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Trước đó, bóng đá nữ ASIAD bước vào bán kết; tới rạng sáng 30/9, Tây Ban Nha, Anh, Croatia cùng loạt đội tuyển châu Âu tiếp tục lượt hai Nations League.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 29/9: Pháp thắng Bỉ, Italia trở lại mạnh mẽ

Loạt trận rạng sáng 29/9 mang đến hai kết quả đáng chú ý nhất tại League A Nations League. Pháp thắng Bỉ 1-0, còn Italia đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 4-1 sau khi từng thua Bỉ ở lượt mở màn.

Giải đấu Trận đấu Kết quả Nations League Bỉ - Pháp 0-1 Nations League Thổ Nhĩ Kỳ - Italia 1-4 Nations League Georgia - Ukraine 0-0 Nations League Bắc Ireland - Hungary 0-0 Nations League Romania - Bosnia & Herzegovina 2-4 Nations League Thụy Điển - Ba Lan 3-1 Nations League Armenia - Montenegro 2-3 Nations League Latvia - CH Síp 0-0 Giao hữu Hàn Quốc - Uruguay 1-4 Kirin Challenge Cup Nhật Bản - Venezuela 2-1

Pháp tiếp tục cho thấy khả năng giải quyết những trận đấu chặt chẽ. Sau chiến thắng 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt đầu, họ lại giữ sạch lưới trước Bỉ. Hai trận, hai chiến thắng tối thiểu là khởi đầu hiệu quả cho đội bóng của HLV Zinedine Zidane.

Italia tạo phản ứng mạnh hơn. Từ thất bại 0-2 trước Bỉ, đội bóng áo thiên thanh ghi tới bốn bàn trên sân Thổ Nhĩ Kỳ. Với một bảng có cả Pháp và Bỉ, ba điểm này đặc biệt quan trọng bởi thêm một kết quả không thuận lợi có thể khiến Italia sớm bị bỏ lại trong cuộc đua.

Ở châu Á, Uruguay gây chú ý khi thắng Hàn Quốc 4-1, trong khi Nhật Bản vượt qua Venezuela 2-1. Hai kết quả phần nào cho thấy tính chất thử nghiệm nhưng vẫn có cường độ cao của loạt giao hữu quốc tế tháng 9.

FIFA ASEAN Cup: Indonesia và Malaysia níu chân nhau

Lượt hai bảng A tối 28/9 chứng kiến Indonesia hòa Malaysia 0-0. Indonesia phải chơi thiếu người từ phút 37 sau thẻ đỏ của Thom Haye và phần lớn thời gian sau đó chịu sức ép, nhưng thủ môn Maarten Paes cùng hàng thủ chủ nhà vẫn giữ được tỷ số.

Trận hòa khiến cuộc đua bảng A chưa thể ngã ngũ. Với thể thức chỉ đội đứng đầu bảng vào chung kết, những điểm số bị đánh rơi trong vòng bảng có ảnh hưởng lớn hơn so với các giải lấy hai đội đi tiếp.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup hôm nay 29/9

Theo lịch FIFA, bảng B bước vào lượt trận thứ hai tại Bandung. Philippines gặp Pakistan ở trận sớm trước khi Việt Nam và Thái Lan tạo nên cuộc đối đầu được chờ đợi nhất.

Giờ Việt Nam Trận đấu 16h00 Philippines - Pakistan 19h30 Thái Lan - Việt Nam

VOV cập nhật trận Việt Nam - Thái Lan được phát trực tiếp trên FPT Play. Hai đội đều có ba điểm: Thái Lan thắng Pakistan 4-0, còn Việt Nam vượt qua Philippines 1-0.

Việt Nam - Thái Lan: Trận đấu có thể tạo bước ngoặt ở bảng B

Sau lượt đầu, Thái Lan đứng trên Việt Nam nhờ hiệu số +4 so với +1. Với việc chỉ đội đầu bảng giành quyền vào chung kết, kết quả cuộc đối đầu trực tiếp tối nay có thể tạo lợi thế rất lớn trước lượt cuối ngày 2/10.

Việt Nam có một tổn thất đáng kể khi Xuân Son chấn thương và phải nghỉ phần còn lại của giải. Điều này khiến HLV Kim Sang Sik phải điều chỉnh phương án trên hàng công, trong khi Đình Bắc được kỳ vọng nhiều hơn sau bàn thắng quyết định trước Philippines.

Thái Lan bước vào trận đấu với tâm lý tốt sau chiến thắng 4-0, còn Việt Nam có lợi thế về kết quả đối đầu gần đây: bốn trận liên tiếp không thua Thái Lan, gồm ba thắng và một hòa. Tuy nhiên, số liệu quá khứ không bảo đảm điều gì ở trận này; Thái Lan đang có sức tấn công tốt hơn qua lượt mở màn, còn Việt Nam cần cải thiện khả năng tạo cơ hội so với trận thắng Philippines.

Điểm đáng chú ý là Việt Nam không nhất thiết phải biến trận đấu thành cuộc rượt đuổi tốc độ từ đầu. Giữ được sự cân bằng và tránh để Thái Lan có bàn sớm sẽ giúp đội có nhiều lựa chọn hơn khi trận đấu bước sang hiệp hai.

Bán kết bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra hôm nay

Bóng đá nữ ASIAD bước vào hai trận bán kết ngày 29/9. Triều Tiên gặp Trung Quốc lúc 13h00, còn chủ nhà Nhật Bản đối đầu Hàn Quốc lúc 17h30.

Giờ Việt Nam Trận đấu 13h00 Triều Tiên - Trung Quốc 17h30 Nhật Bản - Hàn Quốc

Triều Tiên vào bán kết sau chiến thắng 5-1 trước Đài Bắc Trung Hoa, trong khi Trung Quốc loại Việt Nam 1-0. Đây có thể là trận đấu giàu thể lực và tranh chấp khi cả hai đều có khả năng duy trì cường độ cao.

Nhật Bản - Hàn Quốc có sức hút lớn hơn về phong cách. Nhật Bản thắng Philippines 4-0 ở tứ kết, còn Hàn Quốc vượt qua Uzbekistan 6-3. Khả năng kiểm soát bóng của Nhật Bản đối đầu tốc độ chuyển trạng thái của Hàn Quốc có thể tạo nên trận bán kết cởi mở.

Bóng đá nam ASIAD hôm nay không thi đấu; hai trận bán kết nam được tổ chức ngày 30/9.

Nations League đêm 29/9: Tây Ban Nha - Croatia là tâm điểm

Lượt hai Nations League tiếp tục tối nay và rạng sáng 30/9. Hai trận được người hâm mộ quan tâm nhiều nhất là CH Séc - Anh và Tây Ban Nha - Croatia, đều diễn ra lúc 01h45 theo giờ Việt Nam. UEFA.com

Giờ Việt Nam Trận đấu 23h00 Phần Lan - Belarus 23h00 Moldova - Faroe 01h45 ngày 30/9 CH Séc - Anh 01h45 ngày 30/9 Tây Ban Nha - Croatia 01h45 ngày 30/9 Scotland - Thụy Sĩ 01h45 ngày 30/9 Slovenia - Bắc Macedonia 01h45 ngày 30/9 San Marino - Albania 01h45 ngày 30/9 Slovakia - Kazakhstan 01h45 ngày 30/9 Bulgaria - Estonia 01h45 ngày 30/9 Luxembourg - Iceland

Tây Ban Nha và Croatia đều thắng ở lượt đầu. Tây Ban Nha vượt qua Anh 3-2 tại Wembley, còn Croatia thắng CH Séc 2-1. Vì thế, cuộc đối đầu trực tiếp có thể sớm tạo ra một đội chiếm ưu thế ở bảng A3.

Trong khi đó, Anh và CH Séc đều cần phản ứng sau thất bại mở màn. Với Anh, vấn đề không nằm ở khả năng ghi bàn khi đã có hai bàn vào lưới Tây Ban Nha, mà là cách duy trì sự cân bằng trước một đối thủ đủ khả năng tận dụng khoảng trống.

Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam không thi đấu ngày 29/9

Ngày 29/9 không có trận V.League, hạng Nhất hay Cúp Quốc gia. V.League đã tạm nghỉ gần ba tuần phục vụ đợt tập trung đội tuyển quốc gia, còn hạng Nhất cũng dừng khoảng hai tuần sau các trận đấu sớm ngày 25 và 27/9.

Vì vậy, sự chú ý của bóng đá Việt Nam hôm nay gần như tập trung hoàn toàn vào trận tuyển Việt Nam - Thái Lan lúc 19h30.

Những trận đáng chú ý nhất ngày 29/9

Khung 13h00 mở đầu bằng bán kết nữ ASIAD giữa Triều Tiên và Trung Quốc. Đến 16h00, Philippines gặp Pakistan tại FIFA ASEAN Cup; 17h30 là Nhật Bản - Hàn Quốc.

Tâm điểm dành cho độc giả trong nước đến lúc 19h30 với Việt Nam - Thái Lan. Sau đó, bóng đá châu Âu nối tiếp vào rạng sáng 30/9 bằng CH Séc - Anh và Tây Ban Nha - Croatia lúc 01h45.

Nếu chỉ chọn một trận để theo dõi trong ngày, Việt Nam - Thái Lan rõ ràng có ý nghĩa trực tiếp nhất với bóng đá Việt Nam: ba điểm không bảo đảm ngay vé chung kết, nhưng có thể đưa đội thắng vào vị thế rất thuận lợi trước lượt cuối bảng B.