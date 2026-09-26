Highlights: Thua đậm U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam dừng bước ở tứ kết ASIAD

(GLO)- Aston Villa dẫn Tottenham 3-0 nhờ các bàn thắng của Johan Manzambi, Nicolas Jackson và Emiliano Buendía, trước khi đội chủ nhà ghi 2 bàn trong những phút cuối. Tottenham vẫn phải cay đắng nhận thất bại 2-3 tại sân nhà.