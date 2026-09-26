Highlights: Thua đậm U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam dừng bước ở tứ kết ASIAD

Đánh giá bài viết
Highlight: Công Phượng bất lực, Đồng Nai trắng tay trên đất Hà Tĩnh
(GLO)- Công Phượng đá chính nhưng không thể giúp Đồng Nai có điểm khi đội bóng này nhận thất bại 0-1 trước Hà Tĩnh.
(GLO)- U23 Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước U23 Hàn Quốc khi nhận thất bại 0-4 ở tứ kết ASIAD 20. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh dừng bước sau trận đấu mà đối thủ vượt trội về thể lực và chất lượng đội hình.
(GLO)- U23 Nhật Bản gặp U23 Thái Lan lúc 17h30 ngày 23/9 trong trận quyết định ngôi đầu bảng A ASIAD 2026, khi cả hai đều toàn thắng sau hai lượt.
(GLO)- U23 Trung Quốc gặp U23 UAE lúc 12h30 ngày 23/9 trong trận quyết định vé tứ kết bảng B ASIAD 2026, với lợi thế lớn thuộc về đội bóng Đông Á.
(GLO)- U23 Iran gặp U23 Triều Tiên lúc 12h30 ngày 23/9 trong lượt cuối bảng B ASIAD 2026, trận đấu mà Iran chỉ cần hòa còn Triều Tiên phải hướng tới chiến thắng.
(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 23/9/2026 nổi bật với ASIAD, nơi Nhật Bản gặp Thái Lan, cùng loạt trận Champions League nữ hấp dẫn rạng sáng 24/9.
Dù thua 0-2 trước U.23 Uzbekistan ở lượt cuối, nhưng U.23 Việt Nam vẫn đứng nhì bảng C chung cuộc để lọt vào tứ kết ASIAD 2026.
(GLO)- U23 Việt Nam gặp U23 Uzbekistan lúc 12h00 ngày 22/9 trong trận quyết định vé tứ kết ASIAD 2026, với mục tiêu tối thiểu là giành một điểm.
(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/9/2026 hướng sự chú ý về ASIAD, nơi U23 Việt Nam gặp Uzbekistan lúc 12h trong trận phân định ngôi đầu bảng C.
Đội tuyển nữ Việt Nam hòa Thái Lan 0-0 ở lượt cuối bảng E, qua đó chính thức đoạt tấm vé cuối cùng góp mặt tại tứ kết ASIAD 2026.
(GLO)- Chiều 21-9, Lễ chuyển giao đội bóng đá nữ Đak Đoa sang CLB Hoàng Anh Gia Lai và tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho vận động viên bóng đá có thành tích xuất sắc đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Manchester United bị Fulham dẫn trước bởi pha phản lưới của Lisandro Martínez, nhưng Matheus Cunha kịp ghi bàn ở phút 89 giúp “Quỷ đỏ” giành lại 1 điểm với trận hòa 1-1.
(GLO)- Nữ Bangladesh gặp nữ Myanmar lúc 14h00 ngày 21/9 trong lượt cuối bảng F bóng đá nữ ASIAD 2026, trận đấu mà cả hai buộc phải hướng đến chiến thắng.
(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/9/2026 nổi bật với loạt trận châu Âu rạng sáng và cuộc đối đầu nữ Việt Nam - Thái Lan tại ASIAD 2026.
(GLO)- Chiều 20-9, trên sân vận động Quy Nhơn, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tiếp tục gây thất vọng khi để CLB Hưng Yên thắng ngược dòng với tỷ số 3-2 tại vòng loại Cúp Quốc gia - Sacombank 2026/27, qua đó sớm dừng bước tại giải đấu.
Bảng A Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 quy tụ Indonesia, Malaysia, Singapore và Bangladesh. Với thể thức chỉ đội đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết, Indonesia dù có lợi thế sân nhà vẫn đối mặt nguy cơ bị Malaysia hoặc Singapore vượt mặt.
(GLO)- Brighton tạo nên màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Arsenal 3-0 tại Amex, chấm dứt chuỗi khởi đầu toàn thắng của “Pháo thủ” tại Ngoại hạng Anh.
(GLO)- U23 Iran đối đầu U23 Trung Quốc lúc 12h00 ngày 20/9 trong trận cầu có thể quyết định ngôi đầu bảng B và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vào tứ kết ASIAD 2026.
(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 20/9/2026 sôi động từ Cúp Quốc gia, ASIAD đến châu Âu, nổi bật với derby Madrid, Man City, MU, Liverpool và PSG.
(GLO)- Aston Villa dẫn Tottenham 3-0 nhờ các bàn thắng của Johan Manzambi, Nicolas Jackson và Emiliano Buendía, trước khi đội chủ nhà ghi 2 bàn trong những phút cuối. Tottenham vẫn phải cay đắng nhận thất bại 2-3 tại sân nhà.
Truyền thông Philippines thừa nhận U.23 Việt Nam đã chơi đầy biến ảo trong hiệp 2, qua đó đánh bại đội nhà 2-0 và đẩy U.23 Philippines đến nguy cơ bị loại sớm khỏi ASIAD 20.
Sau khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Philippines 2-0 tại lượt trận thứ hai bảng C môn bóng đá nam Asiad 20, HLV Đinh Hồng Vinh sẽ tham dự cuộc họp báo sau trận để chia sẻ về màn trình diễn của học trò, những điều chỉnh chiến thuật và cơ hội đi tiếp của đội.
(GLO)- Ngày 18-9, huấn luyện viên Kim Sang-sik chính thức công bố danh sách đội tuyển Việt Nam gồm 23 cầu thủ thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026, trong đó Trần Trung Kiên vẫn được tín nhiệm ở vai trò thủ môn.
(GLO)- Ngày 18-9, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã bắt tay vào việc khắc phục sự cố tu sửa mặt sân Pleiku để đảm bảo chất lượng cho việc tổ chức các trận đấu ở mùa giải 2026-2027.
(GLO)- U23 Kuwait đối đầu U23 Uzbekistan lúc 17h00 ngày 18/9, trận đấu có thể tạo bước ngoặt trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng C ASIAD 2026.
(GLO)- Manchester City khởi đầu hành trình bảo vệ Cúp Liên đoàn bằng chiến thắng 5-0 trước Norwich. Tài năng trẻ Floyd Samba lập cú đúp ngay trong trận ra mắt đội một, góp phần đưa nhà đương kim vô địch vào vòng 4.