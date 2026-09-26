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Highlights: Thua đậm U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam dừng bước ở tứ kết ASIAD

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(GLO)- U23 Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước U23 Hàn Quốc khi nhận thất bại 0-4 ở tứ kết ASIAD 20. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh dừng bước sau trận đấu mà đối thủ vượt trội về thể lực và chất lượng đội hình.

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