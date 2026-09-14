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Highlight: Công Phượng bất lực, Đồng Nai trắng tay trên đất Hà Tĩnh

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(GLO)- Công Phượng đá chính nhưng không thể giúp Đồng Nai có điểm khi đội bóng này nhận thất bại 0-1 trước Hà Tĩnh.

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