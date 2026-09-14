Highlight: Công Phượng bất lực, Đồng Nai trắng tay trên đất Hà Tĩnh

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Highlight CLB Hà Nội 0-4 CLB SLNA: Chủ nhà thua tan nát
Thua đậm SLNA, CLB Hà Nội rớt xuống cuối bảng với 0 điểm sau 2 trận, hiệu số -5. Thầy trò Kewell trở thành đội đầu tiên ở V-League mùa này thua cả 2 trận đầu.
(GLO)- Công Phượng đá chính nhưng không thể giúp Đồng Nai có điểm khi đội bóng này nhận thất bại 0-1 trước Hà Tĩnh.
(GLO)- V.League 2026/27 khép lại vòng mở màn với 23 bàn thắng, Nam Định dẫn đầu bảng, trong khi Công an Hà Nội, Ninh Bình, Thể Công - Viettel cùng giành trọn 3 điểm.
(GLO)- Thép Xanh Nam Định tiếp HAGL lúc 18h00 ngày 6/9 tại Thiên Trường, với Xuân Son - Tuấn Hải là điểm tựa lớn trong trận mở màn V.League 2026/27.
Tối 5.9, trên sân Bình Dương, CLB Công an TP.HCM (CA.TPHCM) trình diễn lối chơi phòng ngự phản công hiệu quả và giành chiến thắng 3-1 xứng đáng trước đội Hà Nội ở vòng 1 V-League 2026-2027.
(GLO)- Nhận định CA TP.HCM vs Hà Nội FC lúc 18h00 ngày 05/09/2026: lực lượng, phong độ, đối đầu, đội hình dự kiến, link trực tiếp và dự đoán tỷ số.
(GLO)- Đồng Nai tiếp đón Thể Công Viettel lúc 18h00 ngày 4/9 trong trận mở màn V.League 2026/27. Công Phượng và các đồng đội có lợi thế sân nhà nhưng phải đối diện thử thách lớn trước đương kim á quân sở hữu lực lượng dày dạn hơn.
(GLO)- Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có một cuộc “đại phẫu” trước mùa giải mới 2026-2027 khi thanh lý toàn bộ ngoại binh. Do đó, đây sẽ là mùa giải rất đáng chờ đợi khi đội bóng phố núi có những quyết định mạnh tay với các nhân sự mới.
(GLO)- Ngày 26-6, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã hội quân tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng để chuẩn bị cho mùa giải 2026 - 2027.
(GLO)- Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho biết cầu thủ Việt kiều Ryan Ha sẽ chính thức chia tay đội bóng phố núi chỉ sau 1 mùa giải gắn bó.
(GLO)- Bị đánh giá thấp hơn khá nhiều so với đội khách Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vẫn chơi bùng nổ để giành lấy 3 điểm trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 25 V.League 2025-2026. Kết quả này giúp đội bóng phố núi chính thức trụ hạng trước 1 vòng đấu.
Cuộc đua trụ hạng cuốn HAGL trở lại, khi đội bóng phố núi chỉ giành 1 điểm trong 3 trận gần nhất.
(GLO)- Đón tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) ở vòng 23 V.League 2025-2026 trên sân nhà Pleiku vào chiều 17-5, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vào trận với quyết tâm lấy trọn 3 điểm. Song diễn biến của trận đấu đã vượt khỏi tầm tay với đội bóng phố núi khi họ tiếp tục phải nếm trái đắng.
(GLO)- Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) có cơ hội lớn bứt phá trong cuộc đua trụ hạng khi chỉ gặp đội chót bảng PVF CAND trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 22 V.League 2025-2026 vào chiều 10-5. Tuy nhiên, đội chủ nhà phải nếm mùi thất bại.
(GLO)- Chiều 25-4, CLB Quy Nhơn United tiếp đón đội đầu bảng Trường Tươi Đồng Nai trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 16 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2025-2026. Dù đã có nhiều nỗ lực, song việc thiếu người trong những phút cuối đã khiến đội chủ nhà trắng tay.
(GLO)- Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) được kỳ vọng sẽ có màn tách tốp khỏi nhóm nguy hiểm trên bảng xếp hạng trong trận cầu vòng 20 V.League 2025-2026 trên sân Pleiku. Song họ đã không thể xuyên thủng mành lưới của Hải Phòng, đành chấp nhận chia điểm.
(GLO)- Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Ninh Bình đã đụng độ nhau ở vòng 17 V.League 2025-2026. Đội bóng phố núi tưởng chừng đã có thể giành được 3 điểm trên sân Pleiku, song bị đối thủ lội ngược dòng sau màn tỏa sáng của Văn Thuận.
(GLO)- Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) được kỳ vọng sẽ có một kết quả khả quan trong cuộc đón tiếp Công an TP. Hồ Chí Minh vào chiều 7-3 trong khuôn khổ V.League 2025-2026. Tuy nhiên, trong một ngày hàng công chơi bất lực, đội bóng phố núi đã phải nhận lấy thất bại.
Thể Công Viettel đánh bại Nam Định với tỷ số 1-0 ở trận đá bù vòng 10 V-League (19 giờ 15 ngày 24.2), qua đó đẩy đối thủ vào cuộc đua trụ hạng.
Sự quật khởi của các đội bóng đang bị cuốn trong cuộc đua trụ hạng, dẫn đầu là HAGL sẽ giúp V-League 2025 - 2026 đáng chờ xem hơn rất nhiều.
(GLO)- Đẳng cấp chênh lệch là điều đã được dự báo trước trong cuộc đối đầu giữa Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Công an Hà Nội (CAHN) tại trận đấu bù vòng 4 V.League 2025-2026 vào chiều 18-12. Đội bóng Thủ đô đã có màn “dạo chơi” trên sân Pleiku và dễ dàng lấy đi 3 điểm.
(GLO)- Chiều 9-11, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đón tiếp Đông Á Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng 11 V.League 2025-2026. Đội bóng phố núi đã có một trận đấu nhạt nhòa, song vẫn níu giữ được 1 điểm sau màn tỏa sáng của trung vệ Quang Kiệt.
Ngoài sao mai Trần Gia Bảo lọt vào tốp 60 trẻ thế giới, HAGL vừa trình làng chân sút trẻ Nguyễn Minh Tâm (số 12, HAGL) như niềm hy vọng mới trên hàng công của đội bóng phố núi.
(GLO)- Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có một khởi đầu như mơ trước Nam Định ở trận cầu thuộc vòng 9 V.League 2025-2026 trên sân Pleiku chiều 31-10. Tuy vậy, những nỗ lực bảo toàn thành quả cũng chỉ giúp họ giữ lại 1 điểm trước nhà đương kim vô địch.
(GLO)- Vào lúc 17 giờ ngày 31-10 trên sân Pleiku, Hoàng Anh Gia (HAGL) sẽ đón tiếp Nam Định trong khuôn khổ vòng 9 V.League 2025/2026. Người hâm mộ phố núi đang kỳ vọng đội bóng của bầu Đức sẽ tiếp tục thăng hoa để thoát khỏi cuộc khủng hoảng đầu mùa giải.
(GLO)- Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải đón tiếp Thể Công-Viettel trên sân Pleiku vào chiều 26-10 trong khuôn khổ vòng 8 V.League 2025-2026. Tuy nhiên, họ đã chơi bùng nổ và xuất sắc giành chiến thắng đầu tiên của mùa giải.