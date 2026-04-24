Hoàng Anh Gia Lai chia điểm với Hải Phòng trong trận cầu không bàn thắng

(GLO)- Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) được kỳ vọng sẽ có màn tách tốp khỏi nhóm nguy hiểm trên bảng xếp hạng trong trận cầu vòng 20 V.League 2025-2026 trên sân Pleiku. Song họ đã không thể xuyên thủng mành lưới của Hải Phòng, đành chấp nhận chia điểm.

Cuộc đối đầu giữa HAGL và Hải Phòng được xem như trận cầu bản lề trong cuộc đua trụ hạng với đội bóng phố núi. Họ đang hơn đội xếp chót bảng SHB Đà Nẵng 6 điểm và hơn PVF-CAND 5 điểm.

Khoảng cách là không lớn nên đội bóng của bầu Đức cần có sự bứt phá để tách khỏi nhóm nguy hiểm.

Người hâm mộ phố núi tin tưởng vào chiến thắng dành cho đội nhà. Ảnh: Văn Ngọc

Trên sân nhà Pleiku, Hải Phòng là một đối thủ “vừa miếng” trong bối cảnh HAGL khát khao 3 điểm. Nhất là khi đội bóng đến từ thành phố Cảng đang khá yên vị ở nửa trên bảng xếp hạng và không còn những mục tiêu rõ ràng.

Bên cạnh đó, trong chuyến hành quân đến phố núi, huấn luyện viên (HLV) Chu Đình Nghiêm đã mất đi tiền đạo chủ lực Joel Tagueu do bị treo giò. Chân sút này đã ghi tổng cộng 10 bàn thắng cho đội bóng đất Bắc.

Với nhiều lợi thế trong tay, không quá ngạc nhiên khi đội chủ nhà là những người chủ động chơi tấn công hòng lấy trọn 3 điểm. Trong một ngày Hải Phòng không chơi quá chặt chẽ, hàng công của HAGL đã tạo không ít cơ hội về phía đối phương.

HAGL đã tạo được nhiều cơ hội ăn bàn ở nửa đầu hiệp 1. Ảnh: Văn Ngọc

Phút 22, tưởng chừng bàn thắng đã đến với đoàn quân HLV Lê Quang Trãi sau pha xoay người dứt điểm hiểm hóc của Batista. Thủ thành Đình Triệu đã nhoài người hết cỡ đẩy bóng ra đúng vị trí của Thanh Nhân. Tiền vệ này dứt điểm bồi ở cự ly khá gần song cũng không đánh bại được người gác đền đối phương.

Chỉ 4 phút sau, một lần nữa bộ đôi này tạo sóng gió về phía Hải Phòng. Nhưng kết cục cũng không khá hơn là bao khi cú đánh đầu của Thanh Nhân đã đưa bóng đi sạt cột dọc.

Sau nửa hiệp đầu chơi có phần nhún nhường, đội khách đã vùng lên ở cuối hiệp 1. Họ mạnh dạn đẩy cao đội hình buộc HAGL phải chơi phòng ngự khá sâu. Hải Phòng cũng đã có những cơ hội của riêng mình, song sự xuất sắc của Trung Kiên đã cứu cho đội bóng phố núi phải nhận bàn thua.

HAGL (trái) đã kiểm soát trận đấu tốt hơn trong hiệp 2. Ảnh: Văn Ngọc

Sau khi để mất thế trận, HLV Lê Quang Trãi đã có những sự điều chỉnh trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp. Hoàng Minh được tung vào sân để chơi ở khu vực trung tuyến thay cho Thanh Nhân. Gia Bảo cũng được tung vào sân để thay cho Phước Bảo.

Nhờ đó, đội chủ sân Pleiku tiếp tục là những người kiểm soát trận đấu. Rõ ràng đội bóng phố núi không muốn đánh rơi cơ hội giành chiến thắng trên sân nhà. Họ đã đẩy cao đội hình chơi tấn công hòng tìm bàn mở tỉ số.

Phút 54, Batista tiếp tục được trao cơ hội với cú treo bóng chuẩn xác của đồng đội. Nhưng pha đánh đầu của anh đã đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành của Đình Triệu.

HAGL (trái) đã phải chia điểm với Hải Phòng trong trận cầu không bàn thắng. Ảnh: Văn Ngọc

Càng về cuối trận, sức ép HAGL tạo ra càng lớn hơn. HLV Lê Quang Trãi tung tiền đạo Conceicao cùng Nguyễn Minh Tâm vào sân để thay cho 2 tiền vệ trung tâm là Marciel và Hoàng Vĩnh Nguyên.

Tuy nhiên, trước hàng thủ chơi kiên cố của Hải Phòng, đội bóng phố núi đã tỏ ra bất lực. Không thể xuyên thủng mành lưới đối phương, HAGL chấp nhận chia điểm với tỷ số 0-0 và chưa thể tạo ra khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi.