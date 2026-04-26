Quy Nhơn United trắng tay trên sân nhà ở vòng 16 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia

(GLO)- Chiều 25-4, CLB Quy Nhơn United tiếp đón đội đầu bảng Trường Tươi Đồng Nai trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 16 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2025-2026. Dù đã có nhiều nỗ lực, song việc thiếu người trong những phút cuối đã khiến đội chủ nhà trắng tay.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc trận đấu ở vòng 16 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2025-2026, đội khách đã chủ động dâng cao đội hình và sớm tìm được bàn thắng. Phút 12, từ pha treo bóng chính xác của Minh Vương, Thành Lộc bật cao đánh đầu, đưa CLB Trường Tươi Đồng Nai vươn lên dẫn trước.

Thừa thắng xông lên, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng tiếp tục gây áp lực lên phía đội chủ nhà. Chỉ 8 phút sau, cách biệt đã được nhân đôi sau tình huống dứt điểm từ xa đầy quyết đoán của Lưu Tự Nhân.

Quy Nhơn United (áo đỏ) gặp nhiều khó khăn trước sức ép của CLB Trường Tươi Đồng Nai ở Vòng 16 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2025-2026. Ảnh: Quy Nhơn United

Bị dồn vào thế khó, Quy Nhơn United nỗ lực đẩy cao đội hình và nhanh chóng có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 28. Sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, tiền đạo Lê Thanh Phong đã có mặt đúng lúc, làm tung lưới phía thủ môn Tấn Trường, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Đây cũng là pha lập công thứ 7 của Thanh Phong tại Giải bóng đá hạng nhất quốc gia năm nay.

Sau đó, thế trận diễn ra giằng co với nhiều pha va chạm quyết liệt. Ở phút 78, Văn Thái nhận thẻ vàng thứ hai và buộc phải rời sân sau pha phạm lỗi với cầu thủ đội khách. Việc chỉ còn chơi với 10 người khiến Quy Nhơn United gặp nhiều khó khăn hơn trong triển khai lối chơi và dần rơi vào thế bế tắc.

Những phút cuối trận, cả hai đội bóng liên tiếp tổ chức các đợt tấn công nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đội khách.

Với kết quả này, đội trưởng Xuân Trường cùng các đồng đội tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng với 38 điểm. Trong khi đó, thất bại này khiến Quy Nhơn United lỡ hẹn với cơ hội vượt mặt Bắc Ninh (29 điểm) để chiếm lĩnh vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Đội bóng đất võ tạm rơi xuống thứ 3 trên bảng xếp hạng với 27 điểm.

Chiều cùng ngày, loạt trận đấu ở vòng 16 diễn ra với các kết quả đáng chú ý: CLB Đồng Tháp đánh bại Khánh Hòa với tỷ số 2-0; Trẻ PVF - Công an nhân dân thắng CLB Đại học Văn Hiến với tỷ số 2-1; Quảng Ninh giành chiến thắng 3-1 trước CLB TP Hồ Chí Minh.

Theo lịch thi đấu, ngày 3-5, Quy Nhơn United sẽ có chuyến hành quân làm khách trên sân Bà Rịa - Vũng Tàu, đối đầu với CLB TP Hồ Chí Minh.