U14 LPBank Hoàng Anh Gia Lai đón tiếp đội bóng Nhật Bản

(GLO)- Ngày 22-4, Ban tổ chức Festival Bóng đá quốc tế Gia Lai năm 2026 đã công bố lịch thi đấu chính thức. Theo đó, đội chủ nhà U14 LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sẽ đối đầu với đội bóng trẻ đến từ Nhật Bản trong trận khai màn.

Trước đó, Ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm chia bảng Festival Bóng đá quốc tế Gia Lai năm 2026. 12 đội bóng ở lứa tuổi U14 được chia làm 3 bảng.

Cụ thể bảng A có LPBank HAGL, Jubilo Iwata (Nhật Bản), Trường Tươi Đồng Nai, Mohyeon (Hàn Quốc); bảng B có Sông Lam Nghệ An, Gangwon FC (Hàn Quốc), Kham Say (Lào) và U14 Malaysia; bảng C có PVF, Hà Nội, Shenzen (Trung Quốc), Chonburi (Thái Lan).

Trong ngày thi đấu đầu tiên (11-5), U14 LPBank HAGL sẽ đón tiếp U14 Jubilo Iwata vào lúc 16 giờ 30 phút trên sân Pleiku. Đây là đội bóng đã từng sang Việt Nam tham gia Festival bóng đá trẻ Việt - Nhật vào năm 2023. Tại sự kiện đó, lứa U13 của Jubilo Iwata đã giành ngôi á quân.

Được biết, các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt ở từng bảng trên sân Pleiku và Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng. 2 đội bóng đứng đầu mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào chơi vòng tứ kết.

Giải được thi đấu thể thức sân 11 người, với tổng giá trị giải thưởng hơn 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng).