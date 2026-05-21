FIFA đưa ra tuyên bố khẩn cấp khi dịch Ebola bùng phát trước thềm World Cup 2026

(GLO)- Dịch Ebola bất ngờ bùng phát nghiêm trọng tại CHDC Congo trước thềm World Cup 2026 buộc FIFA cùng chính phủ các nước đồng chủ nhà phải khẩn cấp triển khai hàng loạt biện pháp kiểm soát để bảo vệ an toàn cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo đó, FIFA đã đưa ra tuyên bố chính thức: “FIFA nhận thức rõ và đang theo dõi chặt chẽ tình hình liên quan đến đợt bùng phát Ebola, đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên với Hiệp hội Bóng đá CHDC Congo để đảm bảo đội tuyển được cập nhật đầy đủ mọi hướng dẫn về y tế và an ninh”.

WHO nâng mức cảnh báo dịch Ebola lên “tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế”. Ảnh: VHO

Đồng thời, FIFA cũng nhấn mạnh đang phối hợp chặt chẽ với WHO cùng chính phủ 3 nước đồng chủ nhà World Cup 2026 để bảo đảm một giải đấu an toàn, đặt sức khỏe của tất cả cá nhân lên ưu tiên hàng đầu.

Chủng Ebola hiếm gặp mang tên Bundibugyo được cho là nguyên nhân khiến hơn 130 người thiệt mạng và tạo ra gần 600 ca nghi nhiễm. Đứng trước tình hình nghiêm trọng, WHO đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu.

Việc dịch Ebola bùng phát mạnh mẽ tại khu vực miền Đông CHDC Congo cũng khiến nước này phải hủy bỏ trại huấn luyện kéo dài 3 ngày cũng như sự kiện chia tay người hâm mộ tại thủ đô Kinshasa trước thềm World Cup 2026.

Dịch Ebola đang đe dọa khả năng tham dự World Cup của đội tuyển CHDC Congo. Ảnh: VHO

World Cup 2026 mang ý nghĩa lịch sử to lớn với Congo, bởi đây mới là lần thứ hai họ giành vé dự giải sau 52 năm chờ đợi. Dù kế hoạch tại quê nhà bị hủy bỏ, song các hoạt động chuẩn bị khác của Congo vẫn sẽ được tiếp tục.

Ông Jerry Kalemo - người phát ngôn của đội - xác nhận các trận giao hữu gặp tuyển Đan Mạch tại Bỉ và gặp Chile tại Tây Ban Nha vẫn diễn ra đúng lịch trình.

Tại kỳ World Cup sắp tới, đội bóng châu Phi nằm ở Bảng K. Họ sẽ lần lượt chạm trán Bồ Đào Nha, Colombia và Uzbekistan.