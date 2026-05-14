Ra mắt 2 cuốn sách bóng đá dành cho thiếu nhi trước thềm World Cup 2026

(GLO)- 2 cuốn sách “Các đội tuyển bóng đá trên thế giới” và “Những cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới” dành cho thiếu nhi mới được phát hành, đưa độc giả nhí đến gần hơn vào thế giới bóng đá sôi động trước thềm World Cup 2026.

Sách do Nhà xuất bản Mỹ thuật và Tân Việt Books phát hành, với hình thức khá đặc biệt khi kết hợp giữa kiến thức thể thao, tranh minh họa và sticker tương tác.

2 cuốn sách có màu sắc rực rỡ, thông tin thú vị về bóng đá cho thiếu nhi. Ảnh: Tân Việt Books

Theo đó, mỗi cuốn sách có 4 trang sticker với hình áo đấu, cầu thủ, quốc kỳ và biểu tượng bóng đá để bạn đọc nhỏ có thể bóc dán, trang trí hay hoàn thiện các trang nội dung còn thiếu. Hoạt động này không chỉ giúp trẻ giải trí mà còn tăng khả năng quan sát, ghi nhớ và phát triển tư duy sáng tạo.

Cuốn sách “Các đội tuyển bóng đá trên thế giới” cung cấp thông tin về 80 đội tuyển quốc gia hàng đầu theo bảng xếp hạng FIFA. Những thông tin thú vị về lịch sử World Cup, logo từng mùa giải, sự thay đổi của trái bóng thi đấu qua các thời kỳ hay các kỷ lục đáng nhớ của bóng đá thế giới đều được trình bày bằng hình ảnh trực quan và dễ hiểu.

Qua cuốn sách, độc giả sẽ biết đội tuyển nào từng vô địch nhiều nhất, đâu là trận thắng đậm nhất lịch sử hay quốc gia nào sở hữu những cổ động viên cuồng nhiệt bậc nhất...

Còn cuốn sách “Những cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới” là phác họa chân dung 80 ngôi sao sân cỏ lừng danh. Từ những huyền thoại như Pelé, Franz Beckenbauer, David Beckham đến những cái tên đang khiến cả thế giới phát cuồng như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Kylian Mbappé...

Bên cạnh tên tuổi, hình ảnh cầu thủ, sách cho biết nhiều thông tin về biệt danh, kỹ năng đặc trưng, những thành tích huyền thoại của mỗi cầu thủ.

Sách có các sticker tương tác đầy thú vị. Ảnh: Tân Việt Books

Không đơn thuần là sách đọc, đây giống như một “sân chơi bóng đá thu nhỏ” nơi trẻ nhỏ có thể vừa học vừa chơi, vừa khám phá vừa ghi nhớ thông tin theo cách tự nhiên nhất.

Trong thời điểm cả thế giới đang hướng về World Cup 2026, bộ sách như một món quà đúng lúc dành cho những fan nhí của bộ môn "thể thao vua".