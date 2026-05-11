Ra mắt cuốn sách tranh “100 điều tự hào Việt Nam” dành cho thiếu nhi

PHƯƠNG VI

(GLO)- “100 điều tự hào Việt Nam” là tựa đề cuốn sách tranh mà Đinh Tị Books vừa ra mắt dành cho độc giả “nhí” trước thềm mùa hè 2026.

Sách do Phan Hạnh và An Nghĩa biên soạn, đem đến hành trình khám phá lịch sử, văn hóa và những thành tựu nổi bật của đất nước một cách gần gũi, hấp dẫn.

Cuốn sách tranh “100 điều tự hào Việt Nam” dành cho thiếu nhi được trình bày hấp dẫn, sinh động.

100 câu chuyện, sự kiện và thành tựu tiêu biểu trong suốt hàng nghìn năm lịch sử được chắt lọc, chia thành 11 chủ đề lớn, bao quát nhiều lĩnh vực của đời sống: Hào khí anh hùng, Di sản văn hóa, Di sản thiên nhiên, Văn học nghệ thuật, Tinh thần thể thao, Thành tựu y học, Nền tảng giáo dục, Kiến trúc cầu đường, Khoa học kỹ thuật, Tinh hoa bếp Việt và Tình nghĩa đồng bào.

Không chỉ đơn thuần kể lại sự kiện, dấu mốc bằng chữ, cuốn sách còn hấp dẫn độc giả “nhí” bởi những hình ảnh minh họa sinh động, khiến việc đọc sách trở thành một hành trình khám phá đầy hứng thú, khơi gợi trí tò mò và niềm yêu thích học hỏi.

Gia Lai hưởng ứng Cuộc thi “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV

(GLO)- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai vừa có công văn về việc phối hợp tuyên truyền, triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV - năm 2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức.

Giữ dấu quê hương qua dự án âm nhạc

(GLO)- Từ giấc mơ dang dở gần 10 năm, nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc trở lại với âm nhạc bằng tất cả trải nghiệm sống và tình yêu văn hóa. Dự án “Việt Nam mình đẹp lắm”, mở đầu bằng phần “Gió đại ngàn thổi qua miền đất Võ” là hành trình đi tìm và lưu giữ hồn cốt quê hương qua từng giai điệu.

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

(GLO)- Ngày 7-1-2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và khẳng định quan điểm phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Gửi chút tình với cao nguyên Gia Lai

(GLO)- Họa sĩ Lý Khắc Nhu, một tên tuổi trong làng tranh thủy mặc ở TP. Hồ Chí Minh, vừa có chuyến thăm, làm việc với lãnh đạo Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai) với tâm nguyện hiến tặng “gia tài” tượng gỗ Tây Nguyên mà ông cất công sưu tầm nhiều năm qua. 

Ra mắt sách “Tiền đồ rực rỡ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nằm trong tay thế hệ trẻ”

(GLO)- Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản và giới thiệu cuốn sách “Tiền đồ rực rỡ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nằm trong tay thế hệ trẻ” của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Đẩy mạnh tuyên truyền về ngày hội lớn của toàn dân

(GLO)- Thực hiện kế hoạch tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các đơn vị trực thuộc ngành Văn hóa tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động, góp phần tạo không khí phấn khởi, nâng cao nhận thức của cử tri trước ngày hội lớn của toàn dân.

