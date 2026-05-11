Ra mắt cuốn sách tranh “100 điều tự hào Việt Nam” dành cho thiếu nhi

(GLO)- “100 điều tự hào Việt Nam” là tựa đề cuốn sách tranh mà Đinh Tị Books vừa ra mắt dành cho độc giả “nhí” trước thềm mùa hè 2026.

Sách do Phan Hạnh và An Nghĩa biên soạn, đem đến hành trình khám phá lịch sử, văn hóa và những thành tựu nổi bật của đất nước một cách gần gũi, hấp dẫn.

Cuốn sách tranh “100 điều tự hào Việt Nam” dành cho thiếu nhi được trình bày hấp dẫn, sinh động.

100 câu chuyện, sự kiện và thành tựu tiêu biểu trong suốt hàng nghìn năm lịch sử được chắt lọc, chia thành 11 chủ đề lớn, bao quát nhiều lĩnh vực của đời sống: Hào khí anh hùng, Di sản văn hóa, Di sản thiên nhiên, Văn học nghệ thuật, Tinh thần thể thao, Thành tựu y học, Nền tảng giáo dục, Kiến trúc cầu đường, Khoa học kỹ thuật, Tinh hoa bếp Việt và Tình nghĩa đồng bào.

Không chỉ đơn thuần kể lại sự kiện, dấu mốc bằng chữ, cuốn sách còn hấp dẫn độc giả “nhí” bởi những hình ảnh minh họa sinh động, khiến việc đọc sách trở thành một hành trình khám phá đầy hứng thú, khơi gợi trí tò mò và niềm yêu thích học hỏi.