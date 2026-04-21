Ra mắt sách “30.4.1975: Sài Gòn không còn trận tuyến - Những ký ức về một ngày trọng đại”

(GLO)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa ra mắt cuốn sách “30.4.1975: Sài Gòn không còn trận tuyến - Những ký ức về một ngày trọng đại” nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ấn phẩm tập hợp các bài viết từ nhiều nguồn, nhiều tác giả với những góc nhìn khác nhau. Cuốn sách đưa người đọc trở lại các cuộc họp chiến lược của Bộ Chính trị, những quyết định mang tính bước ngoặt của Bộ thống soái tối cao, cũng như diễn biến cụ thể của các chiến dịch quân sự then chốt qua hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Hoàng Minh Thảo…, hòa cùng không khí khẩn trương, quyết đoán từ những ngày cuối tháng 3-1975 khi “thời gian phải tính bằng ngày” và thời cơ chiến lược được nắm bắt với phương châm hành động “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”, rồi “Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa”.

Sách "30.4.1975: Sài Gòn không còn trận tuyến - Những ký ức về một ngày trọng đại". Ảnh nguồn Báo Công Thương

Lật giở từng trang sách, bạn đọc sẽ cảm nhận được nhịp đập hào hùng, khẩn trương của những ngày tháng 4 lịch sử, khi tin chiến thắng liên tiếp trên các mặt trận, khi Bắc-Nam sum họp một nhà…

Đây là cuốn sách tái hiện những khoảnh khắc lịch sử thiêng liêng của dân tộc qua góc nhìn ký ức chân thực và giàu cảm xúc.

Không chỉ là tư liệu, đây còn là những câu chuyện sống động về con người, về niềm tin, khát vọng và sự hy sinh, giúp thế hệ hôm nay hiểu sâu sắc hơn giá trị của độc lập - tự do.