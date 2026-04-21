Ra mắt sách “30.4.1975: Sài Gòn không còn trận tuyến - Những ký ức về một ngày trọng đại”

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Báo Công Thương, STStore)

(GLO)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa ra mắt cuốn sách “30.4.1975: Sài Gòn không còn trận tuyến - Những ký ức về một ngày trọng đại” nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ấn phẩm tập hợp các bài viết từ nhiều nguồn, nhiều tác giả với những góc nhìn khác nhau. Cuốn sách đưa người đọc trở lại các cuộc họp chiến lược của Bộ Chính trị, những quyết định mang tính bước ngoặt của Bộ thống soái tối cao, cũng như diễn biến cụ thể của các chiến dịch quân sự then chốt qua hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Hoàng Minh Thảo…, hòa cùng không khí khẩn trương, quyết đoán từ những ngày cuối tháng 3-1975 khi “thời gian phải tính bằng ngày” và thời cơ chiến lược được nắm bắt với phương châm hành động “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”, rồi “Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa”.

Sách "30.4.1975: Sài Gòn không còn trận tuyến - Những ký ức về một ngày trọng đại". Ảnh nguồn Báo Công Thương

Lật giở từng trang sách, bạn đọc sẽ cảm nhận được nhịp đập hào hùng, khẩn trương của những ngày tháng 4 lịch sử, khi tin chiến thắng liên tiếp trên các mặt trận, khi Bắc-Nam sum họp một nhà…

Đây là cuốn sách tái hiện những khoảnh khắc lịch sử thiêng liêng của dân tộc qua góc nhìn ký ức chân thực và giàu cảm xúc.

Không chỉ là tư liệu, đây còn là những câu chuyện sống động về con người, về niềm tin, khát vọng và sự hy sinh, giúp thế hệ hôm nay hiểu sâu sắc hơn giá trị của độc lập - tự do.

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

(GLO)- Ngày 7-1-2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và khẳng định quan điểm phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Gửi chút tình về với đại ngàn

(GLO)- Họa sĩ Lý Khắc Nhu, một tên tuổi trong làng tranh thủy mặc ở TP. Hồ Chí Minh, vừa có chuyến thăm, làm việc với lãnh đạo Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai) với tâm nguyện hiến tặng “gia tài” tượng gỗ Tây Nguyên mà ông cất công sưu tầm nhiều năm qua. 

Ra mắt sách “Tiền đồ rực rỡ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nằm trong tay thế hệ trẻ”

(GLO)- Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản và giới thiệu cuốn sách “Tiền đồ rực rỡ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nằm trong tay thế hệ trẻ” của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Nhiếp ảnh tôn vinh sắc màu văn hóa các dân tộc

(GLO)- Chiều 18-3, tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam khai mạc triển lãm chủ đề “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”. Gia Lai có 8 tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm dịp này, qua đó góp phần lưu giữ, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc, quý báu của các dân tộc.

Đẩy mạnh tuyên truyền về ngày hội lớn của toàn dân

(GLO)- Thực hiện kế hoạch tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các đơn vị trực thuộc ngành Văn hóa tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động, góp phần tạo không khí phấn khởi, nâng cao nhận thức của cử tri trước ngày hội lớn của toàn dân.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra mắt sách "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển"

(GLO)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) vừa giới thiệu cuốn sách “Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển” của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ.

Ra mắt cuốn sách “Rạng rỡ Việt Nam - Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”

(GLO)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách “Rạng rỡ Việt Nam - Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Trần Xuân Toàn và hành trình văn chương

(GLO)- Nhà giáo Trần Xuân Toàn lặng lẽ đi cùng văn chương bằng những trang viết chắt chiu từ trải nghiệm sống, ký ức văn hóa và tình yêu bền bỉ với chữ nghĩa. Liên tiếp trong 2 năm qua, ông cho ra mắt 2 tập sách dày dặn là Dạo bước vườn văn xứ nẫu và Góp nhặt đường văn.

