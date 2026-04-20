Gia Lai giành nhiều giải thưởng tại Cuộc thi “Ham đọc sách toàn quốc 2026”

(GLO)- Mới đây, kết quả cuộc thi “Ham đọc sách toàn quốc 2026” đã được công bố. Tại cuộc thi này, tỉnh Gia Lai giành nhiều giải thưởng nổi bật.

Cuộc thi do Công ty cổ phần Văn hóa Giáo dục Hadosa phối hợp với Nhà xuất bản Kim Đồng cùng các đối tác tổ chức, nhằm lan tỏa văn hóa đọc trong học sinh trên toàn quốc.

Trường Tiểu học số 1 Hoài Hảo (phường Hoài Nhơn Tây) tích cực tổ chức các hoạt động lan tỏa văn hóa đọc trong học sinh. Ảnh: Hồ Điểm

Diễn ra từ ngày 15-3 đến 15-4-2026 theo hình thức trực tuyến, cuộc thi thu hút 173.474 học sinh đăng ký, thực hiện hơn 219.000 bài thi. Đồng hành có 3.804 giáo viên, cán bộ quản lý và 2.253 trường học tại 34 tỉnh, thành phố.

Cuộc thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi phụ, tập trung vào các tác phẩm văn học thiếu nhi tiêu biểu, nhằm đánh giá năng lực đọc hiểu và khuyến khích thói quen đọc sách. Giải thưởng được xét ở 3 nhóm: cá nhân học sinh, tập thể nhà trường và giáo viên.

Tại Gia Lai, cuộc thi ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Ở nhóm cá nhân, có 6 học sinh đạt giải khuyến khích cấp toàn quốc và 53 giải cấp tỉnh (gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 50 giải khuyến khích).

Ở hạng mục giáo viên “truyền lửa”, có 3 giáo viên đạt giải cấp tỉnh, gồm cô Dương Thị Diệu Thúy (Trường Tiểu học số 2 Phước Thành, xã Tuy Phước Tây) đạt giải nhất; thầy Dương Thanh Bằng (Trường Tiểu học số 1 Hoài Hảo, phường Hoài Nhơn Tây) giành giải nhì và thầy Hoàng Xuân Nghiêm (Trường Tiểu học, THCS và THPT UKA Gia Lai, phường Hội Phú) đạt giải ba.

Ở hạng mục “Trường học lan tỏa văn hóa đọc”, có 3 đơn vị được vinh danh: Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn (xã Uar) đạt giải nhất; Trường Tiểu học số 1 Hoài Hảo (phường Hoài Nhơn Tây) đạt giải nhì; Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Đak Pơ) đạt giải ba.

Kết quả đạt được là minh chứng cho sự quan tâm của ngành giáo dục địa phương, cũng như nỗ lực của nhà trường, giáo viên và học sinh trong việc xây dựng và lan tỏa văn hóa đọc trong trường học.