Gia Lai tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc vào sáng 17-4

(GLO)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V - 2026.

Theo đó, chương trình phát động, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V và Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Gia Lai năm 2026 sẽ diễn ra vào sáng 17-4 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) với nhiều hoạt động sôi nổi.

Trong tháng 4 cho đến hết ngày 15-5, Thư viện tỉnh Gia Lai, Thư viện Pleiku và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng như: trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách, xếp sách nghệ thuật... Trong đó chú trọng tuyên truyền, giới thiệu các tác phẩm viết về chủ đề: Năm Du lịch Quốc gia-Gia Lai 2026; văn hóa, lịch sử, khoa học, các nhân vật lịch sử, đất nước, biển đảo; sách về phát triển tri thức cộng đồng...

Đẩy mạnh phong trào đọc sách là mục tiêu của các hoạt động nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Ảnh: Lam Nguyên

Cùng với đó tổ chức các cuộc thi về văn hóa đọc và giao lưu tìm hiểu tác giả, tác phẩm, kể chuyện theo sách; tặng 5 tủ sách cho các thư viện, tủ sách cộng đồng, thư viện trường học; tôn vinh các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong hoạt động tuyên truyền, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh.

Cũng theo kế hoạch trên, các đơn vị sẽ đưa chuyến xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện về 45 điểm trường trên địa bàn toàn tỉnh, chú trọng phục vụ tại các điểm vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn nhằm thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền.