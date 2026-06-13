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Tọa đàm khoa học với chủ đề Bác Hồ với văn hóa Hùng Vương

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PHÚ HÒA
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(GLO)- Sáng 13-6, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Văn hóa Hùng Vương - Chi nhánh tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Bác Hồ với văn hóa Hùng Vương - Từ cội nguồn dân tộc đến hệ giá trị Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới”.

Buổi tọa đàm thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài tỉnh.

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Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Dũng Nhân

17 tham luận tại tọa đàm đã tập trung làm rõ giá trị của văn hóa Hùng Vương và tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Các đại biểu khẳng định: Thời đại Hùng Vương là điểm khởi nguyên của ký ức dân tộc, nơi hình thành những giá trị nền tảng như ý thức cội nguồn, tinh thần cộng đồng, lòng yêu nước và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”. Đây được xem là “mã gốc” quan trọng góp phần định hình hệ giá trị quốc gia và chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay.

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Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tham quan triển lãm tư liệu, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân

Các tham luận cũng nhấn mạnh sự kế thừa và phát triển những giá trị đó trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc. Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Hùng năm 1954: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” tiếp tục được khẳng định là thông điệp có ý nghĩa sâu sắc, nhắc nhở trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi tọa đàm, các ý kiến tập trung nhận diện bản sắc văn hóa Gia Lai trong không gian phát triển mới. Theo đó, Gia Lai đang hình thành một cấu trúc văn hóa đa tầng, là sự giao thoa giữa không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên với các giá trị văn hóa vùng duyên hải, võ học Tây Sơn, nghệ thuật Bài chòi và Hát bội.

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Không gian triển lãm giúp người xem cảm nhận sâu sắc sự gắn kết giữa Bác Hồ và văn hóa Hùng Vương. Ảnh: Dũng Nhân

Các đại biểu cũng đề xuất chuyển từ tư duy “bảo tồn di sản” sang “kiến tạo hệ sinh thái giá trị”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn di sản; đồng thời, gắn kết di sản với giáo dục và du lịch thông qua phát huy giá trị của Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo, di chỉ Rộc Tưng - Gò Đá và Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương tại Pleiku; góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc, bản lĩnh văn hóa và tạo nền tảng tinh thần cho sự phát triển bền vững của tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.

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