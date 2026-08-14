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Trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” tỉnh Gia Lai năm 2026

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THANH VUI
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(GLO)- Chiều 14-8, tại Trung tâm Hội nghị Pleiku Palace (phường Pleiku), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở GD&ĐT, Hội Nông dân và Hội LHPN tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2026.

Theo đó, cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” đã thu hút 43.367 bài dự thi từ 486 trường học thuộc 3 cấp học trong tỉnh.

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Ban Tổ chức trao giải nhất cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" tỉnh Gia Lai năm 2026 cho các em học sinh xuất sắc. Ảnh: Minh Trung

Kết quả, Ban Tổ chức đã vinh danh và trao 8 giải tập thể xuất sắc nhất cho các đơn vị trường học có nhiều thí sinh tham gia và trường học có nhiều thí sinh đạt giải nhất; đồng thời, trao 84 giải cá nhân cho các em học sinh đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích.

Đặc biệt, 3 bài dự thi xuất sắc nhất cuộc thi sẽ được đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xem xét, biểu dương danh hiệu “Đại sứ văn hóa đọc năm 2026”.

Đối với cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến”, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 179 video dự thi cấp tỉnh của học sinh, hội viên phụ nữ và nông dân đến từ 77 xã, phường phía Tây tỉnh Gia Lai.

Trong số đó, 75 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn đăng tải trên kênh Youtube “Sách - Nhịp cầu tri thức”, thu hút hơn 271.000 lượt xem và 5.825 lượt chia sẻ, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã vinh danh và trao giải cho 5 tập thể xuất sắc và 39 giải cá nhân cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến”.

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Ban Tổ chức trao giải tập thể cho các đơn vị tham gia cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: Minh Trung

Dịp này, Thư viện Pleiku cũng tổ chức hoạt động giới thiệu cuốn sách “Học tấm gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

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