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Triển lãm Mỹ thuật khu vực V: Những chuyển động mới của mỹ thuật khu vực

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Sáng 6-8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), UBND tỉnh phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực V Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 năm 2026.

Dự lễ khai mạc có đồng chí: Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bức tranh đa sắc của mỹ thuật khu vực V

Triển lãm Mỹ thuật khu vực V Nam miền Trung và Tây Nguyên năm 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 15-8; quy tụ 257 tác phẩm của 217 tác giả tham gia trưng bày tại triển lãm đến từ 5 địa phương gồm: Gia Lai, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Đắk Lắk.

Trong đó, Gia Lai là địa phương có số lượng tác phẩm được chọn nhiều nhất với 72 tác phẩm của 57 tác giả.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: H.V

Các tác phẩm được sáng tác trên nhiều chất liệu như: sơn dầu, sơn mài, lụa, acrylic, màu nước, khắc gỗ, đất nung và chất liệu tổng hợp. Nội dung phản ánh đa dạng các đề tài về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, con người, đời sống đương đại cũng như những thành tựu trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Triển lãm năm nay là lần đầu tiên quy tụ số lượng tác phẩm kỷ lục. Điều đó đặt ra không ít thách thức trong việc sắp xếp tác phẩm trong một không gian giới hạn.

Tuy nhiên, nhờ cách bài trí hợp lý, không gian triển lãm vẫn tạo được sự thông thoáng, giúp công chúng dễ dàng thưởng lãm và cảm nhận trọn vẹn giá trị của từng tác phẩm.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: H.V
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Trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam" và bằng khen của Hội Mỹ thuật Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của mỹ thuật Việt Nam. Ảnh: H.V

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Trong không gian phát triển mới, với sự hội tụ của đại ngàn Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, đã tạo nên bản sắc Gia Lai mới đa dạng trong sắc thái, thống nhất trong giá trị, giàu truyền thống nhưng luôn rộng mở với sáng tạo và hội nhập.

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Giới thiệu 11 tác giả có tác phẩm dự Giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Ảnh: H.V

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bản sắc văn hóa không phải là lợi thế tĩnh mà là nguồn lực động để phát triển. Văn hóa còn là tài sản của hiện tại và vốn quý của tương lai; không chỉ cần được bảo tồn mà phải được đánh thức, phát huy và chuyển hóa thành sức mạnh nội sinh, thành nguồn cảm hứng đổi mới sáng tạo và động lực cho phát triển bền vững, gìn giữ hồn cốt văn hóa của quê hương.

"Trong ý nghĩa đó, Triển lãm Mỹ thuật khu vực V không chỉ là ngày hội của giới mỹ thuật mà còn là không gian gặp gỡ của những giá trị văn hóa - nơi nghệ thuật kết nối con người với con người, quá khứ với hiện tại và truyền thống với khát vọng sáng tạo” - đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch kỳ vọng.

Diễn đàn trao đổi chuyên môn sôi nổi

Theo Hội đồng Nghệ thuật, mặt bằng chất lượng nghệ thuật năm nay đạt mức khá trở lên và rất đồng đều. Tuy chưa xuất hiện tác phẩm thật kiệt xuất nhưng ngược lại hầu như không có tác phẩm yếu.

Chính sự đồng đều ở chất lượng cao đã khiến Hội đồng có nhiều cuộc tranh luận, phản biện chuyên môn và đánh giá rất kỹ từng chi tiết trước khi quyết định các giải thưởng.

Về đề tài và xu hướng sáng tác, các tác giả đã khai thác tốt những góc nhìn gắn với hơi thở cuộc sống, làm nổi bật bản sắc văn hóa của từng địa phương.

Tác phẩm đoạt giải nhất năm nay được đánh giá là minh chứng rõ nét cho xu hướng phản ánh trực tiếp con người và đời sống xã hội, đồng thời thể hiện rõ tâm tư, suy nghĩ của người nghệ sĩ.

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Tác giả Lê Trọng Nghĩa (thứ 2 từ phải sang) chia sẻ nội dung và ý tưởng của tác phẩm "Nở trong cấu trúc" với các đại biểu. Ảnh: H.V

Họa sĩ Nguyễn Trung Tín - Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam phụ trách phía Nam, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật - nhìn nhận, điểm mạnh nổi bật của Khu vực V chính là sự đồng đều về chất lượng cùng lực lượng sáng tác sung sức. Các nghệ sĩ mang trong mình khát khao bộc lộ cá tính riêng, có tinh thần cạnh tranh lành mạnh và ý chí vươn lên rõ rệt.

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Khách tham quan tìm hiểu các tác phẩm trưng bày tại triển lãm. Ảnh: H.V

Ở một góc nhìn khác, họa sĩ Đặng Mậu Tựu - Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam - cho rằng, chính lực lượng nghệ sĩ trẻ đang mang đến những tín hiệu mới, thắp lên nhiều kỳ vọng cho sự phát triển của mỹ thuật khu vực.

Ông chia sẻ: “Trong nghệ thuật, điều quan trọng nhất vẫn là sự mới mẻ. Một tác phẩm muốn tạo dấu ấn cần có những tìm tòi, sáng tạo và khác biệt so với những gì đã quen thuộc.

Mỗi tác phẩm đều có thế mạnh riêng, cái hay riêng nên việc tìm ra những tác phẩm thật sự nổi bật, mang đến cái mới để trao giải là điều phải cân nhắc rất kỹ.

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Người yêu mỹ thuật thưởng lãm các tác phẩm trưng bày. Ảnh: H.V

Tuy nhiên, điều khiến tôi ấn tượng là sự xuất hiện của nhiều tác giả trẻ, dù chưa là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam mà chỉ sinh hoạt tại các hội mỹ thuật địa phương đã cho thấy tư duy sáng tạo mới, có tiềm năng phát triển trong tương lai. Tôi tin chính lực lượng trẻ ấy là những điểm sáng, mang đến những tín hiệu mới và mở ra nhiều kỳ vọng cho mỹ thuật của vùng đất này”.

Đánh giá về các tác phẩm mỹ thuật của tỉnh Gia Lai, họa sĩ Nguyễn Trung Tín cho rằng, Gia Lai vốn có thế mạnh về mảng điêu khắc. Chính vì vậy, việc các tác phẩm hội họa tạo được dấu ấn tại triển lãm lần này được xem là một bước bứt phá đáng ghi nhận của mỹ thuật địa phương.

“Tuy nhiên, để khắc phục những hạn chế về kỹ thuật và ngôn ngữ thể hiện, không thể chỉ trông chờ vào một kỳ triển lãm. Điều cần thiết, mỹ thuật Gia Lai nên duy trì thường xuyên các không gian trao đổi chuyên môn, khóa tập huấn bài bản để đồng hành và nâng cao chất lượng sáng tác”- ông Tín cho biết.

Tại Triển lãm năm nay, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc. Trong đó, Gia Lai có 1 tác phẩm đoạt giải A và 2 tác phẩm cùng đoạt giải C.

Cụ thể:

- Tác phẩm “Nở trong cấu trúc” của tác giả Lê Trọng Nghĩa (Gia Lai) đoạt giải A.

- Tác phẩm “Sau cánh màn nhung” của tác giả Thân Trọng Dũng (Đà Nẵng) đoạt giải B.

- Tác phẩm “Bất biến” của tác giả Nguyễn Văn Chung (Gia Lai), “Hóng chuyện đêm trăng” của tác giả Hồ Thị Xuân Thu (Gia Lai) và “Lễ hội bỏ mả của người Raglai” của tác giả Bùi Văn Quang (Khánh Hoà) cùng đoạt giải C.

- Các tác phẩm: Nguồn sống (số 5) của tác giả Vũ Hữu Chung (Đà Nẵng), “Bản giao hưởng thời gian” của tác giả Trần Tâm (Đà Nẵng) và “Tình đất tình người” của tác giả Phạm Văn Hải (Đắk Lắk) cùng đoạt giải khuyến khích.

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