Ươm mầm văn học trẻ

(GLO)- “Tình yêu văn học không bắt đầu từ những điều lớn lao mà từ thói quen đọc sách, sự quan sát cuộc sống và những trang viết đầu tiên của mỗi người”, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai chia sẻ tại lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ năm 2026.

Từ những trang viết đầu tiên

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 6 đến 10-7 tại phường Pleiku, thu hút sự tham gia của 53 học sinh các trường THCS, THPT khu vực phía Tây tỉnh. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã mời các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm như Văn Công Hùng, Mai Thìn, Trần Xuân Toàn, Đào An Duyên, Nguyễn Thị Nguyệt Trinh, Ngô Thanh Vân, Lê Vi Thủy trao đổi về phương pháp sáng tác một số thể loại văn học; đồng thời tổ chức đi thực tế tại Thủy điện Ia Ly và Bảo tàng Quân đoàn 34. Sau ngày 10-7, học viên dành thời gian sáng tác, gửi tác phẩm về Ban tổ chức để đánh giá, tổng kết lớp bồi dưỡng.

Nhà thơ, nhà báo Văn Công Hùng trò chuyện với các em học sinh tham gia lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ năm 2026. Ảnh: P.D

Yêu mến văn chương và không khí của lớp học đặc biệt này, nhiều học viên khóa trước đã tiếp tục đăng ký tham gia. Em Phạm Thị Thanh Nhàn, học sinh Trường THPT Pleiku (phường Pleiku) vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT cho hay: Đây là năm thứ hai em đến với lớp. Sau lớp bồi dưỡng năm 2025, em đã có truyện ngắn đầu tay đăng báo Mực Tím; tiếp đó em đạt giải ba cấp trường cuộc thi viết về thầy cô và mái trường.

Tại lớp bồi dưỡng năm nay, Nhàn tiếp tục được tìm hiểu sâu về những yếu tố cơ bản trong sáng tác truyện ngắn, cách bố cục một tác phẩm, đan cài các tình tiết và khắc họa tâm lý nhân vật… Với Nhàn, văn chương không chỉ là sở thích mà còn trở thành định hướng nghề nghiệp tương lai. Em bày tỏ nguyện vọng xét tuyển vào ngành Sư phạm Ngữ văn để truyền tải tình yêu văn học đến các thế hệ học trò.

Có mẹ là giáo viên Ngữ văn và được truyền thụ tình yêu văn chương từ nhỏ, em Nguyễn Khánh Ngọc, học sinh lớp 6.3 Trường THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng) cũng lần thứ hai tham gia lớp bồi dưỡng. Với niềm vui từng có một bài thơ đăng trên báo Mực Tím sau khóa học trước, em mong muốn tiếp tục được gặp gỡ, học hỏi từ các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng để trau dồi thêm kỹ năng.

Khánh Ngọc khẳng định: “Văn chương là con đường mà em muốn đi và đã đặt mục tiêu cho mình. Em sẽ thi vào lớp chuyên Văn của Trường THPT chuyên Hùng Vương”. Đáng chú ý, cô bé thể hiện quan điểm sắc sảo khi cho rằng trí tuệ nhân tạo không thể thay thế con người trong sáng tạo văn chương, bởi cảm xúc và chiều sâu tâm hồn chính là những giá trị mà công nghệ khó có thể chạm tới.

Khơi gợi cảm xúc và nuôi dưỡng niềm đam mê

Suốt thời gian lớp bồi dưỡng diễn ra, dù mưa kéo dài nhưng các học viên đi học khá đông đủ, nghiêm túc. Đến với lớp, cái đáng quý là các em đã được khơi gợi cảm xúc để thắp lên đam mê sẵn có.

Được mời trao đổi với các em về thơ văn, bút ký, nhà thơ, nhà báo Văn Công Hùng - nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, gây ấn tượng với lời gợi mở về việc làm giàu vốn sống, nhất là nhấn mạnh về cách dùng từ: “Chữ nghĩa phải tươi, phải như bắp rang trên chảo”.

Ngay sau cuộc trò chuyện trên, em Nguyễn Thị Thanh Tuyền, lớp 10C1B Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Pleiku) đã chủ động gửi đến ông truyện ngắn đầu tay xoay quanh chủ đề về sự bao dung, thấu hiểu giữa các thành viên trong gia đình và nhờ góp ý.

Được nghe những chia sẻ về nghề viết tại lớp bồi dưỡng, các cây viết nhỏ tuổi có thêm kiến thức, kinh nghiệm để mạnh dạn cầm bút. Ảnh: P.D

Nhà thơ Văn Công Hùng chia sẻ: “Nhận truyện ngắn này, tôi có quyền hy vọng vào một cây viết trẻ. Truyện đầu tay mà như thế là rất sạch, tứ độc đáo, câu chuyện hấp dẫn, rất có không khí truyện, tất nhiên là so với người mới viết. Tuyền đã vượt qua được lối kể thông thường, vươn tới sự chuyên nghiệp trong cách thức thể hiện. Dẫu thế, vẫn cần khắc phục một vài đoạn sa vào kể lể”. Bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được phản hồi tích cực trên, Thanh Tuyền chia sẻ sự biết ơn và cho biết thời gian tới sẽ vừa học vừa dành thời gian cho đam mê sáng tác.

Trao đổi thêm về ý nghĩa của lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ, NSƯT Đặng Công Hưng nhấn mạnh: Không ai trở thành người viết chỉ sau một lớp học. Người viết trưởng thành từ việc đọc, từ tích lũy vốn sống và sự bền bỉ với từng trang bản thảo. Do vậy, lớp bồi dưỡng được tổ chức với mong muốn tạo thêm một cơ hội để các em được nghe những chia sẻ về nghề viết, được trao đổi, được đọc tác phẩm của nhau và mạnh dạn cầm bút.

“Sau này, có thể không phải em nào cũng trở thành nhà văn. Nhưng nếu từ lớp học này các em biết quan sát cuộc sống kỹ hơn và vẫn giữ cho mình niềm vui được viết thì đó đã là một kết quả rất đáng quý” - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh nhìn nhận.