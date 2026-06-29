Gửi lòng kính trọng đến cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua tác phẩm điêu khắc ánh sáng

(GLO)- Từ một khúc gỗ thông khô khan, anh Nguyễn Văn Dũng (làng Bruk Ngol, phường Thống Nhất) đã dành gần 2 năm miệt mài nghiên cứu để tạo nên tác phẩm điêu khắc ánh sáng chân dung cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gửi gắm sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc của mình.

Trong xưởng gỗ Chí Dũng, khúc lũa gỗ thông thoạt trông khá bình thường bỗng chốc trở nên đặc biệt dưới ánh đèn. Từ những đường cắt tưởng chừng vô định trên thân gỗ lại phản chiếu thành chân dung cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nét hiền hậu, gần gũi, thân thuộc.

Chân dung cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện lên rõ nét khi ánh sáng được chiếu đúng góc qua tác phẩm điêu khắc. Ảnh: H.H

Ít ai biết rằng để tạo nên tác phẩm ấy, anh Nguyễn Văn Dũng đã mất gần 2 năm miệt mài nghiên cứu, thử nghiệm và chỉnh sửa.

Từ khúc gỗ thông bị thời gian bào mòn, anh Nguyễn Văn Dũng đã tạo nên tác phẩm điêu khắc ánh sáng mang nhiều tâm huyết. Ảnh: H.H

Cơ duyên khiến anh Dũng thực hiện tác phẩm bắt nguồn từ một buổi chiều mưa tháng 7-2024, khi cả nước bàng hoàng nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Là người luôn dành sự ngưỡng mộ và kính trọng đối với vị lãnh đạo của Đảng, anh Dũng không khỏi bùi ngùi trước sự mất mát ấy.

“Thời điểm đó tôi không có điều kiện để ra viếng bác. Tôi cứ suy nghĩ mãi mình có thể làm gì để thể hiện tình cảm của bản thân. Cuối cùng tôi quyết định thực hiện một tác phẩm về bác Trọng bằng chính đôi tay và kỹ năng nghề nghiệp của mình” - anh Dũng chia sẻ.

Thế nhưng, trước khi thực hiện tác phẩm, anh gần như chưa có kiến thức về điêu khắc ánh sáng. Tất cả đều bắt đầu từ con số 0. Anh đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ thuật qua các hội nhóm chuyên ngành trên mạng xã hội, các video hướng dẫn trên YouTube rồi thực hành. Ban ngày làm việc tại xưởng, tối đến anh tiếp tục thử nghiệm, chỉnh sửa và đúc rút kinh nghiệm cho riêng mình.

Theo anh Dũng, điêu khắc ánh sáng khác với điêu khắc gỗ thông thường bởi tác phẩm chỉ hoàn chỉnh khi có thêm yếu tố thứ ba là ánh sáng. Chính vì vậy, mỗi đường cắt đều phải được tính toán chính xác. Chỉ cần sai một đường cắt nhỏ là hiệu ứng ánh sáng sẽ thay đổi, thậm chí phải làm lại từ đầu.

Tác phẩm được lấy cảm hứng từ hình ảnh cố Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong chuyến công tác tại xã Dur Kmăl (tỉnh Đắk Lắk) vào năm 2018.

Việc tạo bố cục khuôn mặt là công đoạn khó khăn nhất. Riêng việc xác định vị trí đôi mắt, sống mũi, khuôn miệng, cặp kính và các mảng sáng tối trên gương mặt cố Tổng Bí thư đã khiến anh Dũng mất hơn nửa năm nghiên cứu và chỉnh sửa.

"Tôi không dám làm sai và cũng không muốn từ bỏ khúc gỗ này. Vì với người Tây Nguyên, cây thông là hình ảnh rất quen thuộc, gắn liền với núi rừng và ký ức của nhiều người. Đặc biệt, khúc gỗ ấy mang trên mình nhiều dấu vết của thời gian, có những vết bị bào mòn bởi mưa nắng. Tôi muốn giữ lại vẻ nguyên bản ấy và biến nó thành một tác phẩm có ý nghĩa” - anh Dũng quả quyết.

Có những giai đoạn anh dường như muốn bỏ cuộc vì tác phẩm không cho ra hiệu ứng như mong đợi. Nhưng rồi nhờ tình cảm dành cho cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giúp anh tiếp tục kiên trì theo đuổi đến cùng.

Khi đã hoàn thiện phần chân dung, anh Dũng tiếp tục suy nghĩ làm sao để tác phẩm không chỉ giống về hình thức mà còn thể hiện được tinh thần và những giá trị mà cố Tổng Bí thư để lại.

Anh Nguyễn Văn Dũng điều chỉnh tác phẩm để tìm góc chiếu sáng phù hợp, công đoạn quyết định giúp chân dung cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện lên rõ nét. Ảnh: H.H

Bởi vậy, ngoài gương mặt, anh cố gắng tạo thêm hình ảnh bàn tay cố Tổng Bí thư giơ cao đang vẫy chào nhân dân, bên cạnh là biểu tượng lá cờ Đảng. Anh còn đưa vào tác phẩm hình ảnh một nhành cây xanh vươn lên.

“Đất nước mình tuy không lớn nhưng đã có nhiều người con ưu tú cống hiến cho dân tộc. Trong suy nghĩ của tôi, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những tấm gương như thế. Tôi nghĩ bác giống như một cây cao bóng cả. Những giá trị mà bác để lại sẽ tiếp tục được các thế hệ sau gìn giữ và phát huy” - anh Dũng bày tỏ.

Ít ai nghĩ rằng từ khúc gỗ thô mộc, chân dung cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại hiện lên sống động nhờ nghệ thuật điêu khắc ánh sáng. Ảnh: H.H

Sau hơn 2 năm kiên trì thực hiện, tác phẩm đã hoàn thành. Với anh Dũng, đây không đơn thuần là một sản phẩm điêu khắc mà là thành quả của sự học hỏi, lòng kiên trì và tình cảm chân thành.

“Tôi không nghĩ đây là tác phẩm xuất sắc nhất nhưng là tác phẩm tôi dành nhiều tâm huyết nhất. Mỗi chi tiết đều chứa đựng sự kính trọng và ngưỡng mộ mà tôi dành cho bác” - anh Văn Dũng chia sẻ.

Hiện nay, ngoài việc trưng bày tại xưởng gỗ, anh Dũng mong muốn tác phẩm có cơ hội được đặt tại một không gian phù hợp để nhiều người cùng chiêm ngưỡng.

“Tôi mong muốn có thể tặng tác phẩm cho Bảo tàng Pleiku hoặc một phòng trưng bày tư nhân phù hợp để tác phẩm có cơ hội đến gần hơn với công chúng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại” - anh Dũng bộc bạch.