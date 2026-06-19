Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai

(GLO)- Tối 18-6, tại TP. Stung Treng (Vương quốc Campuchia), Ủy ban chính quyền tỉnh Stung Treng phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai năm 2026.

Tham dự chương trình nghệ thuật có ông Phai Bun Chhoeun - Bộ trưởng bên cạnh Thủ tướng, Tổ trưởng Tổ công tác của Chính phủ hỗ trợ tỉnh Stung Treng; Phó Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia Sim Virak; Chủ tịch Hội đồng tỉnh Stung Treng Chheang Lak; Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng Sor Soputra; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh.

Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng Sor Soputra phát biểu tại chương trình nghệ thuật. Ảnh: R'Piên

Phát biểu tại chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai năm 2026, Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng Sor Soputra khẳng định: Thông qua hội nghị, 2 tỉnh đã xác định được các lĩnh vực ưu tiên có tiềm năng lớn để hợp tác đầu tư, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, công - nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, phát triển chuỗi cung ứng logistics xuyên biên giới, dòng vốn đầu tư vào các khu vực ưu đãi đặc biệt và thực hiện các thỏa thuận hợp tác.

Tiết mục múa Krama của đoàn nghệ thuật tỉnh Stung Treng. Ảnh: R'Piên

Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh trở nên ưu đãi, cởi mở, minh bạch và có tính dự báo cao.

Đồng thời, luôn sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cũng như hỗ trợ về mặt pháp lý và các thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư đến từ tỉnh Gia Lai cũng như các tỉnh, thành phố khác của Việt Nam phù hợp với Luật Đầu tư của Vương quốc Campuchia, nhằm đảm bảo nguồn vốn của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp sẽ mang lại lợi ích cao nhất và phát triển bền vững.

Tiết mục hát dân ca bài chòi của đoàn nghệ thuật Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San (tỉnh Gia Lai). Ảnh: R'Piên

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai năm 2026 được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu với nhiều tiết mục đặc sắc.

Đặc biệt, các tiết mục biểu diễn trống, múa Krama, múa hữu nghị, điệu múa Tonay của đoàn nghệ thuật tỉnh Stung Treng đã hòa quyện với tiết mục hòa tấu hội làng, hát bài chòi và hát múa bài "Việt Nam - Campuchia Samaki" của đoàn nghệ thuật Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San (tỉnh Gia Lai), tạo nên không gian văn hóa, âm nhạc đầy màu sắc.

Rất đông người dân tại TP. Stung Treng đến xem chương trình nghệ thuật. Ảnh: R'Piên

Mỗi tiết mục văn nghệ đã truyền đi thông điệp về tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia nói chung, Gia Lai - Stung Treng nói riêng; đồng thời thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa 2 tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.