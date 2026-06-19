Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐOÀN BÌNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tối 18-6, tại TP. Stung Treng (Vương quốc Campuchia), Ủy ban chính quyền tỉnh Stung Treng phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai năm 2026.

Tham dự chương trình nghệ thuật có ông Phai Bun Chhoeun - Bộ trưởng bên cạnh Thủ tướng, Tổ trưởng Tổ công tác của Chính phủ hỗ trợ tỉnh Stung Treng; Phó Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia Sim Virak; Chủ tịch Hội đồng tỉnh Stung Treng Chheang Lak; Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng Sor Soputra; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh.

tin00-23-50-26still064.jpg
Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng Sor Soputra phát biểu tại chương trình nghệ thuật. Ảnh: R'Piên

Phát biểu tại chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai năm 2026, Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng Sor Soputra khẳng định: Thông qua hội nghị, 2 tỉnh đã xác định được các lĩnh vực ưu tiên có tiềm năng lớn để hợp tác đầu tư, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, công - nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, phát triển chuỗi cung ứng logistics xuyên biên giới, dòng vốn đầu tư vào các khu vực ưu đãi đặc biệt và thực hiện các thỏa thuận hợp tác.

chuong-trinh-nghe-dac-biet-chao-mung-thanh-cong-hoi-nghi-xuc-tien-dau-tu-song-phuong-stung-treng-gia-lai-nam-2026.jpg
Tiết mục múa Krama của đoàn nghệ thuật tỉnh Stung Treng. Ảnh: R'Piên

Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh trở nên ưu đãi, cởi mở, minh bạch và có tính dự báo cao.

Đồng thời, luôn sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cũng như hỗ trợ về mặt pháp lý và các thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư đến từ tỉnh Gia Lai cũng như các tỉnh, thành phố khác của Việt Nam phù hợp với Luật Đầu tư của Vương quốc Campuchia, nhằm đảm bảo nguồn vốn của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp sẽ mang lại lợi ích cao nhất và phát triển bền vững.

tin00-34-38-15still065.jpg
Tiết mục hát dân ca bài chòi của đoàn nghệ thuật Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San (tỉnh Gia Lai). Ảnh: R'Piên

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai năm 2026 được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu với nhiều tiết mục đặc sắc.

Đặc biệt, các tiết mục biểu diễn trống, múa Krama, múa hữu nghị, điệu múa Tonay của đoàn nghệ thuật tỉnh Stung Treng đã hòa quyện với tiết mục hòa tấu hội làng, hát bài chòi và hát múa bài "Việt Nam - Campuchia Samaki" của đoàn nghệ thuật Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San (tỉnh Gia Lai), tạo nên không gian văn hóa, âm nhạc đầy màu sắc.

tin00-22-21-02still063.jpg
Rất đông người dân tại TP. Stung Treng đến xem chương trình nghệ thuật. Ảnh: R'Piên

Mỗi tiết mục văn nghệ đã truyền đi thông điệp về tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia nói chung, Gia Lai - Stung Treng nói riêng; đồng thời thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa 2 tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ia Hrung gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Lãnh đạo xã Ia Hrung gặp mặt các cơ quan báo chí

Văn hóa

(GLO)- Ngày 11-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) tổ chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí, phóng viên đang công tác trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Gia Lai định hướng phát triển du lịch từ nền tảng văn hóa

Gia Lai định hướng phát triển du lịch từ nền tảng văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Chiều 2-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã làm việc với đạo diễn Lê Quý Dương - Chủ tịch Ủy ban Festival và Hợp tác sân khấu biểu diễn quốc tế nhằm trao đổi, định hướng việc tổ chức các chương trình sân khấu, nghệ thuật biểu diễn quốc tế trên địa bàn tỉnh.

Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật “Bản hòa âm đại ngàn” sẽ diễn ra ngày 26 và 27-6

Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật “Bản hòa âm đại ngàn” sẽ diễn ra ngày 26 và 27-6

Văn hóa

(GLO) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, Liên danh Công ty TNHH Thương mại Truyền thông và Du lịch Thế Giới Xanh, Công ty Cổ phần MEGACOM Quốc Tế vừa ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật Tây Nguyên “Bản hòa âm đại ngàn” tại phường Pleiku.

Triển lãm quy tụ 62 tác phẩm của 56 tác giả đến từ Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Nhuận

Khai mạc triển lãm mỹ thuật “Giao hòa 2” tại Quy Nhơn

Văn hóa

(GLO)- Chiều 26-5, tại khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phía đường Lê Duẩn và Nguyễn Thái Học, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm mỹ thuật “Giao hòa 2” năm 2026.

Múa gươm hầu thần tại Lễ hội cầu ngư Vĩnh Lợi. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ngư dân Vĩnh Lợi tổ chức lễ hội cầu ngư

Văn hóa

(GLO)- Sáng 26-5 (tức mùng 10-4 âm lịch), ngư dân làng biển Vĩnh Lợi (xã An Lương, tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ hội cầu ngư năm 2026 tại di tích Lăng Ông Nam Hải vạn đầm Vĩnh Lợi (Lăng Hải thánh đường, còn gọi là Lăng từ đường).

Diễn ra trong 4 đêm (21 đến 24-5), hội bài chòi xã An Nhơn Tây góp phần tạo nên sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống giữa đời sống hiện đại.

Giữ nhịp bài chòi giữa làng quê An Nhơn Tây

Văn hóa

(GLO)- Trong 4 đêm (21 đến 24-5), tại thôn Đông Lâm (xã An Nhơn Tây), những câu thai dí dỏm, tiếng trống rộn ràng đã đưa người dân trở về với nét sinh hoạt văn hóa dân gian quen thuộc. Qua đó, hội bài chòi tiếp tục cho thấy sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống giữa đời sống hiện đại.

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

null