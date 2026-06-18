Đoàn công tác tỉnh Gia Lai thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh Stung Treng

(GLO)- Chiều 17-6, tại thành phố Stung Treng (Vương quốc Campuchia), đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chào xã giao Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng Sor Soputra.

Tại buổi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh bày tỏ niềm vui mừng khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị từ Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng Sor Soputra.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Gia Lai - Stung Treng đang từng ngày có sự gắn kết bền chặt nhằm phát huy mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh (bên trái) tặng quà của UBND tỉnh cho Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng Sor Soputra. Ảnh: R'Piên

Đặc biệt, sau sáp nhập thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Gia Lai hiện có diện tích trên 21.500 km², lớn thứ hai cả nước; dân số hơn 3,5 triệu người và nằm trên các trục kết nối chiến lược Đông - Tây và Bắc - Nam, giữ vai trò là cầu nối giữa duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, kết hợp giữa cao nguyên, trung du và ven biển; đồng thời là cửa ngõ ra biển Đông của khu vực Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.

Vị trí này tạo lợi thế đặc biệt trong phát triển logistics liên vùng, giao thương quốc tế, công nghiệp chế biến, xuất khẩu và kinh tế cửa khẩu.

Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng Sor Soputra (bên trái) tặng quà cho Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh. Ảnh: R'Piên

Trong khi đó, Stung Treng là trung tâm của 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia với nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, logistics, chế biến nông lâm sản, năng lượng tái tạo…

Những lợi thế này sẽ giúp 2 tỉnh có điều kiện khai thác, bổ trợ cho nhau trên chặng đường hợp tác đầu tư bền chặt trong thời gian tới vì sự phát triển và nâng cao đời sống nhân dân 2 tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bìa phải) tặng quà của UBND tỉnh Gia Lai cho lãnh đạo tỉnh Stung Treng. Ảnh: R'Piên

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định: Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư năm 2026 tại tỉnh Stung Treng sẽ là khởi đầu cho sự hợp tác bền chặt nhằm cụ thể hóa các nội dung mà 2 tỉnh Gia Lai - Stung Treng ký kết thực hiện trong Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Với sự chuẩn bị chu đáo từ phía tỉnh Stung Treng và sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía tỉnh Gia Lai, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh tin tưởng, hội nghị sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Stung Treng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: R'Piên

Tỉnh trưởng Sor Soputra bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và đoàn công tác tỉnh Gia Lai sang thăm, chào xã giao trước khi tham dự Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư năm 2026 tại tỉnh Stung Treng.

Đồng thời, gửi lời cảm ơn tới Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thời gian qua đã hỗ trợ tỉnh Stung Treng trong việc kết nối các doanh nghiệp và giúp đỡ để tỉnh lần đầu tiên tổ chức sự kiện đặc biệt quan trọng trong gặp gỡ doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư vào địa bàn tỉnh vào sáng 18-6.

Quang cảnh đoàn công tác tỉnh Gia Lai đến thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh Stung Treng. Ảnh: R'Piên

Tỉnh trưởng Sor Soputra cho biết thêm: Các sự kiện của hội nghị lần này được tỉnh Stung Treng tổ chức tại 3 địa điểm tại thành phố Stung Treng với nhiều nội dung khác nhau.

Sự kiện là minh chứng cho sự hợp tác bền chặt mà 2 tỉnh Gia Lai - Stung Treng đang triển khai; từ đó cụ thể hóa các nội dung trong Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 đã được 2 tỉnh ký kết nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cũng như thu hút các nhà đầu tư của Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng sang đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh tại Stung Treng thời gian tới.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã trao kinh phí 45.000 USD của UBND tỉnh Gia Lai hỗ trợ tỉnh Stung Treng tổ chức Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư năm 2026.

Lãnh đạo 2 tỉnh cũng dành tặng cho nhau nhiều phần quà ý nghĩa nhằm thắt chặt tinh thần đoàn kết, hướng tới sự hợp tác bền chặt, cùng phát triển hướng trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) thăm các gian hàng OCOP của tỉnh trưng bày, giới thiệu tại tỉnh Stung Treng. Ảnh: R'Piên

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và các thành viên đoàn công tác đã đến thăm các gian hàng sản phẩm OCOP của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu tại quảng trường thành phố Stung Treng, tỉnh Stung Treng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 5 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm tại Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia (tỉnh Stung Treng). Ảnh: R'Piên

Đoàn cũng đến tham quan Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia nằm bên dòng sông Mê Kông tại thành phố Stung Treng - địa điểm được UBND tỉnh hỗ trợ 150.000 USD để Ủy ban chính quyền tỉnh bạn đầu tư nâng cấp, sửa chữa; đồng thời, tham quan một số điểm du lịch tại thành phố Stung Treng.