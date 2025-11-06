Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam

(GLO)- Sáng 6-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại các khu vực thuộc phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam.

Người dân phường Quy Nhơn Đông tất bật chuẩn bị chống bão số 13. Ảnh: H.P

Tại khu vực biển Lý Lương (phường Quy Nhơn Đông), từ đầu giờ sáng 6-11, sóng và gió đã bắt đầu mạnh lên. Chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp 111 hộ với 405 nhân khẩu, trong đó có 22 người lên ở khu sơ tán tập trung, còn lại là sơ tán xen kẽ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu chính quyền địa phương tập trung rà soát lại các khu vực xung yếu, nguy hiểm, không để bất kì người dân nào còn ở khu vực này. Ảnh: H.P

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu chính quyền địa phương tập trung rà soát lại các khu vực xung yếu, nguy hiểm, không để bất kì người dân nào còn ở khu vực này.

Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng nhanh chóng hoàn tất việc hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, di dời tài sản đến nơi an toàn; tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức ứng phó bão.