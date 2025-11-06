Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam

(GLO)- Sáng 6-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại các khu vực thuộc phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam.

Người dân phường Quy Nhơn Đông tất bật chuẩn bị chống bão số 13. Ảnh: H.P

Tại khu vực biển Lý Lương (phường Quy Nhơn Đông), từ đầu giờ sáng 6-11, sóng và gió đã bắt đầu mạnh lên. Chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp 111 hộ với 405 nhân khẩu, trong đó có 22 người lên ở khu sơ tán tập trung, còn lại là sơ tán xen kẽ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu chính quyền địa phương tập trung rà soát lại các khu vực xung yếu, nguy hiểm, không để bất kì người dân nào còn ở khu vực này. Ảnh: H.P

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu chính quyền địa phương tập trung rà soát lại các khu vực xung yếu, nguy hiểm, không để bất kì người dân nào còn ở khu vực này.

Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng nhanh chóng hoàn tất việc hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, di dời tài sản đến nơi an toàn; tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức ứng phó bão.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ của bão phát lúc 08h00, ngày 06/11/2025.

Bão số 13 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, gió giật cấp 17

(GLO)- Theo bản tin nhanh của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 8 giờ ngày 6-11, vị trí tâm bão khoảng 13.1 độ Vĩ Bắc; 112.0 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) khoảng 310 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời dân vùng ngập lụt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời dân vùng ngập lụt

Thời sự

(GLO)- Ngày 5-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời người dân vùng trũng, có nguy cơ ngập lụt, nhà ở không kiên cố tại các phường Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông.

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

Thời sự

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

Thời sự

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng và địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ

Thời sự

(GLO)- Ngay khi bão số 13 (Kalmaegi) vào biển Đông, sáng  5-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại 2 xã ven biển Đề Gi và Cát Tiến. Đây là những địa bàn được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Trong ngày 5-11, lực lượng quân đội bắt đầu cơ động lực lượng, phương tiện về các địa bàn xung yếu.

Thành lập Sở chỉ huy tiền phương và phân công lãnh đạo tỉnh phụ trách địa bàn để chỉ đạo ứng phó với bão số 13

Thời sự

(GLO)- Với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do bão số 13 gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành phụ trách địa bàn các xã, phường theo dõi, chỉ đạo công tác ứng phó.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

Thời sự

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

Thời sự

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân

Thời sự

(GLO)- Chiều 4-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi. Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân là yêu cầu đặt ra.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

