Thời sự

Chủ tịch UBND tỉnh: Kích hoạt mức cao nhất phương án ứng phó bão-lũ theo phương châm “4 tại chỗ”

(GLO)- Ngày 6-11, tại Công điện số 09/CĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát, cưỡng chế sơ tán 100% hộ dân nhất là tại các khu vực ven biển, cửa sông, triều cường, sóng lớn, nhà tạm yếu; tuyệt đối không để người ở lại trên tàu thuyền, lồng bè.

Theo dự báo, từ trưa ngày 6-11, hoàn lưu bão bắt đầu gây gió mạnh, sóng lớn, mưa to tại khu vực ven biển; dự báo bão đổ bộ trực tiếp từ chiều tối ngày 6-11, gây sóng cao 7-9 m, triều cường, nước biển dâng toàn tuyến Quy Nhơn-Phù Cát-Hoài Nhơn. Các khu vực này được cảnh báo chịu tác động nặng nề nhất, với gió bão cấp 12–14, triều cường, sóng lớn có nguy cơ phá hủy nhà cửa ven biển, lồng bè thủy sản, đe dọa nghiêm trọng tính mạng người dân nếu không sơ tán kịp thời, triệt để.

Trên đất liền, hoàn lưu bão gây mưa rất to (200-400 mm, có nơi >600 mm), nguy cơ ngập lụt sâu, chia cắt tại vùng trũng thấp, sông suối; sạt lở đất, lũ quét tại các sườn núi, taluy dương, đặc biệt tại Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, An Khê, Mang Yang, Kbang, Kông Chro. Một số tuyến giao thông trọng điểm như đèo An Khê, đèo Mang Yang, đèo Tô Na... có khả năng bị sạt trượt, ách tắc kéo dài.

tuy-phuoc-dong-ho-tro-nguoi-dan-di-so-tan-1762336329033744695681.jpg
Xã Tuy Phước Đông hỗ trợ người cao tuổi đi lại khó khăn đến nơi tránh trú an toàn. Ảnh: ĐVCC

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu không chủ quan, kích hoạt mức cao nhất phương án ứng phó bão-lũ theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các địa phương, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị khẩn trương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh tại các Công điện, văn bản chỉ đạo trước về ứng phó với bão số 13; tập trung thực hiện ngày các nhiệm vụ sau, hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách đặc biệt là công tác sơ tán trước 10 giờ ngày 6-11-2025.

Chính quyền các địa phương thành lập ngay các Tổ công tác xuống từng thôn, khu phố rà soát, cưỡng chế sơ tán 100% hộ dân nhất là tại các khu vực ven biển, cửa sông, triều cường, sóng lớn, nhà tạm yếu; tuyệt đối không để người ở lại trên tàu thuyền, lồng bè. Tuyệt đối không để dân thiếu đói, thiếu nơi trú tránh, không để dân quay về khi chưa an toàn.

Tổ chức chằng chống, gia cố nhà cửa; tháo dỡ biển quảng cáo, mái che không an toàn hoàn thành sơ tán trước 10 giờ ngày 6-11-2025, báo cáo, cập nhật số liệu thường xuyên, đầy đủ về Văn phòng Thường trực phòng, chống thiên tai tỉnh.

Kiểm tra, hướng dẫn neo đậu an toàn; kiên quyết không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè; tiếp tục rà soát, kiểm đếm, nắm chắc vị trí của toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển di chuyển để không đi vào, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn. Hoàn thành trước 9 giờ ngày 6-11-2025. Tiếp tục thực hiện nghiêm lệnh cấm biển.

img-0776.jpg
dự báo, từ trưa ngày 6-11, hoàn lưu bão bắt đầu gây gió mạnh, sóng lớn, mưa to. Ảnh: P.V

Tăng cường thông tin, tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở và loa di động ít nhất 1 lần/giờ, đến từng khu dân cư, khu trọ, cảng cá, người dân để biết, tổ chức thực hiện. Tuyền truyền, vận động người dân chủ động bảo vệ tài sản, chằng chống nhà cửa, kê cao vật dụng.

Dừng toàn bộ hoạt động thi công các công trình xây dựng; yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu thi công phải hoàn thành việc gia cố, hạ thấp các cần cẩu tháp, giàn giáo và các kết cấu cao, không an toàn tại các công trình xây dựng, san gạt mở dòng thoát nước, đảm bảo tiêu thoát lũ; trước 9 giờ ngày 6-11-2025.

Thông báo đến các doanh nghiệp có biện pháp chằng chống nhà xưởng, bảo vệ sản xuất nhất và các công trình điện gió, điện mặt trời.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo hạ mực nước hồ chứa, điều tiết liên hồ chứa để đón lũ đặc biệt là với hồ chứa Thủy điện An Khê-Ka Nak.

Các địa phương phía Tây tỉnh, đặc biệt Thị xã An Khê, Mang Yang, Kbang: Không chủ quan; chuẩn bị phương án chống gió mạnh cấp 8-9 khi bão đi sâu vào đất liền; triển khai khẩn cấp sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ tác động gió bão, vùng sườn đồi, khe suối, taluy dương có nguy cơ sạt lở.

Lực lượng vũ trang Công an, Quân đội điều động lực lượng về các xã, phường xung yếu. Sẵn sàng phương tiện cứu hộ, cứu nạn đặc biệt tại các vị trí xung yếu; sẵn sàng chi viện cho các khu vực thiệt hại nặng nề.

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng triển khai lực lượng hướng dẫn giao thông, chốt chặn các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và các khu vực nguy hiểm; sẵn sàng phương án phòng cháy, chữa cháy, chú ý đến các khu vực neo đậu tàu thuyền và nơi sơ tán dân. Quyết định kiểm soát, hạn chế phương tiện giao thông trong thời gian bão gây gió mạnh, mưa lớn để hạn chế xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn cho người dân.

Thủ trưởng các đơn vị, địa phương huy động toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tổ chức chằng chống, gia cố, bảo vệ trụ sở làm việc, đặc biệt là các công trình trọng điểm như trường học, bệnh viện, trụ sở cơ quan nhà nước; hoàn thành trước 10 giờ ngày 6-11.

Chủ động quyết định cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tạm nghỉ trong thời gian bão đổ bộ, mưa lớn, ngập lụt, trừ các lực lượng trực tiếp tham gia ứng phó, phòng chống bão.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra thiệt hại về người và tài sản do chủ quan, lơ là, chậm trễ hoặc không tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo.

