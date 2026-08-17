Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 17/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ nhất). Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo.

chuong-trinh-boi-duong.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cán bộ, học viên Lớp thứ nhất. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình; Nguyễn Thanh Nghị; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Lớp thứ nhất được tổ chức từ ngày 17-23/8/2026 với sự tham dự của 63 đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XIV.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ nhất). Ảnh: ĐĂNG KHOA
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ nhất). Ảnh: ĐĂNG KHOA

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ là công việc hệ trọng của Đảng. Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức được tổ chức ngay trong năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đại hội đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Trung ương đã có những quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực. Nhiệm vụ quyết định hiện nay là tổ chức thực hiện, biến chủ trương thành chương trình khả thi, hành động đồng bộ và kết quả cụ thể, làm cho ý chí của Đảng chuyển hóa thành sự phát triển của đất nước và cuộc sống tốt đẹp hơn của Nhân dân.

Nêu 4 bước chuyển chiến lược mà Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV đã đề ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, các đồng chí học viên của lớp học không chỉ lãnh đạo một ngành, lĩnh vực hay địa phương, mà còn là thành viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa 2 kỳ Đại hội.

Mỗi người phải suy nghĩ ở tầm toàn quốc, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết, hành động vì lợi ích chung, cùng Trung ương chịu trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân về những quyết định hệ trọng và tương lai đất nước. Vị trí càng cao, tác động của quyết định càng lớn, yêu cầu tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa càng cao. Học tập suốt đời không chỉ để biết thêm, mà để nhìn đúng, nghĩ sâu, quyết định đúng và hành động hiệu quả.

Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ nhất). Ảnh: ĐĂNG KHOA
Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ nhất). Ảnh: ĐĂNG KHOA

Đánh giá cao việc kết hợp nghiên cứu chuyên đề, thảo luận và khảo sát thực tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, lớp học phải là nơi trao đổi thẳng thắn, đối thoại có chiều sâu, gắn lý luận với thực tiễn; kết nối tri thức, kinh nghiệm với vấn đề mới của đất nước. Giá trị của chương trình không ở số lượng thông tin, mà ở cách nhìn mới, quyết định tốt hơn và kết quả cao hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí học viên tập trung thực hiện tốt 3 yêu cầu. Trước hết, học phải gắn với công việc, trách nhiệm và kết quả phục vụ Nhân dân. Mỗi đồng chí cần mang vào lớp những việc khó nhất của ngành, lĩnh vực, địa phương; đối chiếu với tri thức, kinh nghiệm và cách tiếp cận mới để xác định việc cần phát huy, việc phải điều chỉnh và vấn đề cần quyết định dứt khoát. Không học chung chung, không né tránh vấn đề gai góc.

Mỗi học viên phải vừa là người học, vừa đóng góp tri thức cho tập thể; thẳng thắn nêu chính kiến, chia sẻ cả việc thành công và chưa thành công, cùng phân tích nguyên nhân, bài học. Qua trao đổi, mở rộng tầm nhìn, củng cố đoàn kết, nâng cao phối hợp giữa các cấp, các ngành.

Sau khóa học, mỗi đồng chí cần lựa chọn một số vấn đề thiết thực để rà soát cách nghĩ, cách làm, quy trình ra quyết định và tổ chức thực hiện; đồng thời xây dựng nền nếp cập nhật tri thức, tiếp nhận phản hồi trong cơ quan, đơn vị. Hiệu quả thực thi sau đào tạo phải là thước đo cao nhất của chương trình. Sau khóa học phải có chuyển biến cụ thể trong công việc.

Đối với Ban Chỉ đạo Chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các cơ quan liên quan tổ chức lớp học nghiêm túc, khoa học, thiết thực; cập nhật vấn đề mới; tổng hợp ý kiến có giá trị phục vụ tham mưu, hoàn thiện chủ trương, chính sách; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược; theo dõi việc vận dụng, lấy kết quả thực tế làm căn cứ để đổi mới và thực thi.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Thay mặt Ban Chỉ đạo Chương trình, đồng chí Đoàn Minh Huấn khẳng định phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra yêu cầu rất cao về đổi mới toàn diện Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức. Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Lớp bồi dưỡng sẽ cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo vào toàn bộ quá trình tổ chức lớp học, bảo đảm thực hiện đúng quy định, quy chế.

Mỗi chuyên đề đều được số hóa và gắn với định danh của từng học viên, cùng với hệ thống học liệu phục vụ nghiên cứu trước, trong và sau khóa học. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp chặt chẽ cùng Học viện từng bước xây dựng hệ sinh thái tự học, tự cập nhật và học tập suốt đời, để việc học không kết thúc cùng khóa học mà trở thành một quá trình thường xuyên, gắn với nhiệm vụ và sự phát triển của mỗi cán bộ.

Ngay sau Lớp thứ nhất, Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ khẩn trương sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện nội dung, phương pháp và phương thức tổ chức Lớp thứ hai cũng như các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược trong thời gian tới.

Theo HẠNH NGUYÊN (nhandan.vn)

Xem link nguồn
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đại diện các cơ quan ký quy chế phối hợp phòng, chống và giải quyết các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em.

Ký kết quy chế phối hợp trong việc giải quyết các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Viện kiểm sát quân sự Quân đoàn 34 vừa phối hợp với các cơ quan điều tra, Tòa án, Viện kiểm sát, Đoàn Luật sư và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong việc  giải quyết các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em.

Tuyên bố chung Việt Nam-New Zealand

Tuyên bố chung Việt Nam-New Zealand

Chính trị

(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu Tuyên bố chung giữa Việt Nam và New Zealand nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Zealand.

Phi công khẳng định bản lĩnh, làm chủ vũ khí, bảo vệ bầu trời Tổ quốc

Phi công khẳng định bản lĩnh, làm chủ vũ khí, bảo vệ bầu trời Tổ quốc

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 13-8, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức rút kinh nghiệm diễn tập bay bắn, ném bom đạn thật với Su-27, Su-30 và trực thăng. Cuộc diễn tập an toàn tuyệt đối, khẳng định bản lĩnh, khả năng làm chủ vũ khí của phi công, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Khai mạc diễn tập tác chiến xã Tây Sơn trong khu vực phòng thủ năm 2026.

Khai mạc diễn tập tác chiến xã Tây Sơn trong khu vực phòng thủ năm 2026

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 13-8, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Gia Lai đã khai mạc diễn tập tác chiến xã Tây Sơn trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo khai mạc cuộc diễn tập.

Quy hoạch cán bộ: Chọn đúng nguồn, tạo nền tảng lâu dài

Quy hoạch cán bộ: Chọn đúng nguồn, tạo nền tảng lâu dài

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO) - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, các xã, phường trên địa bàn tỉnh từng bước kiện toàn tổ chức, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, quy hoạch cán bộ được xác định là nhiệm vụ quan trọng, nhằm lựa chọn nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Kho Kỹ thuật K54

Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Kho Kỹ thuật K54

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 11-8, đoàn công tác do Trung tướng Trần Minh Đức - Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Kho Kỹ thuật K54 (thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5) đóng tại Gia Lai.

Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác quy hoạch cán bộ

Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác quy hoạch cán bộ

Chính trị

(GLO)- Chiều 11-8, Đảng ủy phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thảo luận và phát hiện, ghi phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2030-2035, 2031-2036.

Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 8

Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 8

Tin tức

(GLO)- Sáng 11-8, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 8-2026 với sự tham dự của hơn 150 cán bộ, đảng viên là cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; lực lượng báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy...

Đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị hoàn thiện cơ chế để hòa giải ở cơ sở phát huy vai trò “đi trước một bước”. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Hoàn thiện cơ chế để hòa giải ở cơ sở phát huy vai trò “đi trước một bước”

Tin tức

(GLO)- Thảo luận về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi), ĐB Lê Hoàng Anh đề nghị hoàn thiện cơ chế phối hợp, chỉ định hòa giải viên, nguồn lực thực hiện để luật thực sự đi vào cuộc sống, giúp hòa giải ở cơ sở phát huy vai trò “đi trước một bước” trong giữ gìn đoàn kết, tạo đồng thuận xã hội.

null