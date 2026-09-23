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Ông Nguyễn Tri Thức thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế

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H.M (theo baochinhphu, tuoitre, vnexpress)

(GLO)- Ông Nguyễn Tri Thức được Thủ tướng cho thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế để thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.

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Ông Nguyễn Tri Thức thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế để thôi việc theo nguyện vọng. Ảnh: VGP

Ngày 23-9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1833/QĐ-TTg của Thủ tướng về việc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Tri Thức.

Theo quyết định, ông Nguyễn Tri Thức thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế để thôi việc theo nguyện vọng.

Ông Nguyễn Tri Thức sinh ngày 16-9-1973, quê ở xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (cũ). Ông từng làm Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Y tế; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - TP. Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế từ tháng 6-2024.

Lãnh đạo Bộ Y tế hiện nay bao gồm: Bộ trưởng Đào Hồng Lan và các Thứ trưởng: Vũ Mạnh Hà (Thứ trưởng Thường trực), Đỗ Xuân Tuyên, Nguyễn Thị Liên Hương, Lê Đức Luận.

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