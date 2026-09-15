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Đại tá Trần Thế Phan giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Ngãi được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

Ngày 15-9, tại TP. Đà Nẵng, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ. Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5 chủ trì hội nghị.

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Đại tá Nguyễn Thế Vinh (thứ 3 từ trái sang) và Đại tá Trần Thế Phan (thứ 4 từ trái sang) nhận quyết định điều động, bổ nhiệm từ thủ trưởng Quân khu 5. Ảnh: Lê Tây

Theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP. Đà Nẵng.

Đại tá Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

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Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5 phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Lê Tây

Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho các cán bộ, Thiếu tướng Lương Đình Chung ghi nhận quá trình công tác, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của từng cán bộ trên các cương vị được giao.

Chính ủy Quân khu 5 yêu cầu các đồng chí trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm; chủ động tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

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Đại tá Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trọng Quốc

Thiếu tướng Lương Đình Chung nhấn mạnh: Trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chủ trì phải giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương Quân đội; phát huy trách nhiệm nêu gương, sâu sát cơ sở, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và đặt lợi ích chung lên trên hết.

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