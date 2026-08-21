Gia Lai: Công bố quyết định thành lập các cơ sở giáo dục và điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý

(GLO)- Chiều 21-8, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị công bố quyết định về thành lập các cơ sở giáo dục và điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Sở GD&ĐT; đại diện ban giám hiệu các cơ sở giáo dục.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Dung

Tại hội nghị, đại diện Sở GD&ĐT đã công bố các quyết định của UBND tỉnh Gia Lai về việc sáp nhập, thành lập các cơ sở giáo dục; các quyết định của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc điều động, bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các đơn vị trường học sau sắp xếp.

Theo đó, ngày 19-8, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành 27 quyết định của UBND tỉnh về việc sáp nhập, thành lập các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, 55 đơn vị trường học được sắp xếp, sáp nhập còn 27 trường gồm: Trường THPT số 1 Trần Cao Vân; Trường THPT Hùng Vương; Trường THPT số 1 An Nhơn; Trường THPT số 2 An Nhơn; Trường THPT Tăng Bạt Hổ; Trường THPT Nguyễn Trân; Trường THPT số 1 Phù Cát; Trường THCS & THPT Phù Cát; Trường THPT Số 1 Phù Mỹ; Trường THCS & THPT An Lương; Trường THPT số 2 Phù Mỹ; Trường THPT số 1 Tuy Phước; Trường THPT số 2 Tuy Phước; Trường THPT số 1 Quang Trung; Trường THCS & THPT Võ Lai; Trường THPT Hoài Ân; Trường THCS & THPT Võ Giữ; Trường THCS & THPT An Lão; Trường THPT số 2 Quang Trung; Trường THPT Lê Thánh Tông; Trường THCS & THPT Ia Ly; Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm; Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng; Trường THCS & THPT Phan Chu Trinh; Trường THCS & THPT Anh Hùng Núp; Trường THCS & THPT Đinh Tiên Hoàng; Trường THPT Trần Quốc Tuấn.

Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Văn Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Dung

Dịp này, Sở GD&ĐT cũng đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm 93 viên chức giữ chức vụ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các đơn vị trường học sau sắp xếp.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Văn Nam nhấn mạnh: Việc sáp nhập, thành lập trường và kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý là nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng bộ máy giáo dục “tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT trao quyết định thành lập cho các trường. Ảnh: Trần Dung

Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị các đồng chí quản lý mới được bổ nhiệm khẩn trương xây dựng kế hoạch hoạt động, đảm bảo vận hành thông suốt mọi hoạt động chuyên môn và chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho khai giảng năm học 2026-2027.

Cùng với đó, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao đoàn kết nội bộ; phát huy vai trò nêu gương trong quản lý, điều hành để xây dựng tập thể nhà trường vững mạnh, ổn định.

Trao quyết định bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các đơn vị trường học sau sắp xếp. Ảnh: Trần Dung

Giám đốc Sở GD&ĐT tin tưởng, với sự đoàn kết và tận tâm, các viên chức quản lý mới được bổ nhiệm sẽ vượt qua những thách thức ban đầu của giai đoạn chuyển tiếp, cùng toàn ngành đưa giáo dục Gia Lai đạt được những thành tựu mới, bền vững.