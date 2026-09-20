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Bộ GD&ĐT yêu cầu không giao chỉ tiêu điểm số, tỉ lệ học sinh khá giỏi cho giáo viên

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H.M (theo vnexpress, tienphong)

(GLO)- Bộ GD&ĐT yêu cầu không giao chỉ tiêu áp đặt về điểm số, tỉ lệ học sinh khá giỏi cho giáo viên để hướng tới “dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật”.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành chương trình hành động tăng cường kỷ cương, xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính và thực chất trong các hoạt động giáo dục, áp dụng từ năm học 2026-2027.

Một trong những yêu cầu xuyên suốt của chương trình là "dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật".

Các cơ sở giáo dục phải bảo đảm việc dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi cử, tuyển sinh và kiểm định chất lượng phản ánh đúng năng lực, phẩm chất người học, không chạy theo thành tích hoặc đánh đổi chất lượng thực chất lấy chỉ tiêu hình thức.

Cán bộ quản lý chịu trách nhiệm về tính trung thực, khách quan của kết quả đánh giá, thi cử; không giao chỉ tiêu áp đặt về điểm số hay tỉ lệ học sinh khá, giỏi cho giáo viên.

Nhà giáo được yêu cầu nêu gương về đạo đức, trách nhiệm, trung thực, liêm chính; đánh giá đúng sự tiến bộ thực chất của học sinh.

Với học sinh, Bộ GD&ĐT yêu cầu học thật để có tri thức, năng lực thật, trung thực trong kiểm tra, thi cử và không lạm dụng công nghệ để giả mạo kết quả.

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Bộ GD&ĐT yêu cầu không giao chỉ tiêu áp đặt về điểm số, tỉ lệ học sinh khá giỏi cho giáo viên. Ảnh: Internet

Trong bối cảnh ứng dụng công nghệ số và AI, chương trình cũng yêu cầu xây dựng quy định về liêm chính học thuật, phòng chống đạo văn, làm thay, gian lận bằng công nghệ; sử dụng AI có trách nhiệm và tôn trọng bản quyền.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT yêu cầu trường không giao thầy cô những nhiệm vụ hành chính, ngoài chuyên môn; loại bỏ các cuộc thi không cần thiết và không đơn thuần dùng điểm số để đánh giá, xếp hạng.

Đáng chú ý là chương trình không chỉ đặt ra yêu cầu trước mắt trong năm học 2026-2027 mà xác định lộ trình lâu dài.

Đến năm 2030, các tiêu chí về liêm chính, trung thực, trách nhiệm nêu gương được cụ thể hóa và áp dụng thực chất trong đánh giá, xếp loại, quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng; 100% cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục xây dựng và duy trì môi trường “dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật”.

Định hướng đến năm 2035 là hình thành văn hóa trung thực, liêm chính, thực chất trở thành giá trị cốt lõi được xã hội công nhận, tin tưởng; qua đó nâng cao độ tin cậy của kết quả học tập, văn bằng và chứng chỉ của hệ thống giáo dục Việt Nam.

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