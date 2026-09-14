Từng bước thích ứng với bộ sách giáo khoa thống nhất

(GLO)- Năm học 2026-2027 đánh dấu lần đầu tiên bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" được sử dụng thống nhất trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước.

Tại Gia Lai, các nhà trường đã chủ động tập huấn, chuẩn bị đội ngũ và điều kiện dạy học, từng bước thích ứng với bộ sách mới để bảo đảm việc dạy và học được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Thích ứng với bộ sách mới

Việc chuẩn bị cho bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất tại Gia Lai được triển khai từ trước năm học mới. Từ ngày 29-6 đến 24-7, giáo viên trên địa bàn tỉnh tham gia các đợt tập huấn sử dụng bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống", tìm hiểu cấu trúc, nội dung và phương pháp sử dụng sách để xây dựng kế hoạch, tổ chức dạy học.

Mức độ làm quen với bộ sách giữa giáo viên không giống nhau. Những thầy cô đã sử dụng bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" ở các năm học trước có lợi thế nhất định.

Trong khi đó, với giáo viên trước đây sử dụng bộ SGK khác, việc chuyển đổi đòi hỏi thêm thời gian nghiên cứu cách sắp xếp nội dung, hệ thống học liệu và hoạt động trong từng bài.

Tại Trường THPT Nguyễn Diêu (xã Tuy Phước Đông), một số môn trước đây sử dụng bộ SGK khác nên giáo viên phải dành thêm thời gian làm quen với bộ sách mới.

Theo ông Đặng Tấn Anh - Hiệu trưởng nhà trường, sau tập huấn, giáo viên tiếp tục nghiên cứu sách, rà soát kế hoạch dạy học; những vấn đề phát sinh được đưa ra trao đổi tại tổ chuyên môn để cùng tháo gỡ.

Ở góc độ người trực tiếp đứng lớp, thầy Huỳnh Tây Đông - giáo viên môn Công nghệ (Trường THPT Nguyễn Diêu) cho hay: Qua tập huấn giúp giáo viên nắm rõ hơn nội dung, định hướng của bộ SGK, đồng thời có điều kiện trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp. Sau tập huấn, giáo viên tiếp tục nghiên cứu tài liệu, cập nhật phương pháp và lựa chọn cách vận dụng phù hợp với thực tế giảng dạy.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Diêu (xã Tuy Phước Đông) cố gắng thích ứng với bộ sách giáo khoa mới. Ảnh: H.Đ

Với môn Ngữ văn, sự thay đổi thể hiện khá rõ ở hệ thống ngữ liệu. Theo thầy Ngô Văn Thuyền - giáo viên môn Ngữ văn, Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Quy Nhơn), dù chuyển bộ SGK, môn học vẫn thực hiện theo yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, hướng đến phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, trọng tâm là các kỹ năng đọc, viết, nói và nghe. Đây là những yêu cầu giáo viên đã nắm vững trong quá trình thực hiện chương trình những năm qua.

Do phần lớn ngữ liệu thay đổi, giáo viên cần chủ động nghiên cứu, lựa chọn cách khai thác phù hợp. Ngữ liệu từ các bộ SGK đã sử dụng vẫn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo, bổ sung cho dạy học.

Ở một điểm xuất phát khác, Trường Tiểu học Ia Ly (xã Ia Ly) đã sử dụng bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" ngay từ khi triển khai Chương trình GDPT 2018. Hiệu trưởng nhà trường Đỗ Mạnh Dũng cho hay: Giáo viên đã quen với bộ sách nên việc triển khai trong năm học này khá thuận lợi.

Mức độ thích ứng với bộ SGK thống nhất của giáo viên khác nhau. Tuy nhiên, Chương trình GDPT 2018 và yêu cầu cần đạt vẫn là căn cứ xây dựng kế hoạch, tổ chức dạy học; giáo viên cần chủ động khai thác SGK và lựa chọn học liệu phù hợp môn học, đối tượng học sinh.

Điều chỉnh từ thực tế lớp học

Bước vào những tuần học đầu tiên, việc sử dụng bộ SGK thống nhất được kiểm nghiệm qua từng tiết dạy. Từ mức độ tiếp nhận của học sinh, giáo viên tiếp tục điều chỉnh cách khai thác nội dung, tổ chức hoạt động và sử dụng học liệu.

Với học sinh tiểu học, việc khai thác SGK còn gắn với đặc điểm lứa tuổi, đòi hỏi giáo viên tổ chức các hoạt động vừa sức, tạo cơ hội để các em tham gia và từng bước hình thành sự chủ động trong học tập.

Năm nay được phân công chủ nhiệm lớp 4, cô Nguyễn Thị Nhi - giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Cửu An) chia sẻ: "Tôi chú trọng chuẩn bị cách tổ chức hoạt động để học sinh chủ động hơn trong quá trình học".

Quá trình thích ứng còn được hỗ trợ qua trao đổi chuyên môn. Tại Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu (xã Nhơn Châu), mỗi khối chỉ có 1 giáo viên/môn.

Theo thầy Huỳnh Công Thành - Hiệu trưởng nhà trường, giáo viên chủ động nghiên cứu, cập nhật kiến thức và thường xuyên kết nối với đồng nghiệp thông qua các nền tảng dùng chung để trao đổi chuyên môn.

Khi cùng sử dụng một bộ SGK, giáo viên cùng môn, cùng khối thuận lợi hơn trong trao đổi cách khai thác từng bài, tham khảo kế hoạch bài dạy và chia sẻ học liệu.

Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Văn Nam cho biết: Ngành chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ hiện có, giúp giáo viên chủ động thích ứng với những thay đổi. Đây cũng là yêu cầu gắn với chủ đề năm học 2026-2027: “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”.

Qua những tuần học đầu tiên, giáo viên tiếp tục điều chỉnh cách khai thác SGK từ thực tế lớp học; đồng thời tổ chức giảng dạy theo hướng chủ động, linh hoạt để phù hợp với học sinh và đáp ứng yêu cầu của Chương trình GDPT 2018.