Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

263 bài báo khoa học góp mặt tại hội thảo “Giáo dục đại học Việt Nam trong kỷ nguyên mới”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒ THỊ ĐIỂM
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 2-10, tại khách sạn Fleur de Lys (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội thảo khoa học quốc gia “Giáo dục đại học Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Tự chủ chiến lược, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập bền vững”.

Hội thảo “Giáo dục đại học Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Tự chủ chiến lược, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập bền vững” do Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợp với CLB Mạng lưới Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học Việt Nam tổ chức; quy tụ các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia giáo dục, giảng viên đến từ các trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu trên cả nước.

hoi-thao-giao-duc-dai-hoc-viet-nam-trong-ky-nguyen-moi67.jpg
Hội thảo quy tụ các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia giáo dục, giảng viên đến từ các trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu trên cả nước. Ảnh: Hồ Điểm

Theo Ban tổ chức, hội thảo nhận được hơn 350 báo cáo khoa học. Qua tuyển chọn, 263 bài của hơn 500 tác giả được biên soạn thành 3 tập kỷ yếu. Trong đó, 85 bài thuộc nhóm tự chủ chiến lược, tập trung vào quản trị đại học, quản trị chất lượng và AI, văn hóa chất lượng, quản trị và sử dụng tài nguyên số, đổi mới kiểm tra - đánh giá, phát triển năng lực và tư duy đổi mới sáng tạo cho sinh viên.

hoi-thao-giao-duc-dai-hoc-viet-nam-trong-ky-nguyen-moi5.jpg
Các tác giả tham gia báo cáo tại hội thảo. Ảnh: Hồ Điểm

Có 92 bài về chuyển đổi số, đề cập năng lực triển khai chuyển đổi số, AI của đội ngũ quản lý, giảng viên và người học; vai trò của chuyển đổi số, AI trong quản trị và đổi mới giáo dục đại học; xây dựng văn hóa sử dụng AI có trách nhiệm; 86 bài về đổi mới sáng tạo và hội nhập bền vững tập trung vào mô hình đại học thông minh, đại học khởi nghiệp; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; đào tạo nguồn nhân lực thích ứng thời đại AI và tăng cường hợp tác quốc tế.

hoi-thao-giao-duc-dai-hoc-viet-nam-trong-ky-nguyen-moi.jpg
Nhiều nội dung được đưa ra trao đổi, thảo luận tại hội thảo. Ảnh: Hồ Điểm

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Nguyễn Phương Nga - Trưởng ban Hợp tác quốc tế (Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam), Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, nhấn mạnh: Đây là diễn đàn để nhận diện những cơ hội, thách thức đối với giáo dục đại học; chia sẻ các mô hình, kinh nghiệm, đồng thời đề xuất giải pháp, cơ chế, chính sách góp phần phát triển giáo dục đại học Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

hoi-thao-giao-duc-dai-hoc-viet-nam-trong-ky-nguyen-moi2.jpg
Đại diện ban tổ chức hội thảo nhận hoa lưu niệm. Ảnh: Hồ Điểm

Hội thảo diễn ra 4 phiên với 9 báo cáo và các phiên thảo luận, tập trung vào quản trị xã hội và giáo dục trước tác động của AI; đổi mới chương trình đào tạo; ứng dụng AI trong quản trị và bảo đảm chất lượng giáo dục đại học; sử dụng dữ liệu kiểm định để cải tiến chất lượng chương trình đào tạo; đổi mới kiểm tra, đánh giá trong thời đại AI; hợp tác trường đại học - doanh nghiệp - đối tác quốc tế trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Kỹ sư quân sự tài năng tốt nghiệp loại giỏi có thể được phong quân hàm thượng úy

Kỹ sư quân sự tài năng tốt nghiệp loại giỏi có thể được phong quân hàm thượng úy

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Học viện Kỹ thuật quân sự dự kiến xây dựng hệ đào tạo “tinh hoa”, tuyển chọn học viên xuất sắc để đào tạo kỹ sư quân sự tài năng, thạc sĩ tài năng và tiến sĩ chất lượng cao. Học viên tốt nghiệp loại giỏi chương trình kỹ sư quân sự tài năng có thể được phong quân hàm thượng úy.

Tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời từ ngày 1 đến 7-10

Tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời từ ngày 1 đến 7-10

Tin tức

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Gian nan hành trình vận động học sinh trở lại trường

Gian nan hành trình vận động học sinh trở lại trường

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Sau khai giảng năm học 2026 - 2027, một số trường học ở địa bàn vùng khó của tỉnh Gia Lai vẫn còn tình trạng học sinh chưa đến lớp đầy đủ. Ðể duy trì sĩ số, giáo viên cùng các đoàn thể phải tìm đến từng gia đình, lặn lội vào tận rẫy vận động phụ huynh đưa con em trở lại lớp.

Khám sức khỏe đầu năm cho học sinh: Con được khám những gì, dữ liệu sức khỏe lưu ở đâu?

Khám sức khỏe đầu năm cho học sinh: Con được khám những gì, dữ liệu sức khỏe lưu ở đâu?

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hoạt động kiểm tra sức khỏe đầu năm học đối với trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non và học sinh tại cơ sở giáo dục phổ thông được thực hiện 1 lần/năm vào đầu năm học nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm bệnh, tật và các vấn đề cần theo dõi, can thiệp.

Con không tham gia ngoại khóa có bị trừ điểm, ảnh hưởng xếp loại không?

Con không tham gia ngoại khóa có bị trừ điểm, ảnh hưởng xếp loại không?

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Học sinh không tham gia hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa có bị trừ điểm, ảnh hưởng đến kết quả đánh giá, xếp loại hay không là vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm sau khi TP. Hồ Chí Minh yêu cầu siết chặt việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong trường học.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền có phân hiệu tại Huế, mở thêm cơ hội học tập cho miền Trung - Tây Nguyên

Học viện Báo chí và Tuyên truyền có phân hiệu tại Huế, mở thêm cơ hội học tập cho miền Trung - Tây Nguyên

Tin tức

(GLO)- Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa chính thức có phân hiệu tại TP. Huế, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình mở rộng không gian, quy mô đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực lý luận chính trị, báo chí, truyền thông, khoa học xã hội và nhân văn cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Nâng cao năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo viên

Nâng cao năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo viên

Tin tức

(GLO)- Chiều 25-9, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Gia Lai phối hợp cùng UBND xã Đak Pơ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số cho 130 cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã.

Bạo lực xảy ra trong giờ nghỉ trưa: Khoảng trống giám sát học sinh bán trú nằm ở đâu?

Bạo lực xảy ra trong giờ nghỉ trưa: Khoảng trống giám sát học sinh bán trú nằm ở đâu?

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Giờ nghỉ trưa ở trường bán trú tưởng là thời gian để học sinh nghỉ ngơi nhưng cũng có thể trở thành “khoảng trống” trong giám sát. Vụ nam sinh lớp 9 đánh học sinh lớp 7 ở Lào Cai đặt ra câu hỏi về cách nhà trường quản lý học sinh ngoài giờ lên lớp.

544 cơ sở giáo dục thí điểm mô hình phát triển năng lực sáng tạo, tư duy phản biện và hội nhập quốc tế

544 cơ sở giáo dục thí điểm mô hình phát triển năng lực sáng tạo, tư duy phản biện và hội nhập quốc tế

Tin tức

(GLO)- Bộ GD&ĐT sẽ triển khai thí điểm mô hình trường học phát triển năng lực sáng tạo, tư duy phản biện và hội nhập quốc tế tại 544 cơ sở giáo dục trên toàn quốc, hướng tới đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, quản trị nhà trường và phát triển toàn diện năng lực người học.

null