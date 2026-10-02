263 bài báo khoa học góp mặt tại hội thảo “Giáo dục đại học Việt Nam trong kỷ nguyên mới”

(GLO)- Ngày 2-10, tại khách sạn Fleur de Lys (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội thảo khoa học quốc gia “Giáo dục đại học Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Tự chủ chiến lược, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập bền vững”.

Hội thảo “Giáo dục đại học Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Tự chủ chiến lược, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập bền vững” do Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợp với CLB Mạng lưới Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học Việt Nam tổ chức; quy tụ các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia giáo dục, giảng viên đến từ các trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu trên cả nước.

Hội thảo quy tụ các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia giáo dục, giảng viên đến từ các trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu trên cả nước. Ảnh: Hồ Điểm

Theo Ban tổ chức, hội thảo nhận được hơn 350 báo cáo khoa học. Qua tuyển chọn, 263 bài của hơn 500 tác giả được biên soạn thành 3 tập kỷ yếu. Trong đó, 85 bài thuộc nhóm tự chủ chiến lược, tập trung vào quản trị đại học, quản trị chất lượng và AI, văn hóa chất lượng, quản trị và sử dụng tài nguyên số, đổi mới kiểm tra - đánh giá, phát triển năng lực và tư duy đổi mới sáng tạo cho sinh viên.

Các tác giả tham gia báo cáo tại hội thảo. Ảnh: Hồ Điểm

Có 92 bài về chuyển đổi số, đề cập năng lực triển khai chuyển đổi số, AI của đội ngũ quản lý, giảng viên và người học; vai trò của chuyển đổi số, AI trong quản trị và đổi mới giáo dục đại học; xây dựng văn hóa sử dụng AI có trách nhiệm; 86 bài về đổi mới sáng tạo và hội nhập bền vững tập trung vào mô hình đại học thông minh, đại học khởi nghiệp; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; đào tạo nguồn nhân lực thích ứng thời đại AI và tăng cường hợp tác quốc tế.

Nhiều nội dung được đưa ra trao đổi, thảo luận tại hội thảo. Ảnh: Hồ Điểm

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Nguyễn Phương Nga - Trưởng ban Hợp tác quốc tế (Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam), Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, nhấn mạnh: Đây là diễn đàn để nhận diện những cơ hội, thách thức đối với giáo dục đại học; chia sẻ các mô hình, kinh nghiệm, đồng thời đề xuất giải pháp, cơ chế, chính sách góp phần phát triển giáo dục đại học Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Đại diện ban tổ chức hội thảo nhận hoa lưu niệm. Ảnh: Hồ Điểm

Hội thảo diễn ra 4 phiên với 9 báo cáo và các phiên thảo luận, tập trung vào quản trị xã hội và giáo dục trước tác động của AI; đổi mới chương trình đào tạo; ứng dụng AI trong quản trị và bảo đảm chất lượng giáo dục đại học; sử dụng dữ liệu kiểm định để cải tiến chất lượng chương trình đào tạo; đổi mới kiểm tra, đánh giá trong thời đại AI; hợp tác trường đại học - doanh nghiệp - đối tác quốc tế trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.