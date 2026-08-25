Hội Toán học tỉnh Gia Lai trình bày 3 báo cáo khoa học tại Hội thảo quốc tế Toán học Miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 6

(GLO)- Từ ngày 23 đến 25-8, tại Trường Đại học Quảng Nam (TP Đà Nẵng) diễn ra Hội thảo quốc tế “Toán học Miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 6 năm 2026”. Đoàn Gia Lai tham dự và trình bày 3 báo cáo khoa học tại hội thảo.

Hội thảo quốc tế có sự tham gia của hơn 300 nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên và nghiên cứu sinh đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu và cơ sở khoa học của Việt Nam cùng nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Hàn Quốc..., với hơn 150 bài tóm tắt được gửi đến hội thảo.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Trường Đại học Quảng Nam

Nội dung chuyên môn tập trung vào các nhóm lĩnh vực: Đại số - Hình học - Tô-pô; Giải tích toán học; Tối ưu và tính toán khoa học; Xác suất, Thống kê và Toán tài chính; Khoa học và công nghệ lượng tử, Cơ sở Toán cho Tin học; Giảng dạy và Lịch sử toán học.

Qua đó, hội thảo tạo diễn đàn trao đổi những kết quả nghiên cứu mới, tăng cường kết nối giữa các nhà khoa học; đồng thời tạo điều kiện để sinh viên, nghiên cứu viên trẻ tiếp cận các vấn đề nghiên cứu mang tính thời sự và mở rộng cơ hội hợp tác.

PGS.TS Phan Thanh Nam (Trường Đại học Quy Nhơn, thành viên Hội Toán học Gia Lai) trình bày báo cáo “Stability analysis of classes of positive systems with time-delays” (Phân tích tính ổn định của các lớp hệ dương có trễ thời gian) tại hội thảo. Ảnh: H.D.T

Tham dự hội thảo, đoàn Gia Lai trình bày 3 báo cáo khoa học thuộc các hướng nghiên cứu khác nhau. Cụ thể: PGS.TS Phan Thanh Nam (Trường Đại học Quy Nhơn, thành viên Hội Toán học tỉnh Gia Lai) trình bày báo cáo “Stability analysis of classes of positive systems with time-delays” (Phân tích tính ổn định của các lớp hệ dương có trễ thời gian); TS Lê Thanh Hiếu (Trường Đại học Quy Nhơn, thành viên Hội Toán học tỉnh Gia Lai) trình bày báo cáo “The geometry and computation of spectrahedra and applications” (Hình học và tính toán spectrahedra và các ứng dụng).

Nhà giáo Nhân dân Huỳnh Duy Thủy - Phó Chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội Toán học tỉnh Gia Lai trình bày báo cáo “Discussing the application of number-theoretic properties to solving problems for junior high school gifted student competitions” (Trao đổi về việc vận dụng các tính chất của lý thuyết số trong giải toán dành cho học sinh giỏi THCS).

Hội thảo quốc tế có sự tham gia của hơn 300 nhà khoa học đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu và cơ sở khoa học trong và ngoài nước. Ảnh: H.D.T

Ba báo cáo của đoàn Gia Lai trải rộng từ toán học lý thuyết, toán học ứng dụng đến vận dụng kiến thức toán học trong bồi dưỡng học sinh giỏi. Qua đó, các tác giả có dịp trao đổi kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm chuyên môn với các nhà khoa học, giảng viên trong và ngoài nước, đồng thời góp phần tăng cường kết nối giữa hoạt động nghiên cứu và giảng dạy toán học.

Hội thảo quốc tế “Toán học Miền Trung - Tây Nguyên” được tổ chức nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy nghiên cứu, trao đổi, giảng dạy và ứng dụng toán học giữa các nhà khoa học Việt Nam và thế giới; đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác khoa học trong thời gian tới.