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Gia Lai là điểm đến trong hành trình mang “Lớp học reo vui” đến học sinh vùng khó

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo TNO, LĐO, NDO)

(GLO)- Gia Lai là 1 trong 12 tỉnh, thành phố được lựa chọn trong hành trình “Lớp học reo vui” năm 2026 (School Tour 2026). Chương trình sẽ mang những hoạt động trải nghiệm, kết nối và hỗ trợ thiết thực đến với học sinh và giáo viên ở vùng khó.

Theo Trung ương Hội LHTN Việt Nam, từ cuối tháng 9 đến hết tháng 10-2026, chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" 2026 tiếp tục hành trình đến các địa bàn còn nhiều khó khăn với hoạt động thăm, gặp gỡ và tri ân các thầy cô giáo đang công tác tại địa phương.

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Học sinh trải nghiệm chương trình "Lớp học reo vui". Ảnh: Đăng Hải/TNO

Năm nay, chương trình triển khai School Tour tại 12 trường thuộc 12 tỉnh, thành phố trải dài qua 3 miền Bắc - Trung - Nam, với chủ đề "Lớp học reo vui". Theo đó, hành trình sẽ đi qua Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Cần Thơ và An Giang.

School Tour năm nay dành nguồn lực để cùng nhà trường làm mới không gian học tập, đồng thời tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm cho học sinh và chăm sóc tinh thần dành cho thầy cô.

Ban Tổ chức, đại sứ và đội ngũ tình nguyện viên sẽ trực tiếp phối hợp với nhà trường trang trí, làm mới những khu vực lớp học đã cũ bằng sắc màu.

Bên cạnh đó, học sinh tại các trường sẽ tham gia các trò chơi và trạm trải nghiệm được thiết kế phù hợp với từng cấp học như: "Trúc xanh", "Đuổi màu bắt ý", "Rung chuông vàng", "Vượt rào tri thức". Các hoạt động kết hợp giữa vận động, tương tác và kiến thức, tạo thêm không gian để học sinh giao lưu, vui chơi và khám phá.

Thầy cô tại các điểm trường mà hành trình đi qua cũng được trao hộp công cụ "Lớp học reo vui", gồm: bảng viết, thước kẻ, dụng cụ mỹ thuật và bút ký cao cấp, phục vụ trực tiếp cho công việc giảng dạy.

Tại khu vực trường học, "Góc tri ân" được bố trí để học sinh gửi thiệp và lời chúc đến thầy cô. Chương trình hướng đến việc tạo ra những thay đổi có thể tiếp tục được sử dụng trong hoạt động dạy và học sau khi đoàn School Tour rời điểm trường.

“Lớp học reo vui” là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026, bên cạnh việc tuyên dương gần 200 nhà giáo tiêu biểu, đến các điểm trường trong ngày đầu năm học mới, triển lãm, cuộc thi trên mạng xã hội…

Được khởi xướng từ năm 2015, “Chia sẻ cùng thầy cô” đã trở thành chương trình thường niên nhằm cổ vũ, động viên và tri ân những giáo viên có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đặc biệt tại miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo và các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

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