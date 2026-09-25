11 thí sinh tranh tài tại vòng chung kết APC IDOL lần 3 năm học 2025-2026

(GLO)- Tối 24-9, tại Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (APC Gia Lai, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) 11 thí sinh đã tham gia tranh tài tại vòng chung kết Bảng B cuộc thi APC IDOL - “Nơi khát vọng thăng hoa” năm học 2025-2026.

11 thí sinh nhận hoa chúc mừng từ Ban Tổ chức trước khi bước vào tranh tài tại vòng chung kết APC IDOL lần 3. Ảnh: M.C

Đêm chung kết có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Hệ thống APC, APC Gia Lai, APC Bảo Lộc, APC TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng sư phạm cùng đông đảo phụ huynh và học sinh nội trú, bán trú, đại diện cho hơn 1.800 học sinh APC Gia Lai.

Ban Giám khảo theo dõi, đánh giá các phần thi của thí sinh. Ảnh: M.C

Theo Ban tổ chức, Bảng B cuộc thi APC IDOL dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh trong Hệ thống APC toàn quốc, thu hút hơn 100 thí sinh đăng ký. Qua 2 vòng tuyển chọn và thi tài năng, 11 thí sinh được lựa chọn vào vòng chung kết.

Tại đêm thi, các thí sinh mang đến nhiều màu sắc âm nhạc qua các ca khúc quen thuộc như: Ngọn lửa cao nguyên, Khát vọng, Lemon Tree, Còn chút gì để nhớ, Một khúc dân ca - Một câu quan họ, Trống vắng, My Heart Will Go On, Chảy đi sông ơi, Me Too, Đất nước và Ly cà phê Ban Mê.

Các tiết mục mang đến không khí sôi nổi, đa dạng về phong cách và màu sắc âm nhạc. Ảnh: M.C

Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục được biểu diễn trực tiếp cùng Ban nhạc Hòa Euro, với sự tham gia của các nhạc công piano Hưng Phạm, keyboard Lê Đạt và Đặng Duy, guitar bass Điền Hán, guitar Byiu và trống Nguyễn Chí Đạt.

Sự phối hợp giữa thí sinh và ban nhạc góp phần tạo không khí sôi động, đồng thời mang đến những phần trình diễn đa dạng về phong cách.

Đông đảo khán giả đến thưởng thức và cổ vũ các thí sinh. Ảnh: M.C

Theo Ban Tổ chức, APC IDOL là sân chơi nghệ thuật nhằm tạo cơ hội để học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh thể hiện năng khiếu, sự tự tin và khả năng sáng tạo.

Cuộc thi cũng góp phần phát hiện, bồi dưỡng những cá nhân có năng khiếu âm nhạc, giúp phát huy sở trường; đồng thời, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, giàu cảm xúc và tăng cường sự gắn kết giữa gia đình, nhà trường và các thế hệ trong Hệ thống APC.

Ban Tổ chức trao giải Quán quân APC IDOL lần 3 năm học 2025-2026 cho thí sinh Vương Trang. Ảnh: M.C

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao các giải Quán quân, Á quân, giải ba, giải tư và Giọng ca triển vọng cho các thí sinh có phần thể hiện nổi bật. Trong đó, thí sinh Vương Trang (CMHS APC Bảo Lộc) giành ngôi Quán quân, thí sinh Đàm Văn Ngọc (Hiệu trưởng APC Gia Lai) đoạt giải Á quân.