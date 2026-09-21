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Liên hoan “Tiếng hát Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng” lần thứ I - 2026

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(GLO)- Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Liên hoan “Tiếng hát Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng” lần thứ I - 2026 với chủ đề “LTV - Điểm hẹn tài năng âm nhạc”.

Đối tượng tham gia Liên hoan là công dân Việt Nam từ 16-36 tuổi, tính theo năm sinh trong căn cước công dân hoặc giấy khai sinh. Thí sinh phải có đạo đức, lối sống lành mạnh, không thuộc diện bị cơ quan bảo vệ pháp luật điều tra. Những cá nhân đã đạt giải nhất, nhì, ba tại các cuộc thi thanh nhạc cấp quốc gia hoặc các cuộc thi Sao Mai không được tham gia.

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Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 31-10. Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến qua các fanpage của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng; email: tienghattruyenhinhlamdong@gmail.com; mã QR của liên hoan hoặc qua Zalo. Hồ sơ cũng được tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại các địa điểm được quy định trong Thể lệ.

Liên hoan dự kiến tổ chức qua 3 vòng thi. Vòng sơ khảo diễn ra từ ngày 1 đến 10-11; mỗi thí sinh trình bày 1 ca khúc tự chọn với nhạc cụ và nhạc công hỗ trợ do Ban Tổ chức bố trí, không được sử dụng nhạc beat và nhạc cụ riêng.

Vòng bán kết dự kiến tổ chức vào ngày 20 và 21-11, lựa chọn 10 thí sinh vào vòng chung kết. Ở vòng này, thí sinh trình bày 2 ca khúc tự chọn với ban nhạc của Ban Tổ chức.

Vòng chung kết và trao giải dự kiến diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 29-12 tại sân khấu ngoài trời, Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt), kết hợp với các hoạt động Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - 2026 và chào năm mới 2027. Tại vòng chung kết, thí sinh trình bày 2 ca khúc, gồm: 1 ca khúc tự chọn và 1 ca khúc về quê hương Lâm Đồng với ban nhạc của Ban Tổ chức.

>>> Xem chi tiết Thể lệ Liên hoan “Tiếng hát Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng” lần thứ I năm 2026: Tại đây.

>>> Mẫu đăng ký tham gia liên hoan: Tại đây.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất trị giá 50 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải 30 triệu đồng; 3 giải ba, mỗi giải 20 triệu đồng và 4 giải khuyến khích, với 10 triệu đồng/giải.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng sẽ trao 3 giải phụ (Thí sinh hát ca khúc truyền thống cách mạng hay nhất, Thí sinh nhỏ tuổi nhất, Thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất), mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; hỗ trợ 10 thí sinh lọt vào vòng chung kết với mức 1 triệu đồng/thí sinh; đồng thời, trao thưởng cho 5 khán giả có dự đoán đúng thí sinh đạt giải nhất theo thống kê của hệ thống bình chọn, với mức 1 triệu đồng/người.

Thông qua Liên hoan, Ban Tổ chức hướng đến xây dựng sân chơi âm nhạc thiết thực, tạo cơ hội để các giọng ca trẻ thể hiện năng khiếu, phát triển tài năng và góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, nghệ thuật đến công chúng.

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