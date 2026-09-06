(GLO)- Tối 5-9, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với nhà trường tổ chức chương trình nghệ thuật “Gia Lai - Khúc ca ngày mới”, với sự tham gia của các nhạc sĩ, ca sĩ thuộc Chi hội Âm nhạc tỉnh và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Gia Lai.

Chương trình nghệ thuật “Gia Lai - Khúc ca ngày mới” giới thiệu nhiều ca khúc viết về quê hương, con người Gia Lai - miền đất giàu bản sắc văn hóa. Các tác phẩm khai thác hình ảnh đại ngàn, biển, phố, làng chài, dòng sông, cùng những cung bậc về tình yêu quê hương, tình mẹ, nỗi nhớ và khát vọng hướng tới tương lai.

Ban tổ chức tặng hoa cho các nhạc sĩ có ca khúc biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Hoàng Vũ

Khán giả được thưởng thức nhiều tác phẩm như: “Hành khúc người đưa đò”, “Làng chài Lễ hội Cầu Ngư”, “Bên kia sông”, bài chòi “Sơn Hải yêu thương”, “Khát vọng”, “Biển hát mãi tình em”, “Một thoáng Quy Nhơn”, “Chuyện tình Quy Nhơn”, “Mai em về có nhớ Gia Lai”, “Giữ một ngày còn mẹ”, “Mừng ngày Âm nhạc Việt Nam”...

Bên cạnh giới thiệu các sáng tác của đội ngũ nhạc sĩ đang sinh hoạt tại Chi hội Âm nhạc thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Gia Lai, chương trình còn tạo không gian giao lưu giữa văn nghệ sĩ với cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Văn hóa nghệ thuật (Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn). Qua đó, sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận các tác phẩm âm nhạc, gặp gỡ những người sáng tác, biểu diễn và hiểu hơn về các giá trị văn hóa, nghệ thuật của quê hương.

Một tiết mục biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Hoàng Vũ

Chương trình là hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 (2/9/1945 - 2/9/2026) và Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ XVII (3/9/2010 - 3/9/2026), góp phần tôn vinh những giá trị của âm nhạc Việt Nam, động viên đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo, đồng thời lan tỏa hình ảnh đất và người Gia Lai đến với công chúng.

