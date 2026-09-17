'Một mối tình' của Nguyễn Ngọc Tư lên sân khấu

Tại Nhà hát Trần Hữu Trang (TP.HCM), vở kịch Một mối tình (tác giả Như Trúc - đạo diễn) của Sân khấu Mới đưa khán giả về lại miệt đồng bằng sông nước, nơi những con người chân chất cứ loay hoay mãi giữa yêu thương và buông bỏ.

Chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, chuyện bắt đầu từ cảnh gà trống nuôi con suốt 13 năm ròng của Trọng (Quách Ngọc Tuyên). Vợ anh là Ái (Thùy Trang) bỏ đi khi con vừa dứt sữa.

Nhưng vở diễn không đẩy nhân vật vào bi kịch nặng nề, Quách Ngọc Tuyên đã khắc họa trọn vẹn vẻ lầm lì của một người đàn ông mang vết thương lòng sâu hoắm, vẫn cất giữ chiếc áo cũ mua cho vợ, vẫn trân trọng bảo quản chiếc gương tự tay đóng cho cô chải tóc thuở nào. Dẫu vậy, anh vẫn nuôi con chu đáo từ miếng cơm đến manh áo rách được bàn tay cha khâu vá tỉ mỉ. Anh còn biết buông vài câu đùa "ráo hoảnh" và luôn giữ trọn đạo nghĩa với tía vợ là ông Hai Nhân (NSƯT Hoài Linh), hết qua lợp lại chái bếp đến sửa sang cái chuồng gà.

Huỳnh Bảo Ngọc và Quách Ngọc Tuyên trong vở Một mối tình

Cái tình ở đây còn nặng lòng hơn qua bóng dáng Út Lành (Huỳnh Bảo Ngọc), em họ của Ái và gọi ông Hai là tía. Suốt mười mấy năm ôm mối tình câm, Lành tự khắc nghiệt với thanh xuân của mình, kiên quyết từ chối anh Sang (Mạc Văn Khoa) dù được theo đuổi ráo riết, chỉ để lui tới chăm hai cha con Trọng dẫu chẳng có lấy một danh phận. Câu hỏi nén trong nước mắt của cô gái ngoài 30 tuổi: "Sao anh không thử thương tui đi?" làm sân khấu chùng xuống trong nỗi xót xa khôn nguôi.

Vở diễn không cố tạo nước mắt bằng không khí u ám mà níu giữ người xem bằng lòng trắc ẩn. NSƯT Hoài Linh phát huy trọn vẹn sở trường với vai ông già Nam bộ phóng khoáng, bỗ bã mà nhân nghĩa. Nét diễn hài "tỉnh rụi" của ông đan cài khéo léo với nỗi niềm day dứt của người cha già trước chàng rể tốt, vừa làm khán giả phì cười đã vội chực trào nước mắt.

Mạc Văn Khoa vào vai Sang duyên dáng lạ kỳ bằng những mảng miếng nhẹ nhàng, thông minh cùng sự phối hợp chắc tay, nhịp nhàng của dàn diễn viên như Nguyễn Anh Tú, Công Danh, Việt Trang, Minh Mẫn, Gia Huy… Một mối tình khép lại bằng một dư vị đôn hậu rất đời: thương nhau sao cho phải, và đối đãi sao cho trọn vẹn một chữ tình.

Theo Tạ Anh Vũ (TNO)