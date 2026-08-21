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Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai báo cáo chương trình nghệ thuật phục vụ du lịch

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(GLO)- Tối 20-8, tại phường Quy Nhơn Nam, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai tổ chức buổi báo cáo chương trình nghệ thuật phục vụ du lịch năm 2026.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các thành viên Hội đồng nghệ thuật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn của tỉnh cùng tập thể cán bộ, nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai.

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Các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn tiết mục múa “Hồn Tuồng”. Ảnh: M.N

Tại chương trình, các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh đã biểu diễn 4 tiết mục gồm: Múa “Dáng Việt”; múa “Hồn Tuồng”; trích đoạn Ca kịch Bài chòi “Lễ tấn phong hoàng hậu” (trích vở “Huyền Trân Công chúa”); trích đoạn Tuồng “Quan Công gặp Châu Thương” (trích vở “Cổ Thành).

Trong đó, “Hồn Tuồng” là tiết mục múa mang đậm hồn cốt của nghệ thuật Tuồng truyền thống, được thể hiện rõ nét từng tuyến nhân vật trong Tuồng: đào chiến, đào thương, kép, tướng, lão... Những động tác múa giàu tính ước lệ kết hợp cùng sắc màu rực rỡ của phục trang, những đường nét hóa trang đặc trưng tạo nên một không gian nghệ thuật vừa hào hùng, vừa giàu tính thẩm mỹ.

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Các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn trích đoạn ca kịch Bài chòi “Lễ tấn phong hoàng hậu”. Ảnh: M.N

Trích đoạn ca kịch Bài chòi “Lễ tấn phong hoàng hậu” kể lại câu chuyện đầy xúc cảm về Công chúa Huyền Trân - nàng công chúa Đại Việt mang trái tim vì hòa bình, được gả cho vua Chế Mân của Chiêm quốc để kết tình hòa hiếu, giữ gìn thái bình cho muôn dân. Nơi xứ lạ quê người, bằng đức hạnh, sự hiền hậu và tâm hồn cao quý của mình, nàng được vua Chế Mân sủng ái, thương yêu và phong làm Hoàng hậu.

Phát biểu tại chương trình, Nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Thị Kim Châu - Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh - cho biết: Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh triển khai xây dựng một số tiết mục nghệ thuật nhằm bổ sung vào chương trình phục vụ du lịch hiện có của đơn vị, góp phần phát huy giá trị độc đáo của 2 loại nghệ thuật Tuồng và Ca kịch Bài chòi. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu thưởng thức đa dạng của Nhân dân và du khách, tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động biểu diễn trong Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

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Các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn trích đoạn Tuồng “Quan Công gặp Châu Thương”. Ảnh: M.N

Sau buổi báo cáo, Hội đồng nghệ thuật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn của tỉnh đã đóng góp ý kiến về chuyên môn để Nhà hát tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện các tiết mục trước khi đưa vào biểu diễn phục vụ người dân và du khách.

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