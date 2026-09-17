Nhà thiết kế trẻ công bố 45 bức tranh gây tò mò

Không chỉ tìm đến để thưởng thức các tác phẩm hội họa của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, nhiều bạn trẻ còn thích thú check-in, tận hưởng không gian ngập sắc hoa và tìm thấy những phút giây thư giãn giữa nhịp sống đô thị.

Từ ngày 12 đến 20-9, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường giới thiệu 45 tác phẩm trong triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên "Những mùa hoa trong ký ức". Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, trong đó có nhiều bạn trẻ.

Người trẻ tìm thấy sự thư thái giữa những sắc hoa

Không gian triển lãm gây ấn tượng bởi những sắc hoa rực rỡ, đồng thời tạo cảm giác gần gũi, thư thái cho người thưởng lãm. Không chỉ có những người yêu hội họa, triển lãm còn thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm không gian nghệ thuật.

Đinh Trần Gia Hân, sinh viên Trường ĐH Văn Hiến (TP.HCM) biết đến triển lãm qua sự giới thiệu của bạn bè. Ban đầu với sự háo hức, Gia Hân đến với triển lãm mong muốn thưởng thức các tác phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng nhưng rồi bị thu hút bởi những sắc màu và "vườn hoa đang nở rộ".

Theo nữ sinh viên, việc ngắm những bức tranh tại triển lãm mang lại cho cô cảm giác thư thái và thoải mái. “Em đến ngắm các bức tranh và cảm thấy rất thư thái, vừa thưởng thức nghệ thuật vừa giải trí, nơi check in cho các bạn trẻ”, Gia Hân chia sẻ.

Gia Hân bị thu hút bởi những sắc hoa ở mỗi bức tranh. Ảnh: Mai Cát

Không chỉ có những người yêu hội họa, triển lãm thu hút nhiều khách đến trải nghiệm không gian nghệ thuật. Ảnh: Mai Cát

Trong khi đó, Lê Ngọc Hân, sinh viên Trường ĐH An Giang (ĐH Quốc gia TP.HCM), biết đến triển lãm thông qua các nền tảng báo chí. Cô đặc biệt muốn đưa một người bạn nước ngoài đến đây để giới thiệu về văn hóa, nghệ thuật Việt Nam.

Ấn tượng đầu tiên của Ngọc Hân khi bước vào không gian triển lãm là hương hoa thoang thoảng, phù hợp với chủ đề. Trong quá trình tham quan, cô cảm thấy như ngắm nhìn cả vườn hoa, được thư giãn và thoải mái.

"Triển lãm không chỉ là nơi thưởng thức nghệ thuật mà còn là một không gian để trải nghiệm và giới thiệu những nét đặc sắc của nghệ thuật Việt Nam với bạn bè quốc tế", Ngọc Hân nói.

Ngọc Hân và bạn nước ngoài check in tại triển lãm. Ảnh: Mai Cát

Sau gần 20 năm ghi dấu ấn trong lĩnh vực thời trang, Đỗ Mạnh Cường đánh dấu vai trò mới với hội họa. Ảnh: Mai Cát

Triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” gồm 45 tác phẩm lớn nhỏ, đánh dấu lần đầu tiên nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường giới thiệu một cách trọn vẹn thế giới hội họa mà anh đã vẽ nên trong suốt 2 năm. Trong tranh là những đóa hoa nở rộ, những hàng cây, mặt hồ hoặc những bình hoa được sắp đặt khéo léo. Cảnh vật được nhìn qua cảm xúc, rồi tái hiện bằng những lớp màu dày, những nét cọ mạnh, ngắn và liên tục. Những màu sắc tương phản đặt cạnh nhau một cách mạnh mẽ.

Võ Văn Thành (25 tuổi, P.Tân Sơn Hòa, TP.HCM), cho biết thích những hình ảnh hoa cỏ, cây lá trong tranh. Anh cho rằng các tác phẩm mang đến cảm giác sảng khoái, dễ chịu bởi cách thể hiện khá dễ nhìn, không khiến người xem phải suy nghĩ quá nhiều về thông điệp.

Thành đến xem tranh vì yêu thích thiên nhiên. Ảnh: Mai Cát

Tranh hàng cây hay bình hoa được khắc họa bởi lớp màu dày nổi bật. Ảnh: Mai Cát

Từ những sắc hoa trong tranh đến cách bài trí không gian, "Những mùa hoa trong ký ức" vì thế trở thành điểm đến để người trẻ thưởng thức nghệ thuật, chụp ảnh và tìm kiếm những phút giây thư giãn. Ảnh: Mai Cát

Từ thời trang đến hội họa

Đỗ Mạnh Cường cho biết anh không dám nhận mình là họa sĩ mà chỉ đơn giản là đến một thời điểm trong cuộc sống, anh muốn vẽ nên bắt đầu dành thời gian cho hội họa. Sau khoảng 20 năm gắn bó với thời trang, anh cảm thấy mình cần một khoảng nghỉ để làm điều gì đó mới mẻ hơn.

Với hội họa, anh không cố gắng tái hiện hoa như một mẫu vật cần được mô tả chính xác. Thay vào đó, anh tập trung thể hiện cảm giác mà hoa để lại, từ sự sống, vẻ mong manh, niềm vui đến ký ức và những khoảng cô đơn được che giấu phía sau vẻ rực rỡ.

Lần đầu tiên Đỗ Mạnh Cường công bố những tác phẩm hội họa của mình với công chúng sau hai năm miệt mài cầm cọ. Ảnh: Mai Cát

Đây cũng là lần đầu tiên Đỗ Mạnh Cường công bố những tác phẩm hội họa của mình với công chúng. Anh cho biết mong muốn lớn nhất của triển lãm là để mọi người nhìn thấy một Đỗ Mạnh Cường khác trong hội họa, một thế giới riêng được thể hiện qua màu sắc và cách nhìn của anh về hoa.

“Công chúng biết đến tôi với vai trò một nhà thiết kế, nên khi tôi vẽ, tôi muốn những người yêu mến mình có thể biết thêm về thế giới của tôi qua hội họa”, Đỗ Mạnh Cường chia sẻ.

Anh hy vọng thông qua triển lãm, những người quan tâm và yêu mến mình có thể đồng cảm, tìm thấy tiếng nói chung với anh qua màu sắc và cách thể hiện. Với anh, đó cũng là sự đồng điệu giữa những người yêu hội họa và người sáng tạo nghệ thuật.

Theo Mai Cát (TNO)