Bế mạc Triển lãm “Không gian Du lịch, Văn hóa - Hội nhập và Lan tỏa”

(GLO)- Tối 8-9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Triển lãm “Không gian Du lịch, Văn hóa - Hội nhập và Lan tỏa” đã bế mạc sau 3 ngày diễn ra.

Triển lãm do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo; Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị liên quan thực hiện.

Hoạt cảnh Bài chòi “Gia Lai hội nhập - Lan tỏa sắc màu” do các nghệ nhân, diễn viên Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai biểu diễn. Ảnh: D.L

Tham gia triển lãm có 16 tỉnh, thành phố gồm: Điện Biên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai, Tây Ninh, Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, Huế, Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh.

Các địa phương giới thiệu những giá trị văn hóa, di sản, cảnh quan, sản phẩm du lịch, làng nghề, ẩm thực và đặc sản, tạo nên không gian giao lưu, quảng bá đa dạng giữa các vùng miền.



Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Phong Phú - Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam - khẳng định: Việc tổ chức triển lãm tại Gia Lai trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của các địa phương, đồng thời thúc đẩy liên kết phát triển văn hóa, du lịch vùng và liên vùng.

Ông Nguyễn Phong Phú - Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh: D.L

Triển lãm đã thực sự trở thành một không gian hội tụ và kết nối 16 tỉnh, thành phố. Những giá trị mà triển lãm tạo dựng và lan tỏa sẽ còn tiếp tục - đó là sự hiểu biết sâu sắc hơn về những vùng đất, con người; sự kết nối giữa các địa phương và những cơ hội hợp tác mới trong phát triển văn hóa, du lịch.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao giải xuất sắc cho không gian trưng bày của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh; trao 5 giải A và 9 giải B cho các “Không gian trưng bày tiêu biểu”.

Ban Tổ chức cũng tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có đóng góp vào thành công của triển lãm.

Ban Tổ chức trao giải xuất sắc cho không gian trưng bày của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: D.L

Ban Tổ chức tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có đóng góp vào thành công của triển lãm. Ảnh: D.L

Trong khuôn khổ lễ bế mạc đã diễn ra Chương trình giao lưu khiêu vũ, dân vũ có chủ đề “Sắc màu biển xanh”, với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quần chúng và câu lạc bộ khiêu vũ các tỉnh, thành phố.