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E-magazine Ðỗ Gia và dòng chảy kế thừa của một môn phái võ cổ truyền

Khi ánh nắng chiều dần buông xuống, khoảng sân nhỏ tại gia đình võ sư Đỗ Văn Út (võ đường Đỗ Trường Cửu, phường Bình Định) lại sôi nổi với nhịp tập luyện của khoảng 60 võ sinh.

Không gian tập luyện không quá rộng rãi, dụng cụ cũng chẳng hiện đại, phần lớn do chính tay võ sư Đỗ Văn Út tự chế. Dẫu vậy, mỗi buổi tập ở đây đều có một nhịp điệu riêng: Người tập lâu hơn biết tự điều chỉnh động tác, biết nhường khoảng sân cho em nhỏ hơn; người mới nhìn các anh chị mà tập theo. Từ khoảng sân nhỏ ấy, một mạch nguồn võ học lặng lẽ ngấm sâu và truyền qua bao thế hệ.

Theo lời kể của võ sư Đỗ Văn Út, môn phái Đỗ Gia được khơi nguồn từ người anh cả Đỗ Văn Liễn. Những năm tháng tuổi trẻ, ông Liễn tìm đến võ đường Tấn Anh Phước (tỉnh Quảng Ngãi), rồi dần say mê những thế quyền, đường võ. Học được gì, ông lại mang về nhà tập luyện, chỉ dạy cho các em: Đỗ Phước Tuấn (SN 1973), Đỗ Phước Tám (SN 1975) và Đỗ Văn Út (SN 1976).

Những năm 1990 cũng là quãng thời gian 3 anh em cùng có những giải đấu “máu lửa” và giành được nhiều thành tích nổi bật. Trong đó, Đỗ Phước Tuấn giành HCV hạng cân 57 kg tại Đại hội võ thuật quyền anh và tự do tỉnh Bình Định năm 1992; Đỗ Phước Tám giành HCV hạng cân 54 kg tại một giải võ thuật cấp tỉnh năm 1993…

Ông Út cũng từng có những năm tháng thi đấu đáng nhớ như: HCB hạng cân 54 kg tại giải trẻ tỉnh năm 1996; HCV hạng cân 57 kg tại Giải võ thuật miền Trung Tây Nguyên (tổ chức ở huyện Hoài Ân, Bình Định) năm 1999; HCV hạng cân 57 kg tại Đại hội TDTT tỉnh Bình Định năm 2002.

Những năm sau, ông tìm đến Đại võ sư Lê Xuân Cảnh (phường An Nhơn Đông) để học sâu về quyền thuật. Với sự tin tưởng của người thầy, ông được ủy quyền biên soạn lại những bài thiệu như Phụng hoàng sáo, Song câu quả lão và Ngũ hành thương.

Từ chiếc nôi võ học của gia đình họ Đỗ, bao thế hệ học trò trưởng thành rồi mang theo triết lý thượng võ ấy đến những vùng đất mới dựng lò, mở lớp. Những võ đường Ngô Xuân Nghi (Nghệ An), Lê Thanh Văn (Đắk Lắk), Đỗ Thanh Sang, Đỗ Thanh Tấn (phường Bình Định), Đỗ Công Hùng (Lâm Đồng) vẫn đang ngày đêm “thắp lửa”, hoạt động bền bỉ trên khắp mọi miền đất nước.

Năm 2010, môn phái Đỗ Gia kết nghĩa với võ đường Năm Phương (phường An Nhơn Nam). Từ đó, những buổi giao lưu, tập luyện và trao đổi chuyên môn trở thành dịp để các võ sinh hai bên gặp gỡ, cùng tập, chỉnh sửa động tác, tuyển chọn võ sĩ chất lượng để tham gia các giải đấu cấp tỉnh.

Trải qua nhiều thập niên, dấu ấn sâu đậm nhất của Đỗ Gia không chỉ dừng lại ở những huy chương, mà chính là truyền thống gia đình được gìn giữ vẹn nguyên qua từng thế hệ.

Sự trao truyền bài bản từ nền tảng gia đình đã trở thành bệ phóng để thế hệ trẻ Đỗ Gia từng bước vươn lên những đấu trường đỉnh cao. Nổi bật trong số đó là tay đấm Đỗ Thành Đô, con trai võ sư Đỗ Phước Tám (xã Đak Pơ), hiện là một trong những trụ cột của đội tuyển boxing Gia Lai. Năm 2025, Thành Đô góp công mang về 1 HCV cho đội tuyển boxing Bình Định, đánh dấu cột mốc đáng nhớ khi sau 15 năm, boxing Bình Định mới lại có một VĐV bước lên bục cao nhất ở đấu trường quốc gia.

Trong khi đó, Đỗ Văn Thiện Ngân (con trai võ sư Đỗ Văn Út) lại trải qua hành trình đầy ấn tượng. Năm 2019, Thiện Ngân cùng anh họ Đỗ Thành Đô được triệu tập vào đội tuyển trẻ boxing Bình Định dưới sự dẫn dắt của HLV Đặng Hiếu Hiền. Dù từng có quãng nghỉ năm 2021 để tập trung cho việc học đại học, ngọn lửa đam mê trong Thiện Ngân chưa bao giờ tắt. Cuộc gặp gỡ duyên nợ với HLV kickboxing quốc gia Hồ Thanh Liêm năm 2022 đã đưa anh trở lại sàn tập.

Chỉ một năm sau, Thiện Ngân được gọi vào đội tuyển Kickboxing Quốc gia. Dưới sự hướng dẫn của các HLV Trần Đình Đô, Võ Đông Sơ và Hồ Thanh Liêm, anh liên tục gặt hái những đỉnh cao thế giới: HCĐ Giải vô địch kickboxing châu Á 2024 (Campuchia), HCĐ Cúp kickboxing Thế giới năm 2025 (Thái Lan), HCĐ Giải vô địch kickboxing Thế giới 2025 (UAE) và vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng ba năm 2026.

Trong số những người tiếp nối dòng chảy võ thuật của Đỗ Gia, HLV Trần Lê Thanh Tấn (SN 1989) cũng góp công không nhỏ. Được võ sư Đỗ Phước Tuấn động viên, năm 2018, anh thuê đất, đầu tư trang thiết bị mở võ đường Đỗ Thanh Tấn (phường Bình Định). Bằng kinh nghiệm thi đấu và “vốn liếng” do thầy truyền dạy, phòng tập của anh nhanh chóng trở thành điểm đến của hàng trăm học trò. Đến nay, võ đường duy trì hơn 100 võ sinh tập luyện thường xuyên, cung cấp nhiều nhân tố chất lượng cho đội tuyển tỉnh.

Năm 2026 đánh dấu mốc son rực rỡ khi lứa học trò do anh kiên trì đào tạo đạt độ chín về chuyên môn: Giành vị trí thứ nhì nội dung đối kháng tại Giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định; đoạt cúp vô địch Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh. Đặc biệt, Trần Nguyễn Thảo Nhi (SN 2009) đã xuất sắc mang về tấm HCV duy nhất cho đoàn Gia Lai tại Giải thể thao học sinh toàn quốc 2026.

Với Trần Lê Thanh Tấn, những kết quả ấy không đến trong một sớm một chiều. “Có những em đến tập với tôi khi còn nhỏ, rồi từng bước được chỉnh sửa rèn luyện, mài giũa và trưởng thành. Năm 2026 có thể xem là thời điểm các em bắt đầu đạt độ chín về chuyên môn. Tôi tin rằng, những năm tới, các em sẽ còn có thành tích tốt hơn nữa”, anh Tấn chia sẻ.

* * *

Bằng tư duy hiện đại, tinh thần cống hiến và sự kiên trì, các thế hệ tiếp nối đã tự tin bước ra những đấu trường lớn, liên tục đạt đến những đỉnh cao mới. Tinh hoa môn phái Đỗ Gia đang lan tỏa trên khắp mọi miền đất nước, khẳng định sức sống bền bỉ và vị thế vững chắc trong dòng chảy võ thuật dân tộc.

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